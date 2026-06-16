Le 18e Forum du Détroit poursuit l’élargissement des échanges interpersonnels et l’approfondissement du développement intégré

XIAMEN, Chine, 16 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 18e Forum du Détroit s’est tenu dans la matinée du 13 juin à Xiamen, dans la province du Fujian, dans l’est de la Chine.

Placée sous le thème « Élargir les échanges interpersonnels et approfondir le développement intégré », l’édition de cette année s’articule autour de quatre grands volets : les échanges de proximité à l’échelle locale, les échanges entre jeunes, les échanges culturels et les échanges économiques. Avec un total de 58 activités organisées dans ce cadre, le forum continue de jouer un rôle de passerelle pour les échanges entre les populations des deux rives du détroit.

Le forum met en avant quatre caractéristiques majeures. Premièrement, il approfondit ultérieurement les interactions de terrain entre les deux rives. Conçu pour être ancré dans les réalités locales, inclusif et largement accessible, le forum se concentre sur les besoins des citoyens dans leurs échanges et leurs interactions quotidiennes. Il organise ainsi une série d’activités liées à la vie locale, notamment dans les domaines de la gouvernance communautaire, des initiatives d’intérêt public, du développement professionnel et de l’éducation.

Deuxièmement, il s’efforce d’améliorer le bien-être des compatriotes des deux côtés du détroit. À cette occasion, les autorités compétentes présenteront sur place une série de politiques et de mesures destinées à bénéficier aux compatriotes taïwanais.

Troisièmement, il favorise les échanges et la compréhension mutuelle entre les jeunes des deux rives. Plusieurs activités thématiques ont été soigneusement préparées, notamment le Forum de la jeunesse du Détroit et le Forum des nouveaux médias de la jeunesse du Détroit. De nouveaux événements ont également été ajoutés cette année, tels que le Forum de l’éducation du Détroit, la Conférence d’échanges des jeunes sur les sciences et l’éducation, ainsi que le Concours de commerce électronique des produits du Fujian destiné à la jeunesse du Détroit. Ces initiatives visent à aider les jeunes Taïwanais à saisir les opportunités offertes par l’économie numérique.

Quatrièmement, le forum invite les compatriotes taïwanais à y participer de manière plus large et plus approfondie. Des efforts ont été déployés pour élargir les canaux de participation, diversifier les formes d’engagement et enrichir le contenu de cette participation. La proportion de visiteurs taïwanais venant pour la première fois ainsi que celle des jeunes participants continue d’augmenter, et un nombre croissant de compatriotes taïwanais traversent le détroit pour se rendre sur le continent et mieux découvrir la province du Fujian, présentée comme leur terre d’origine ancestrale. Par ailleurs, l’édition de cette année dépasse le modèle traditionnel de participation : les compatriotes taïwanais ne sont plus seulement invités à observer les activités, mais à prendre part à l’ensemble de leurs composantes de manière complète et approfondie, passant ainsi du statut de participants à celui de bâtisseurs du développement intégré entre les deux rives.

Depuis son lancement en 2009, le Forum du Détroit, le plus grand événement d’échanges entre les populations des deux rives, tant par le nombre d’organisations participantes que par son ampleur et son rayonnement, s’est toujours appuyé sur le principe selon lequel « les habitants des deux rives du détroit de Taïwan forment une seule grande famille ». Au fil des années, plus de 830 événements ont été organisés, attirant plus de 370 000 participants des deux rives, dont environ 140 000 compatriotes taïwanais. Ancré dans les réalités locales et favorisant les liens entre les personnes, le forum est devenu une plateforme essentielle permettant aux compatriotes des deux rives de renforcer leur compréhension mutuelle et leur amitié.

Source : The Organizing Committee of the 18th Straits Forum