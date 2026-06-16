Bombardier livre le premier avion Global 8000 en Afrique à BUA Group, au Nigéria

La livraison du premier avion Global 8000 en Afrique marque une étape importante pour la gamme phare d’avions Global de Bombardier

Avec une vitesse maximale de Mach 0,95 et une distance franchissable de 8 000 milles marins(1), l’avion Global 8000 est conçu pour assurer un plus grand nombre de liaisons, plus rapidement et dans un plus grand confort

MONTRÉAL, 16 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui la livraison du premier avion Global 8000 en Afrique à BUA Group, une multinationale basée au Nigéria qui détient des intérêts dans les secteurs du ciment, de l’agroalimentaire, du pétrole et du gaz, de l’énergie, des infrastructures, des ports et terminaux, ainsi que de l’immobilier. L’avion répondra aux besoins de BUA Group en matière de voyages long-courriers, offrant des liaisons sans escale fluides entre Lagos et d’importantes destinations d’affaires à travers le monde, notamment Los Angeles, Perth et Tokyo(1).

« L’avion Global 8000 offre la distance franchissable, la vitesse, le confort et la fiabilité nécessaires pour soutenir nos activités commerciales internationales », a déclaré Abdul Samad Rabiu, fondateur et président de BUA Group. « Pour un groupe ayant des activités et des engagements à l’international, la capacité d’atteindre un plus grand nombre de destinations sans escale, tout en maintenant le confort et la productivité à bord, constitue un avantage important. »

« La livraison du premier avion Global 8000 en Afrique à BUA Group marque une étape importante pour nos deux entreprises et constitue un moment de fierté dans la relation solide que nous avons nouée au fil des ans », a souligné Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « Nous sommes honorés de la confiance que BUA Group continue d’accorder à Bombardier et ravis de répondre à ses besoins en matière de voyages internationaux grâce à notre produit phare, l’avion Global 8000. »

Le Global 8000, avion phare de Bombardier, est conçu pour fournir aux clients la vitesse, la distance franchissable et le confort de cabine exceptionnels qu’ils recherchent, soutenant leur productivité lors de missions intercontinentales exigeantes. Avec une vitesse maximale à l’avant-garde de l’industrie de Mach 0,95, une distance franchissable de 8 000 milles marins et l’altitude en cabine la plus basse en production dans l’aviation d’affaires, soit seulement 2 691 pi(1), l’avion Global 8000 permet aux passagers d’arriver à destination plus rapidement et mieux reposés. L’avion offre quatre véritables zones habitables, une aire de repos réservée à l’équipage, l’aile Smooth Flĕx Wing, signature de Bombardier, et le vol en douceur qui fait la renommée de la gamme d’avions Global.

« Nous sommes fiers de voir l’avion Global 8000 entrer en service en Afrique au sein de BUA Group, un précieux client de longue date de Bombardier », a déclaré Hani Haddadin, vice-président régional, Bombardier. « Le Global 8000 est le troisième nouvel avion Bombardier livré à BUA Group, ce qui témoigne de la confiance sans faille que le groupe accorde aux produits, au personnel et au réseau mondial de soutien de Bombardier. »

Cette livraison marque une nouvelle étape importante du programme Global 8000, alors que l’avion phare de Bombardier poursuit son entrée en service auprès de clients partout dans le monde.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

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(1) Toutes les spécifications et données sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions, comparativement aux avions commerciaux et d’affaires actuellement en service.

Bombardier, Global, Global 8000 et Smooth Flĕx Wing sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

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