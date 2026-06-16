Air Canada offre sa première expérience de salon haut de gamme à l’aéroport international Jean-Lesage de Québec 

Le nouveau Café Air Canada de 97 places offre aux clients admissibles un espace évoquant la ville, invitant à la détente, au travail et au ressourcement avant l’embarquement

Ses éléments de design et ses œuvres d’art infusés de l’esprit charmant, nostalgique et poétique de la ville de Québec reflètent l’art de vivre de la région et la culture française

L’inauguration fait suite à la récente ouverture du nouveau Café Air Canada et à la rénovation du salon Feuille d’érable dans l’aérogare des vols intérieurs à l’aéroport international Montréal-Trudeau, et témoigne de l’investissement accru de la société aérienne dans le marché québécois





MONTRÉAL, 16 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a inauguré son tout nouveau Café Air Canada à l’aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) et propose ainsi la première expérience de salon haut de gamme de marque au sein de l’aérogare. Ce nouvel établissement de 97 places exploité en partenariat avec le Groupe Plaza Premium offre aux clients admissibles un espace moderne aux accents locaux où se détendre, travailler et se ressourcer avant leur vol. Ses menus mettent à l’honneur le patrimoine, la culture et l’art de vivre caractéristique de la ville de Québec.





Septième Café Air Canada, ce nouvel espace à YQB témoigne de la volonté marquée de la société aérienne de proposer une expérience client haut de gamme au Québec et permet de développer ce concept particulièrement réussi dans le cadre de son programme mondial pluriannuel de modernisation de ses salons.

« Les voyageurs adorent la ville de Québec pour sa gastronomie, son charme et son caractère, a déclaré Jacqueline Harkness, directrice générale – Produits et Services à Air Canada. Avec ce nouveau Café Air Canada, nous avons créé un espace qui se veut une véritable déclaration d’amour à la ville : chaleureux, serein et inspiré par sa richesse et son unicité. Québec est l’un des grands trésors du Canada, et nous sommes fiers d’apporter une petite touche de sa magie à notre expérience de voyage. »

Le nouveau Café Air Canada, qui incarne la philosophie du concept Accueil chaleureux du transporteur, évoque autant les paysages naturels du Québec que le charme et le caractère de sa capitale, créant une ambiance calme et confortable. L’espace s’articule autour de deux œuvres majeures réalisées par des artistes d’ici de renom : Flow, une œuvre abstraite pleine de vie à l’acrylique, à l’huile et à l’encre sur toile de l’artiste primée québécoise Antonietta Grassi, et 1982, un tableau géométrique coloré à l’acrylique sur lin de l’artiste visuel et romancier canadien Douglas Coupland.

« L’ouverture du tout nouveau Café Air Canada s’inscrit pleinement dans notre volonté d’offrir une expérience toujours plus conviviale et distinctive aux voyageurs et voyageuses qui choisissent de décoller de notre aéroport, s’est réjoui Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB). Nous sommes fiers de nous associer à Air Canada et au Groupe Plaza Premium pour accueillir ce concept de salon populaire et unique. Nous sommes également heureux de pouvoir compter sur ces partenaires de choix pour contribuer, à nos côtés, au développement d’un aéroport moderne, attractif et aligné sur les attentes de nos passagers et passagères. »

« C’est avec une immense fierté que nous inaugurons cet espace à YQB : un salon hybride exceptionnel qui allie une expérience d’aire commune haut de gamme à la crème du service attentionné, a affirmé Eric Pateman, premier vice-président, Amérique du Nord de Plaza Premium Group. L’ouverture du salon nous permet de célébrer un partenariat durable et notre ambition partagée d’innover et de peaufiner concrètement l’expérience de voyage, ensemble. »

Offre de nourriture et de boissons locales

Le menu du Café Air Canada rend hommage au riche patrimoine de la ville et de la région, et met fièrement à l’honneur des produits locaux ainsi que des plats élaborés en collaboration avec des partenaires autochtones et installés au Québec. Conçu pour favoriser la détente avant un vol, l’établissement offre un espace de restauration en libre-service avec des plats chauds et froids à déguster sur place. Le menu propose des options convenant à différents régimes alimentaires et affiche un étiquetage complet des allergènes.

Voici un aperçu des produits offerts au menu :

Crêpes Signature, offertes au petit-déjeuner, accompagnées de beurre d’érable, de fleur de sel et d’une pâte à tartiner aux graines de citrouille de Sigewigus, provenant de la nation Mi’gmaq de la communauté autochtone de Gespeg

Ingrédients frais et locaux à un bar où l’on compose soi-même son bol d’énergie

Fromages locaux et confitures artisanales soigneusement choisis

Plats adaptés aux préférences et aux restrictions alimentaires, notamment des options végétaliennes, végétariennes et sans gluten

Bar présentant une offre complète avec des cafés de spécialité haut de gamme de Lavazza, des cocktails maison à base de spiritueux de La Distillerie du Fjord, ainsi que des bières de la brasserie locale La Souche





Commodités et espace

97 places réparties dans un espace haut de gamme de 336 mètres carrés (3 616 pieds carrés)

Places assises conçues pour favoriser le travail productif et les appels

Prise électrique à chaque place comprenant des ports USB-C dotés de la puissance nécessaire pour recharger un ordinateur portatif





Concept Accueil chaleureux

Inspiré par la grande diversité des paysages et des régions du Canada, ce nouvel établissement incarne la nouvelle norme de conception d’Air Canada, qui vise à créer des espaces chaleureux et typiquement canadiens reflétant de manière authentique la culture, le caractère et l’esprit des lieux. Il est la toute dernière expression de l’expérience client Accueil chaleureux, conçue pour envelopper les clients du début à la fin du voyage. Au nouveau Café Air Canada de YQB, cette expérience comprend :

Un aménagement inspiré de l’art de vivre de la ville de Québec, de la beauté naturelle de la région et de son caractère français unique

Des œuvres d’artistes québécois et canadiens de renom, notamment Antonietta Grassi et Douglas Coupland

Une approche témoignant d’une volonté affirmée d’investir dans une qualité intemporelle, qui allie une esthétique raffinée à des matériaux durables haut de gamme, conçus pour résister à un usage quotidien





Accès au Café Air Canada

L’accès au Café Air Canada à YQB est réservé aux clients admissibles détenant un billet pour un vol intérieur, notamment aux membres Aéroplan Élite (50K et plus), aux membres Star Alliance Gold, aux titulaires d’une carte Aéroplan prestige comarquée, ainsi qu’aux clients voyageant en Classe affaires à bord d’un vol d’Air Canada ou d’un transporteur Star Alliance au départ de YQB.

Rehaussement de l’expérience à l’aéroport

Le nouveau Café Air Canada de YQB est le dernier investissement en date de la société aérienne dans des expériences haut de gamme aux aéroports, conçues sur mesure pour les communautés et les marchés qu’elle dessert. Air Canada continue de moderniser et d’agrandir son réseau de salons, en mettant l’accent sur le service à la clientèle, la commodité et le confort. L’année dernière, la société aérienne a ajouté plus de 500 places dans ses salons partout dans le monde, offrant ainsi davantage d’espace et de prestations à ses clients. Cette expansion s’inscrit dans le prolongement des récentes modernisations apportées aux salons, notamment l’ouverture d’un nouveau Café Air Canada et le rafraîchissement du salon Feuille d’érable pour les vols intérieurs à l’aéroport international Montréal-Trudeau. Ces améliorations se caractérisent par un design rehaussé, des sièges modernes et un meilleur accès aux prises électriques dans certains aéroports du réseau mondial de la société aérienne.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’excursions, ainsi qu’un éventail d’activités et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC ».

Renseignements : media@aircanada.ca

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