Marimekko Oyj, Pörssitiedote 16.6.2026 klo 14.00

Marimekko Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on asetettu

Marimekko Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on asetettu. Varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2026 perustaman nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten lukumäärään, kokoonpanoon ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan kokoonpano 29.5.2026 osakkeenomistuksen perusteella on:

Mika Ihamuotila, Powerbank Ventures Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja

Karoliina Lindroos, vastuullisen sijoittamisen johtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Erkka Kohonen, Senior Portfolio Manager, Equities, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Josefin Degerholm, toimitusjohtaja, Nordea Funds Oy

Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin 16.6.2026 pidetyssä ensimmäisessä kokouksessa Mika Ihamuotila.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu enintään neljästä jäsenestä, jotka edustavat yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa seuraavaa yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun viimeisenä arkipäivänä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain seuraavan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimitykseen. Rekisteröityjen osakeomistusten 29.5.2026 perusteella toimikunnan työskentelyyn osallistuvien osakkeenomistajien osuus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä oli noin 26,48 prosenttia.



MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä



Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com



JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 190 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 17,1 prosenttia. Marimekko-myymälöitä on yli 170 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 39 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 490 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com