Le KFSH met en avant une infrastructure d’innovation comme socle de la transformation évolutive des soins de santé au salon HLTH Europe 2026

AMSTERDAM, 16 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) profite de sa participation au HLTH Europe 2026, du 15 au 18 juin à Amsterdam, pour mettre en avant le fait que la transformation des soins de santé durables dépend non seulement de l’adoption de technologies de pointe, mais aussi de l’infrastructure institutionnelle nécessaire pour transformer l’innovation en améliorations sûres, échelonnables et mesurables des soins.

Au centre de ce modèle se trouve le pôle d’innovation numérique du KFSH, qui fait office d’instrument stratégique du parcours de transformation de l’hôpital. Le pôle met en relation les cliniciens, les équipes de données, les leaders opérationnels, les prestataires, les startups, les universités et les partenaires gouvernementaux pour ce qui concerne des besoins cliniques et organisationnels définis, veillant ainsi à ce que l’innovation commence par de réels défis et soit conçue pour délivrer une valeur pratique.

L’écosystème d’IA appliquée du KFSH reflète d’autant plus cette approche pilotée par l’infrastructure. L’hôpital a développé un modèle qui réunit la gouvernance sécurisée des systèmes d’IA, une usine d’IA, une expertise clinique, les partenariats et la réalisation de la valeur. Cela permet aux initiatives IA de concrétiser une idée par le biais d’un processus structuré qui comprend analyse de faisabilité, développement, validation, intégration des flux de travail, surveillance des performances et évaluation de l’impact.

La gouvernance est un élément central de l’infrastructure d’innovation du KFSH. Son pipeline de gouvernance IA appliquée englobe la proposition, la mise en œuvre, la conformité et l’assurance de valeur, en reliant chaque initiative à des indicateurs de réussite clairs, à l’alignement stratégique, à l’examen réglementaire, à l’engagement des utilisateurs, au suivi continu des performances, ainsi qu’à des audits internes et externes. Ce cadre permet de veiller à ce que l’innovation reste responsable, durable et aligné avec la sécurité des patients et les priorités institutionnelles.

Le KFSH met aussi en avant l’importance de la mise en place d’une culture numérique qui favorise l’innovation à grande échelle. Grâce à des programmes de certification, des ateliers, des défis, des hackathons, des initiatives d’entreprenariat, des publications de recherche et des activités de partage des connaissances, l’hôpital développe les compétences, les état d’esprit et l’environnement collaboratif nécessaires pour soutenir l’innovation continue dans les environnements cliniques et opérationnels.

Cette approche positionne l’innovation comme une capacité institutionnelle reproductible plutôt qu’une série d’innovations isolées. En investissant dans les équipes, la gouvernance, l’engagement clinique, la validation, les partenariats, la culture numérique et la valeur mesurable, le KFSH déploie un modèle de transformation des soins de santé qui favorise de meilleurs résultats, des flux de travail plus robustes et des soins spécialisés plus durables.

Le King Faisal Specialist Hospital a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et au 12e rang mondial dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires pour l’année 2026. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus importante au Royaume et au Moyen-Orient, selon le classement 2026 de Brand Finance. Il a également été classé par Newsweek parmi les meilleurs hôpitaux du monde en 2026, les meilleurs hôpitaux intelligents du monde en 2026 et les meilleurs hôpitaux spécialisés du monde en 2026.

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