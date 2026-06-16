Le King Faisal Specialist Hospital présente la chirurgie robotique comme modèle de soins spécialisés axés sur l’innovation lors du congrès HLTH Europe 2026

AMSTERDAM, 16 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) met en avant son leadership en chirurgie robotique à l’occasion de sa participation au congrès HLTH Europe 2026, qui se tiendra du 15 au 18 juin à Amsterdam. L’hôpital présente la robotique chirurgicale comme un modèle concret démontrant comment les technologies de pointe peuvent transformer les soins spécialisés, améliorer les résultats pour les patients et élargir les possibilités de traitements mini-invasifs pour les cas hautement complexes.

Le programme de chirurgie robotique du KFSH reflète une approche innovante centrée sur la valeur clinique, au-delà de la seule technologie. En associant des plateformes robotiques de pointe à une expertise chirurgicale spécialisée, à une planification multidisciplinaire, à la simulation, à la formation et à des parcours de soins centrés sur le patient, l’hôpital a fait évoluer la chirurgie robotique d’une capacité technique vers un modèle évolutif visant à renforcer la précision, la sécurité, la récupération et l’expérience globale du patient.

Ce modèle a permis au KFSH de franchir plusieurs étapes majeures à l’échelle mondiale dans le domaine des procédures robotiques complexes. L’hôpital a réalisé la première greffe cardiaque entièrement robotisée au monde, une avancée démontrant comment les techniques mini-invasives peuvent être appliquées à l’une des interventions les plus complexes de la médecine. Il a également fait progresser la transplantation robotique grâce à des procédures de transplantation hépatique de donneur vivant entièrement robotisées et à un programme de chirurgie hépatique robotique en pleine expansion.

Le KFSH a également repoussé les limites de la sécurité des donneurs avec la première série mondiale de résections hépatiques robotiques à port unique chez des donneurs vivants, réalisées au moyen d’une seule incision ne dépassant pas 3,5 cm. Cette approche a permis de réduire le traumatisme chirurgical tout en maintenant des normes élevées de sécurité : six donneurs ont présenté une perte de sang minimale, sans complication, et ont pu quitter l’hôpital dans un délai de deux à trois jours.

Les avancées de l’hôpital en chirurgie robotique témoignent également de son engagement plus large en faveur de l’innovation au sein du système de santé. En 2024, le KFSH a réalisé 1 370 interventions chirurgicales robotiques, soit une hausse de 28 % par rapport à l’année précédente, illustrant la capacité de l’établissement à étendre ses compétences chirurgicales de pointe à l’ensemble des spécialités, tout en maintenant son exigence en matière de sécurité, d’efficacité et d’excellence clinique.

À travers sa participation au congrès HLTH Europe 2026, le KFSH réaffirme que l’avenir de l’innovation chirurgicale ne repose pas uniquement sur l’adoption de technologies de pointe, mais sur leur intégration dans des systèmes capables d’améliorer les résultats, de réduire la charge liée à la convalescence, de soutenir les cliniciens et d’établir de nouvelles normes pour les soins spécialisés. Cette approche s’inscrit dans la continuité de l’accent mis par l’événement sur la transformation des soins de santé et sur le rôle des principaux prestataires dans la conversion de l’innovation en impact mesurable.

Le King Faisal Specialist Hospital a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et au 12e rang mondial dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires pour l’année 2026. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus importante au Royaume et au Moyen-Orient, selon le classement 2026 de Brand Finance. Newsweek l’a par ailleurs classé parmi les meilleurs hôpitaux du monde en 2026, les meilleurs hôpitaux intelligents du monde en 2026 et les meilleurs hôpitaux spécialisés du monde en 2026.

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