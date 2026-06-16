Troilus recoupe 1,15 g/t d’équ.-or sur 37 m, dont 3,84 g/t d’équ.-or sur 5 m, dans la zone Connector, prolongeant la minéralisation à haute teneur au sein du plan minier actuel

MONTRÉAL, 16 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation minière Troilus (TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5) (« Troilus » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer les résultats obtenus dans la zone Connector (« Connector ») dans le cadre de son programme d’exploration 2026 en cours (voir le communiqué du 31 mars 2026 ) au projet Troilus, situé dans le centre-nord du Québec, au Canada.

Le programme de forage de Connector, maintenant complété, visait à soutenir l’optimisation du plan minier en ciblant la minéralisation classée dans la catégorie des ressources présumées à l’intérieur des fosses de réserves, tout en évaluant les prolongements en amont-pendage de tendances à haute teneur précédemment identifiées entre les anciennes fosses à ciel ouvert Z87 et J. Les plus récents résultats continuent de démontrer la présence d’une minéralisation à plus haute teneur dans le secteur Connector et appuient l’objectif de la Société d’évaluer les possibilités d’amélioration de la planification minière future, notamment par la conversion de ressources, l’optimisation du séquencement des fosses, l’amélioration du ratio de découverture et l’alimentation de l’usine durant les premières années d’exploitation.

Faits saillants des intersections de la zone Connector (voir Figure 1) :

Le forage J-26-359 a recoupé 1,15 g/t d’équivalent or (« équ.-or ») (0,91 g/t Au, 3,23 g/t Ag, 0,13 % Cu) sur 37 m, incluant 3,84 g/t d’équ.-or (3,21 g/t Au, 9,76 g/t Ag, 0,34 % Cu) sur 5 m à partir de 66 m de profondeur mesurée.



(0,91 g/t Au, 3,23 g/t Ag, 0,13 % Cu) (3,21 g/t Au, 9,76 g/t Ag, 0,34 % Cu) à partir de 66 m de profondeur mesurée. Le forage J-26-360 a recoupé 0,78 g/t d’équivalent or (« équ.-or ») (0,67 g/t Au, 1,21 g/t Ag, 0,06 % Cu) sur 54 m, incluant 3,03 g/t d’équ.-or (2,60 g/t Au, 5,5 g/t Ag, 0,24 % Cu) sur 3,9 m, ainsi que 2,02 g/t d’équ.-or (1,85 g/t Au, 2,28 g/t Ag, 0,10 % Cu) sur 6 m à partir de 72 m de profondeur mesurée.



(0,67 g/t Au, 1,21 g/t Ag, 0,06 % Cu) (2,60 g/t Au, 5,5 g/t Ag, 0,24 % Cu) (1,85 g/t Au, 2,28 g/t Ag, 0,10 % Cu) à partir de 72 m de profondeur mesurée. Le forage J-26-351 a recoupé 1,23 g/t d’équivalent or (« équ.-or ») (1,08 g/t Au, 1,59 g/t Ag, 0,09 % Cu) sur 28,7 m, incluant 25,53 g/t d’équ.-or (25,30 g/t Au, 10,10 g/t Ag, 0,08 % Cu) sur 1 m, ainsi que 4,78 g/t d’équ.-or (2,68 g/t Au, 16,80 g/t Ag, 1,26 % Cu) sur 1 m à partir de 26,3 m de profondeur mesurée.





Justin Reid, chef de la direction de Troilus, a commenté : « La zone Connector continue de démontrer la valeur du forage ciblé à l’intérieur et à proximité des fosses de réserves actuelles. Ce programme a été conçu dans un objectif très précis d’optimisation du plan minier : tester les prolongements à haute teneur vers la surface et appuyer la conversion en ressources indiquées du matériel actuellement classé dans la catégorie des ressources présumées à l’intérieur des fosses. Dans le contexte d’une exploitation à grande échelle de 50 000 tonnes par jour, la conversion en ressources indiquées de matériel actuellement classé comme ressources présumées et, par conséquent, considéré comme des stériles aux fins de la planification des réserves minières, pourrait avoir une incidence importante sur le séquencement futur de l’exploitation, la réduction du ratio de découverture et l’alimentation de l’usine durant les premières années d’exploitation. Ces plus récents résultats sont encourageants non seulement parce qu’ils continuent de démontrer des teneurs élevées et la continuité de la minéralisation dans le secteur Connector, mais également parce qu’ils proviennent d’une portion du gisement actuellement prévue pour les premières phases d’exploitation minière. »

La zone Connector constitue une cible prioritaire à proximité de la mine depuis la première identification d’une minéralisation à haute teneur entre les fosses Z87 et J en 2022. Les travaux de forage réalisés en 2023 ont par la suite permis de confirmer davantage la continuité de tendances structurales peu profondes à haute teneur. Le programme de 2026 a été conçu afin de poursuivre ces travaux en ciblant la minéralisation dans des secteurs déjà intégrés au plan minier actuel, où la conversion de ressources présumées en ressources indiquées pourrait avoir une incidence positive sur l’économie future du projet.

Toutes les teneurs sont non coupées et les épaisseurs réelles représentent environ de 75 % à 90 % de la longueur forée.

*Le rapport technique complet conforme au Règlement 43-101 associé à l’étude de faisabilité du projet Troilus est disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca sous le profil d’émetteur de la Société ou sur le site Web de la Société www.troilusmining.com



Figure 1. Carte en plan illustrant l’emplacement des forages présentés dans la zone Connector

Forage à la zone Connector

Les forages J-26-359 et J-26-360 ciblaient un prolongement à haute teneur vers la surface qui n’avait pas été entièrement évalué lors des campagnes de forage précédentes. Le forage J-26-359 a retourné 1,15 g/t d’équ.-or sur 37 mètres, incluant 3,84 g/t d’équ.-or sur 5 mètres, tandis que le forage J-26-360 a retourné 0,78 g/t d’équ.-or sur 54 mètres, incluant 3,03 g/t d’équ.-or sur 3,9 mètres et 2,02 g/t d’équ.-or sur 6 mètres. Ces résultats devraient contribuer à confirmer la continuité de la minéralisation dans un secteur déjà largement classé dans la catégorie des ressources indiquées au sein du modèle de blocs actuel.

La minéralisation est encaissée dans une brèche volcanique intermédiaire fortement déformée présentant une altération marquée en albite, séricite et silice, accompagnée de pyrite et de chalcopyrite disséminées. Les intervalles à plus haute teneur sont généralement associés à des veines de pyrite discordantes caractéristiques du secteur Connector.

Le forage J-26-351 a retourné 1,23 g/t d’équ.-or sur 28,7 mètres, incluant 25,53 g/t d’équ.-or sur 1 mètre et 4,78 g/t d’équ.-or sur 1 mètre, à partir de 26,3 mètres de profondeur mesurée. Ce forage ciblait un secteur actuellement composé exclusivement de ressources présumées dans le modèle de blocs. Le forage J-26-349 a également retourné 0,75 g/t d’équ.-or sur 35 mètres, incluant 1,93 g/t d’équ.-or sur 7 mètres, au sein de cette même zone de ressources présumées.

Puisque seules les ressources minérales mesurées et indiquées peuvent être prises en compte dans la conversion en réserves minérales, les ressources présumées situées à l’intérieur de l’actuelle fosse de réserves sont considérées comme des stériles aux fins de la planification minière. Les forages ciblés visant la conversion de ressources présumées en ressources indiquées pourraient contribuer à améliorer le ratio de découverture et à soutenir l’alimentation de l’usine durant les premières années critiques de production.

Tableau 1. Résultats de forage de la zone Connector

Forage De

(m) À

(m) Intervalle (m) Teneur en Au

(g/t) Teneur en Cu

(%) Teneur en Ag

(g/t) Teneur d’équ.-or

(g/t) J-26-349 (pendage de -55°) 12 17 5 0,37 0,07 0,70 0,48 25 35 10 0,50 0,03 0,39 0,54 58 93 35 0,55 0,11 1,83 0,75 incl. 69 76 7 1,56 0,22 3,07 1,93 J-26-350 (pendage de -55°) 52 66 14 0,18 0,01 0,36 0,21 92 101 9 0,21 0,07 0,68 0,33 114,5 126 11,5 0,36 0,15 2,11 0,62 135 141 6 0,23 0,08 0,92 0,36 J-26-351 (pendage de -55°) 26,3 55 28,7 1,08 0,09 1,59 1,23 incl. 32 33 1 25,30 0,08 10,10 25,53 incl. 41,5 42,5 1 2,68 1,26 16,80 4,78 J-26-352 (pendage de -55°) 37 42 5 0,35 0,01 0,25 0,37 51,4 63,1 11,7 0,22 0,01 0,25 0,24 73 94 21 0,53 0,12 1,52 0,72 incl. 77,6 82 4,4 1,93 0,29 3,88 2,42 J-26-353 (pendage de -45°) 19 36 17 0,19 0,05 0,65 0,28 72 73 1 1,18 0,03 0,25 1,23 219 226 7 0,17 0,03 0,86 0,23 233 240 7 0,12 0,07 2,12 0,25 270 285 15 0,27 0,18 6,47 0,62 295 298 3 0,30 0,05 1,93 0,40 J-26-354 (pendage de -55°) 41,3 49 7,7 0,26 0,01 0,30 0,27 95 136 41 0,32 0,01 0,27 0,33 155 160 5 0,22 0,17 1,72 0,50 177 202 25 0,24 0,08 1,05 0,38 217 217,5 0,5 1,08 0,84 13,20 2,51 257,6 258,9 1,3 0,45 0,45 4,50 1,18 J-26-355 (pendage de -55°) 50,9 79 28,1 0,17 0,04 0,68 0,24 88 93,8 5,8 0,47 0,12 1,25 0,66 103 122 19 0,37 0,05 0,31 0,46 incl. 119 120 1 2,90 0,15 0,25 3,12 127,4 134 6,6 0,17 0,07 0,50 0,27 J-26-356 (pendage de -55°) 19 26,1 7,1 0,52 0,05 0,71 0,61 J-26-357 (pendage de -55°) 32 48 16 0,21 0,06 0,92 0,30 62,7 63,2 0,5 0,69 1,44 20,40 3,10 82 92,2 10,2 0,34 0,09 1,82 0,50 160 166,55 6,6 3,17 0,06 6,05 3,34 incl. 165,2 166,55 1,4 14,05 0,22 25,90 14,69 200 204 4 1,61 0,07 1,30 1,73 incl. 202 203 1 6,05 0,06 2,80 6,17 212 230 18 0,21 0,04 0,64 0,29 336 337 1 1,04 0,01 0,25 1,05 J-26-358 (pendage de -55°) 48 55 7 0,19 0,02 0,40 0,23 J-26-359 (pendage de -55°) 33 56 23 0,38 0,07 1,16 0,49 66 103 37 0,91 0,13 3,23 1,15 incl. 82 87 5 3,21 0,34 9,76 3,84 116 150 34 0,69 0,04 0,80 0,76 J-26-360 (pendage de -55°) 28,4 42 13,6 0,26 0,05 1,17 0,35 54 64 10 0,22 0,03 0,94 0,28 72 126 54 0,67 0,06 1,21 0,78 incl. 72 75,9 3,9 2,60 0,24 5,50 3,03 incl. 96 102 6 1,85 0,10 2,28 2,02 J-26-361 (pendage de -58°) 32 52 20 0,43 0,05 1,14 0,52 66 73 7 0,15 0,04 0,98 0,23 82 112 30 0,24 0,03 0,70 0,30 121 126 5 0,28 0,02 0,36 0,32 J-26-362 (pendage de -50°) 47,2 58 10,8 0,33 0,06 1,24 0,44 65 66,3 1,3 0,70 0,22 2,60 1,06 95 101 6 0,26 0,06 0,82 0,37 110 117 7 0,38 0,11 1,39 0,56 147 156,9 9,9 0,31 0,08 0,84 0,44 168 205 37 0,32 0,06 0,61 0,41



* Équivalent or = teneur en Au + 1,5107 × teneur en Cu + 0,0119 × teneur en Ag

Assurance et contrôle de la qualité

Dans le cadre du programme de forage, des échantillons d’analyse d’un mètre ont été prélevés à partir de carottes de calibre NQ, puis sciés en deux. Une moitié a été envoyée pour analyse au laboratoire ALS, de Sudbury, en Ontario, un laboratoire commercial certifié, tandis que l’autre moitié a été conservée à des fins de vérification, de contre-analyses et de référence future. Un programme rigoureux d’assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) a été appliqué à tous les échantillons, comprenant l’insertion d’un étalon minéralisé certifié et d’un échantillon blanc dans chaque lot de 25 échantillons. Chaque échantillon a été préparé selon une méthode standard de concassage visant un passage à 85 % sous 75 microns sur une fraction de 500 g. Les échantillons ont été analysés par pyroanalyse 1-AT (30 g) avec finition par absorption atomique, et lorsque les résultats dépassaient 3,5 g/t d’or, les analyses ont été reprises avec une finition gravimétrique. Pour les échantillons AQ/CQ, une pyroanalyse de 50 g a été réalisée. En plus de l’or, le laboratoire ALS a effectué une analyse multiélémentaire ME-ICP61 portant sur 33 éléments par digestion à quatre acides ICP-AES.

Expertise d’une personne qualifiée



Les renseignements techniques et scientifiques contenus dans ce communiqué de presse ont été examinés et approuvés par M. Nicolas Guest, géoscientifique professionnel et directeur de l’exploration, en tant que personne qualifiée selon le Règlement 43-101. M. Guest est un employé de Troilus et n’est pas indépendant de la Société en vertu du Règlement 43-101.

Divulgation par rapport à l’équ.-or

Les formules utilisées pour calculer les valeurs équivalentes des ressources sont les suivantes : pour la fosse 87, AuEq = Au + 1,5628 × Cu + 0,0128 × Ag; pour la fosse J, AuEq = Au + 1,5107 × Cu + 0,0119 × Ag; pour la fosse SW, AuEq = Au + 1,6823 × Cu + 0,0124 × Ag; et pour la fosse X22, AuEq = Au + 1,5628 × Cu + 0,0128 × Ag. L’AuEq a été calculé en utilisant des prix des métaux de 1 850 $ US/oz Au, 4,25 $ US/lb Cu et 23,00 $ US/oz Ag.

À propos de Corporation minière Troilus

Corporation minière Troilus est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements :

Caroline Arsenault

Vice-présidente, communications d’entreprise

+1 (647) 276-0050

info@troilusmining.com

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs et à l’information prospective

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations concernant l'incidence des résultats de forage sur la Société et la probabilité que ces résultats mènent à la conversion des ressources présumées dans les zones d'exploitation à la catégorie des ressources indiquées; les résultats de l'étude de faisabilité, y compris, sans s'y limiter, divers paramètres économiques, financiers et opérationnels du projet, tels que le calendrier et le volume de la production future du projet; les attentes relatives au TRI, à la VAN, au délai de récupération et aux coûts du projet; les méthodes d'exploitation et de traitement prévues; les infrastructures proposées; la durée de vie prévue de la mine; les taux de récupération et les teneurs prévus; le calendrier des études futures, y compris les évaluations environnementales (notamment le calendrier d'une étude d'impact environnemental) et les plans de développement; la possibilité d'accroître l'envergure du projet; le potentiel du projet à devenir un projet minier phare en Amérique du Nord; le potentiel et le calendrier de développement du projet; l'estimation des ressources et des réserves minérales; la réalisation des estimations des ressources et des réserves minérales; le calendrier et le volume des travaux d'exploration futurs estimés; les coûts des activités futures; les dépenses en capital et d'exploitation; et le succès des activités d'exploration. L’aptitude anticipée des investisseurs à continuer de bénéficier des faibles coûts d’exploration de la Société, de son expertise technique et du soutien des communautés locales, le calendrier et l’ampleur des travaux d’exploration futurs estimés, ainsi que les résultats anticipés du programme de forage 2024 de la Société et leur incidence possible sur la taille potentielle des ressources minérales estimées. De manière générale, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes prospectifs tels que « prévoit », « s’attend à », « ne s’attend pas à », « est prévu », « budget », « programmé », « estimations », « prévisions », « a l’intention de », « continue », « anticipe », « n’anticipe pas », « croit », ou des variantes de ces termes et expressions, ou encore à des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient », « devraient », « seront », « seront susceptibles de » ou « seront réalisés ». Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et d'autres faits importants qui, s'ils s'avéraient inexacts, pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de Troilus diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Ces énoncés et renseignements reposent sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Troilus exercera ses activités. Parmi les facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats, performances ou réalisations réels et ceux énoncés dans les énoncés prospectifs, on peut citer les fluctuations monétaires, la conjoncture économique mondiale, la dilution, la volatilité du cours des actions et la concurrence. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et autres facteurs importants, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations réels de Troilus diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs, notamment : l'absence de garantie que le ou les programmes d'exploration de la Société permettront d'accroître les ressources minérales; les risques et incertitudes inhérents aux estimations des ressources et des réserves minérales; Les incertitudes importantes inhérentes aux études de faisabilité et autres études minières et économiques, qui reposent en grande partie sur diverses hypothèses; les fluctuations des prix de l’or et des autres métaux, les variations des taux de change; les variations du coût des fournitures et de la main-d’œuvre; l’obtention des approbations nécessaires; la disponibilité du financement pour le développement du projet; les incertitudes et les risques liés au développement de projets miniers; les incertitudes générales d’ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social; les prix futurs de l’or et des autres métaux; les accidents, les conflits de travail et les pénuries; les risques environnementaux et autres risques de l’industrie minière, y compris, sans s’y limiter, les risques et incertitudes mentionnés dans la plus récente notice annuelle de la Société, ses rapports techniques et autres documents d’information continue disponibles dans son profil sur www.sedarplus.ca. Bien que Troilus ait tenté de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ne correspondent pas aux prévisions, aux estimations ou aux intentions. Rien ne garantit que ces énoncés s’avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une importance excessive aux énoncés prospectifs. Troilus ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois applicables en matière de valeurs mobilières l’exigent.

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