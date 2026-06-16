Das KFSH stellt auf der HLTH Europe 2026 die Innovationsinfrastruktur als Grundlage für eine nachhaltige Transformation des Gesundheitswesens in den Mittelpunkt

AMSTERDAM, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) nutzt seine Teilnahme an der HLTH Europe 2026, die vom 15. bis 18. Juni in Amsterdam stattfindet, um zu zeigen, dass eine nachhaltige Transformation des Gesundheitswesens nicht nur vom Einsatz fortschrittlicher Technologien abhängt, sondern auch vom Aufbau der institutionellen Infrastruktur, die erforderlich ist, um Innovationen in sichere, skalierbare und messbare Verbesserungen in der Versorgung umzusetzen.

Im Mittelpunkt dieses Modells steht der Digital Innovation Hub des KFSH, der als strategischer Wegbereiter für den Transformationsprozess des Krankenhauses fungiert. Die Plattform bringt Ärzte, Datenteams, Führungskräfte aus dem operativen Bereich, Anbieter, Start-ups, Universitäten und staatliche Partner zusammen, um definierte klinische und organisatorische Anforderungen zu erfüllen. So wird sichergestellt, dass Innovationen von realen Herausforderungen ausgehen und darauf ausgelegt sind, praktischen Nutzen zu schaffen.

Das Ökosystem für angewandte KI des KFSH spiegelt diesen infrastrukturorientierten Ansatz ebenfalls wider. Das Krankenhaus hat ein Modell entwickelt, das sichere KI-Governance, eine KI-Fabrik, klinisches Fachwissen, Partnerschaften und die Wertschöpfung miteinander verbindet. Auf diese Weise können KI-Initiativen durch einen strukturierten Prozess, der Machbarkeitsanalysen, Entwicklung, Validierung, Workflow-Integration, Leistungsüberwachung und Wirkungsanalyse umfasst, von der Idee bis zur Umsetzung voranschreiten.

Die Governance ist ein zentraler Bestandteil der Innovationsinfrastruktur des KFSH. Seine angewandte KI-Governance-Pipeline umfasst die Phasen der Konzeption, Umsetzung, Compliance und Wertabsicherung und verknüpft jede Initiative mit klaren Erfolgskennzahlen, strategischer Ausrichtung, behördlicher Prüfung, Nutzerakzeptanz, kontinuierlicher Überwachung sowie internen und externen Audits. Dieses Rahmenwerk trägt dazu bei, dass Innovationen verantwortungsbewusst und nachhaltig bleiben und im Einklang mit der Patientensicherheit sowie den institutionellen Prioritäten stehen.

Das KFSH betont zudem, wie wichtig es ist, eine digitale Kultur zu schaffen, die die Skalierung von Innovationen ermöglicht. Durch Zertifizierungsprogramme, Workshops, Wettbewerbe, Hackathons, Initiativen zur Förderung des Unternehmertums, Forschungsveröffentlichungen und Maßnahmen zum Wissensaustausch fördert das Krankenhaus die Kompetenzen, die Denkweise und das kooperative Umfeld, die erforderlich sind, um kontinuierliche Innovationen in klinischen und betrieblichen Bereichen zu unterstützen.

Dieser Ansatz betrachtet Innovation als wiederholbare institutionelle Fähigkeit und nicht als eine Abfolge vereinzelter Durchbrüche. Durch Investitionen in Teams, Unternehmensführung, klinisches Engagement, Validierung, Partnerschaften, digitale Kultur und messbaren Mehrwert treibt das KFSH ein Modell für die Transformation des Gesundheitswesens voran, das zu besseren Ergebnissen, optimierten Arbeitsabläufen und einer nachhaltigeren spezialisierten Versorgung beitragen kann.

Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250 führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Es wurde von Newsweek zudem in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser 2026, der weltweit besten Smart-Hospitals 2026 und der weltweit besten Spezialkliniken 2026 aufgenommen.

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