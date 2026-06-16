Partenaires Ninepoint offre aux investisseurs canadiens une exposition au FNB SpaceX avec des frais de gestion de 0 % jusqu’au 30 septembre 2026 (0,29 % par la suite)

TORONTO, 16 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint ») a le plaisir d’annoncer aujourd’hui le lancement du FNB Ninepoint HighShares SpaceX (« SXHI ») à la Bourse de Toronto (« TSX »).

Avec un prix d’offre initial de 10 $ par part et des frais de gestion de 0 % jusqu’au 30 septembre 2026 (0,29 % par la suite), SXHI offre aux investisseurs canadiens un moyen accessible et pratique de s’exposer à Space Exploration Technologies Corp. (« SpaceX ») par l’intermédiaire de leurs comptes de courtage ou de leurs conseillers, sans avoir à acheter directement les actions sous-jacentes.

SpaceX a suscité un intérêt considérable de la part des investisseurs grâce à son leadership dans la technologie de lancement réutilisable, à son réseau de communication par satellite Starlink en expansion et à son rôle croissant dans l’économie spatiale mondiale.

« Pendant des décennies, certaines des entreprises les plus transformatrices du monde sont restées privées, ce qui a rendu leurs plus grandes occasions de croissance hors de portée de la plupart des investisseurs », a déclaré Karl Cheong, CFA, vice-président directeur et responsable des FNB chez Partenaires Ninepoint. « Ce lancement change la donne, en offrant aux Canadiens un moyen familier et accessible d’effectuer des placements dans la commercialisation de l’espace par le biais d’un FNB. »

SXHI offre une exposition à effet de levier à SpaceX et utilise une stratégie d’options d’achat couvertes gérée par des professionnels. Le FNB peut utiliser des emprunts en espèces jusqu’à 33 % de sa valeur liquidative sans effet de levier et souscrire des options d’achat couvertes sur jusqu’à 50 % de ses participations dans SpaceX, dans le but d’offrir aux investisseurs un potentiel d’appréciation du capital à long terme et des distributions mensuelles en espèces élevées.

Nom du fonds FNB Ninepoint HighShares SpaceX Symbole boursier (TSX) SXHI Fréquence des distributions Tous les mois Niveau de risque Élevé Exposition sous-jacente Actions ordinaires de catégorie A de SpaceX Frais de gestion 0,29 % (0 % jusqu’au 30 septembre 2026)

Les principaux avantages des FNB Ninepoint HighShares SpaceX sont les suivants :

Frais de gestion peu élevés : 0 % de frais de gestion jusqu’au 30 septembre 2026 et 0,29 % par la suite.

Un rendement mensuel plus élevé : conçu pour générer plus de revenus que la simple détention de l’action sous-jacente.

Des distributions efficaces sur le plan fiscal : versées sous forme de dividendes, de gains en capital ou de remboursement de capital admissibles au Canada, qui sont généralement imposés plus favorablement que les revenus d’intérêts.



La plateforme Ninepoint HighShares a été lancée en 2025 avec des FNB d’action individuelle à revenu élevé axés sur des sociétés canadiennes de premier plan, puis elle a été élargie pour inclure des FNB à action individuelle américains HighShares. SXHI élargira la plateforme en offrant aux investisseurs canadiens l’accès à l’une des sociétés les plus suivies au monde par le biais d’un FNB coté au Canada.

« C’est le genre de produit que Partenaires Ninepoint a créé pour mettre sur le marché », a déclaré John Wilson, codirecteur général et associé directeur chez Ninepoint. « La plateforme Ninepoint HighShares a progressivement élargi ce qu’un FNB coté au Canada peut offrir, et SXHI représente notre initiative la plus audacieuse à ce jour, s’appuyant sur la même approche rigoureuse et professionnelle que celle qui sous-tend chaque fonds de la plateforme. »

Les FNB Ninepoint HighShares SpaceX sont admissibles à un régime de réinvestissement des distributions, ce qui permet aux investisseurs de réinvestir automatiquement les versements pour faire fructifier leurs avoirs au fil du temps. Pour de plus amples renseignements sur la gamme complète de solutions de placements de Ninepoint, veuillez consulter notre site à l’adresse suivante : www.ninepoint.com/fr.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 8,2 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site Web www.ninepoint.com/fr/, ou pour toute question concernant le présent placement, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Demandes de renseignements des médias :

Longacre Square Partners

Andy Radia/Emma Rosh

Ninepoint@longacresquare.com

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des FNB Ninepoint HighShares (collectivement, les « FNB »).

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, y compris, sans toutefois s’y limiter, ceux déterminés par les expressions « s’attend », « a l’intention », « prévoit », « sera », et des expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux FNB. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Ninepoint concernant les résultats ou événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles. Bien que Ninepoint estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs soient raisonnables, ces énoncés ne constituent en aucun cas une garantie du rendement futur, et par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés en raison de l’incertitude inhérente. Ni les FNB ni Ninepoint ne s’engagent à mettre à jour publiquement ou autrement tout énoncé prospectif ou toute information de nature prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs affectant cette information, sauf si la loi l’exige.

Les FNB n’ont pas de montant de distribution fixe. Le montant des distributions peut fluctuer et rien ne garantit que les FNB effectueront une distribution au cours d’une ou de plusieurs périodes données. Le montant des distributions ordinaires en espèces, le cas échéant, sera basé sur l’évaluation par le gestionnaire des conditions de marché en vigueur. Le montant des distributions peut varier en cas de changement de l’un des facteurs qui affectent le flux de trésorerie net du portefeuille d’un FNB, y compris l’ampleur de l’effet de levier utilisé par le FNB. Le montant et la date de toute distribution ordinaire de liquidités des FNB seront annoncés à l’avance par la publication d’un communiqué de presse. Sous réserve du respect des objectifs de placement des FNB, le gestionnaire peut, à son entière discrétion, modifier la fréquence de ces distributions et toute modification sera annoncée par communiqué de presse. Il est prévu que chaque FNB verse des distributions mensuelles en fonction de sa capacité à générer des flux de trésorerie mensuels provenant de la vente d’options d’achat couvertes et de tout dividende reçu sur les titres en portefeuille détenus dans le portefeuille de ce FNB, le cas échéant. Le gestionnaire examinera le niveau des distributions pour chaque FNB tous les trois mois afin d’évaluer la durabilité de ces distributions.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi que d’autres dépenses peuvent être associés à un placement dans les FNB. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’effectuer un placement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. L’information contenue dans la présente communication ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du FNB peuvent être légalement vendus dans leur pays.