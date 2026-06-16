Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 juin au 12 juin 2026

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CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 16 juin 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 juin au 12 juin 2026

 

Nom de l'émetteur		 

Code Identifiant de l'émetteur		 

Jour de la transaction		Code identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des
actions		 

Marché
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3608/06/2026FR000012533842 000101,8833XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3608/06/2026FR00001253381 121102,0925CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3609/06/2026FR000012533862 000101,9181XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3610/06/2026FR000012533855 00099,2139XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3611/06/2026FR000012533895 36995,2642XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3611/06/2026FR000012533837 02394,7939CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3611/06/2026FR00001253387 76594,4447AQEU
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3611/06/2026FR00001253384 84394,4455TQEX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3612/06/2026FR000012533849 37696,0114XPAR

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Capgemini_-_2026-06-16_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_8 juin_au_12 juin 2026
GlobeNewswire

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