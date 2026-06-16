Berry Swing: Jetzt ist europäische Beerenzeit

FERRARA, Italien, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wenn wir an Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren oder Johannisbeeren denken, stellen wir sie uns oft als dekorative Elemente oder als optionale Beilage zu einem Gericht oder Dessert vor. In Wirklichkeit stecken in diesen kleinen Früchten jedoch wahre „Superkräfte“. Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit – die genau mit dem Höhepunkt der europäischen Ernte zusammenfällt – entfalten Beeren ihr volles Potenzial in Bezug auf Aroma, Textur und Nährstoffreichtum.

Beeren sind aufgrund ihres hohen Wasser-, Ballaststoff- und Vitamingehalts sowie ihres hohen Gehalts an Polyphenolen nährstoffreiche Lebensmittel: Sie versorgen den Körper mit Flüssigkeit, liefern sofortige Energie und unterstützen den Körper dabei, oxidativen Stress und Entzündungsprozesse zu reduzieren. Gerade in den Sommermonaten sind Beeren daher ein idealer Snack, wenn Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit zu Müdigkeit und Erschöpfung führen können. Jede Beere zeichnet sich zudem durch besondere Eigenschaften aus. Heidelbeeren sind für ihren hohen Gehalt an Anthocyanen bekannt, die eine positive Wirkung auf die Mikrozirkulation haben. Erdbeeren wiederum liefern besonders viel Vitamin C und tragen damit zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

Zur Hochsaison der europäischen Beeren präsentiert Berry Swing eine köstliche, besonders nährstoffreiche Frühstücksidee. Ein unkompliziertes Rezept, das alle Vorzüge dieser bemerkenswerten Früchte auf genussvolle Weise einfängt.

Hier ist das Rezept für Porridge mit Erdbeeren, garniert mit frischen Heidelbeeren und dunklen Schokoladenraspeln:

Zutaten

40 g Haferflocken

200 ml Milch (Kuhmilch oder pflanzliche Alternative)

100 g frische Erdbeeren

30 g frische Heidelbeeren

10 g Zartbitterschokolade, fein gehobelt

Nach Belieben: eine Prise Zimt oder etwas Vanille





Zubereitung

Haferflocken und Milch in einen kleinen Topf geben. Gut umrühren und bei mittlerer bis niedriger Hitze erwärmen. Die Erdbeeren waschen, Stiele entfernen und in Stücke schneiden. Zu den Haferflocken geben. Unter gelegentlichem Rühren etwa 5 bis 7 Minuten köcheln lassen, bis die Mischung cremig wird. Bei Bedarf noch etwas Milch hinzufügen, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen. Den Topf vom Herd nehmen und das Porridge in eine Schüssel geben. Zum Schluss mit frischen Heidelbeeren und Zartbitterschokoladenraspeln garnieren und genießen.

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