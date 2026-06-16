Ouverture de Playdium à Vaughan : dès demain, le jeu prend de l’ampleur!

Situé au centre commercial Vaughan Mills, ce nouvel emplacement offre une variété d’expériences sans égale, dont un immense espace de jeux, de nombreuses attractions et de dynamiques salles de fête pour tous

TORONTO, 16 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La plus importante société de médias et de divertissement au Canada, Cineplex (TSX : CGX), ouvrira dès demain à Vaughan Mills son cinquième emplacement Playdium. Idéalement situé juste au nord de Toronto dans l’un des centres commerciaux les plus achalandés au pays, Playdium Vaughan réunit plus d’attractions sous un même toit que tout autre Playdium.

Conçu pour être la destination idéale de divertissement des familles et des adolescents, Playdium Vaughan se veut un espace dynamique qui offre des attractions et des jeux attrayants ainsi que de la nourriture et des boissons. L’ouverture de l’établissement a mené à la création de plus de 100 nouveaux emplois locaux.

Playdium Vaughan offre à ses invités d’ici et d’ailleurs une nouvelle destination de jeu interactif qui s’étend sur plus de 2 200 mètres carrés et qui comprend :

Des attractions excitantes, dont un mur d’escalade, un parcours d’aventure aérien avec tyroliennes, six allées de petites quilles en réalité augmentée, ainsi qu’une primeur pour le Grand Toronto : une salle Gel Blaster Nexus, une expérience palpitante à vivre en groupe et inspirée des jeux vidéo, à mi-chemin entre le tag au laser et le paintball;

Un espace comptant plus de 85 jeux d’arcade, parmi lesquels des classiques du genre et des jeux d’adresse interactifs;

Le kiosque Swag Shop, où échanger les points accumulés dans les jeux contre des prix;

Le comptoir alimentaire Bites, avec son menu rempli d’options alléchantes à manger et à boire, notamment des hamburgers, des pizzas, des plats à partager et des desserts;

Un grand salon surélevé où les invités peuvent se détendre et manger leur repas;

Huit salles privées pour tenir des événements mémorables comme des fêtes d’anniversaire, des sorties d’équipe ou des rencontres de grands groupes dans un espace amusant et polyvalent.

Pour en savoir plus, visitez playdium.com ou suivez notre compte Instagram (@playdiumca) ou Facebook (@playdiumca).

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma, du contenu filmé et des loisirs, mais aussi du divertissement et des médias. Cineplex offre à des millions d’invités la possibilité de s’évader du quotidien grâce à son circuit de 168 cinémas et établissements de divertissement. En plus d’être l’exploitant de salles de cinéma le plus important et le plus novateur au Canada, Cineplex possède les destinations préférées au pays dans la catégorie « restauration et divertissement » (The Rec Room), des complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium), et des emplacements regroupant cinéma, jeux, restauration et spectacles sous un même toit (Junxion). Elle exploite aussi des entreprises à succès dans le domaine des médias cinématographiques (Cineplex Média), de la programmation cinéma complémentaire (Événements Cineplex) et de la distribution cinématographique (Cineplex Pictures). Cineplex est en outre partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le divertissement au Canada, ce qui lui permet d’offrir un rapport qualité-prix encore plus élevé à ses invités.

Fière d’être reconnue comme possédant l’une des cultures d’entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

Relations avec les médias, Cineplex :

PressRoom@Cineplex.com

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