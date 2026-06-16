ISN® améliore les fonctionnalités de My Company Training™ et du système de gestion de l'apprentissage

DALLAS, 16 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ISN , leader mondial des services de gestion des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs, a annoncé des améliorations apportées à son outil My Company Training™, qui étend les capacités d’Easygenerator® EasyAI parallèlement à la croissance continue de son système de gestion de l’apprentissage (LMS). Disponibles exclusivement pour les clients d’ISNetworld®, ces améliorations aident les entrepreneurs à créer, déployer et développer plus efficacement la formation de leur personnel.

« La préparation des travailleurs dépend de plus en plus de la capacité des organisations à offrir une formation précise et cohérente à l’ensemble de leur main-d’œuvre », a déclaré Marie Anderson, cheffe de la réussite client chez ISN. « ISN continue d’élargir et d’améliorer ses outils grâce à des améliorations basées sur les commentaires des clients, aidant ainsi les entreprises contractantes à mieux adapter leurs formations au rythme et à la complexité des environnements opérationnels actuels. »

Déployer des formations personnalisées à l'échelle de l'ensemble des travailleurs contractuels

My Company Training permet aux organisations de créer des formations sur mesure ou de télécharger des fichiers SCORM (Shareable Content Object Reference Model) via ISNetworld, éliminant ainsi le besoin de systèmes distincts. Les formations peuvent être dispensées via Empower®, l’application mobile d’ISN destinée aux travailleurs des entrepreneurs, afin de suivre des cours lors de leurs déplacements. Le nombre de formations suivies via My Company Training a augmenté de 500% d’une année sur l’autre, avec un taux de satisfaction client de 97%. Cette progression se poursuit en 2026, avec une augmentation de 85% de la consommation de formations au premier trimestre 2026 par rapport au quatrième trimestre 2025.

Les fonctionnalités EasyAI intégrées à My Company Training d’ISN, optimisées par Easygenerator, aident les entreprises à transformer rapidement des documents, des idées et une expertise métier en cours de formation en ligne structurés et interactifs. En réduisant le temps et les efforts nécessaires à l’élaboration de contenus de formation, les clients entrepreneurs peuvent rapidement adapter leurs programmes tout en garantissant la cohérence au sein de leur personnel.

Extension des fonctionnalités du LMS

Le système de gestion de l'apprentissage (LMS) d'ISN complète ces outils en proposant des formations accréditées et accessibles via ISNetworld, aidant ainsi les entrepreneurs à répondre aux exigences des clients donneurs d'ordre et à améliorer la préparation des travailleurs. Les indicateurs d'utilisation cumulés comprennent :

Près de 25 000 entrepreneurs utilisent le LMS, soit une augmentation de 22% par rapport à l'année précédente

Plus d'un million de formations suivies, soit une augmentation de 61% par rapport à l'année précédente

Près de 800 cours proposés, avec des thèmes d'actualité tels que la protection contre les chutes, les agents pathogènes transmissibles par le sang, les équipements de protection individuelle, la protection de l'audition et les procédures de verrouillage et d’étiquetage (lockout/tagout)





« ISN est l’une des premières plateformes que j’ouvre chaque jour, car c’est une solution essentielle pour répondre aux besoins de notre entreprise en matière de formation et de sécurité », a déclaré Terri Fraser, de West Country Energy Services. « L’utilisation des outils réservés aux membres d’ISN, tels que My Company Training, le système de gestion de l’apprentissage et Empower, nous aide à garantir que nos employés disposent de tout ce dont ils ont besoin pour effectuer leur travail en toute sécurité et efficacement. »

Pour plus d'informations sur les logiciels et services d'ISN, visitez isn.com .

À propos d'ISN

ISN est le leader mondial de la gestion des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs, avec plus de 25 ans d’expérience dans la mise en relation de 900 clients issus de secteurs à forte intensité de capital avec 90 000 entrpreneurs et fournisseurs actifs, afin de promouvoir la sécurité, la santé et la durabilité sur le lieu de travail. Les marques d’ISN comprennent ISNetworld® , une plateforme mondiale en ligne de gestion des entrepreneurs et des fournisseurs, Transparency-One® , une plateforme d’approvisionnement responsable conçue pour apporter de la transparence à la gestion de la chaîne d’approvisionnement, et Empower® , une application destinée aux travailleurs et conçue pour les aider à progresser.

ISN dispose de 12 bureaux à travers le monde qui fournissent un soutien et des formations primés à ses clients dans plus de 85 pays. ISN est fière de mener des efforts mondiaux visant à améliorer l'efficacité et l'efficience des systèmes de gestion des sous-traitants et des fournisseurs, et de servir de forum de classe mondiale pour le partage des meilleures pratiques du secteur, l'analyse comparative des performances, la mise à disposition d'informations issues des données parmi ses membres, et l'aide aux décideurs, y compris les membres de conseils d'administration, pour garantir que les risques liés aux entrepreneurs et aux fournisseurs soient évalués et surveillés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur isn.com .

Contact presse

Alyssa Bruce

Walker Sands pour ISN

isnpr@walkersands.com