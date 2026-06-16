DIAGNOS dépose une demande de licence modifiée et mise à jour auprès de Santé Canada pour la plateforme du système CARA

BROSSARD, Québec, 16 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF, FWB : 4D4A), une entreprise dédiée à la détection précoce de maladies critiques de l’œil en utilisant des techniques en intelligence artificielle (IA), a le plaisir d'annoncer qu'elle a déposé auprès de Santé Canada une demande modifiée et mise à jour visant l'obtention d'une licence de dispositif médical de classe II pour sa plateforme exclusive CARA System.

À la suite des directives détaillées émises par Santé Canada à l'automne 2025, les collaborations menées par la société ont abouti à la mise au point d'une plateforme d'analyse d'images complète et de pointe. Le système CARA est conçu pour révolutionner la manière dont les optométristes visualisent, analysent et interprètent les photographies du fond de l'œil. En intégrant directement dans le flux de travail clinique des fonctions d'amélioration de l'image et un outil d'interprétation, CARA fournit des informations analytiques détaillées qui viennent étayer les conclusions cliniques lors des examens complets, tout en garantissant que les praticiens restent toujours les seuls à décider des soins prodigués aux patients. Le système CARA comprend CARA-Enhancement, CARA-AM detect, CARA-DR et CARA-MVA.

Bien que DIAGNOS ait pour politique de ne pas s'exprimer sur les détails d'un examen réglementaire en cours, la société fait exception à cette règle dans le présent document pour préciser qu'elle a strictement respecté les cadres et les directives fournis par Santé Canada. À l'issue de ce processus d'examen approfondi, la direction s'attend à une issue favorable sur le plan réglementaire et se tient prête à répondre à toutes les questions de l'agence.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui se consacre à la détection précoce des problèmes de santé oculaire critiques. En tirant parti de l'intelligence artificielle, DIAGNOS vise à fournir plus d'informations aux cliniciens en soins de santé afin d'améliorer la précision des diagnostics, de rationaliser les flux de travail et d'améliorer les résultats pour les patients à l'échelle mondiale.

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedarplus.com .

Pour plus d’informations sur ce communiqué, veuillez communiquer avec :

M. André Larente, président

DIAGNOS inc.

Tél : 450-678-8882, poste 224

alarente@diagnos.ca

Ce communiqué peut contenir des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s’avéreront exacts, puisqu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément visées par cette mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.