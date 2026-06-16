Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 juin au 12 juin 2026

CAPGEMIN I

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)

330 703 844 RCS Paris

Paris, le 16 juin 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 juin au 12 juin 2026





Nom de l'émetteur



Code Identifiant de l'émetteur



Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des

actions



Marché CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 08/06/2026 FR0000125338 42 000 101,8833 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 08/06/2026 FR0000125338 1 121 102,0925 CEUX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 09/06/2026 FR0000125338 62 000 101,9181 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 10/06/2026 FR0000125338 55 000 99,2139 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 11/06/2026 FR0000125338 95 369 95,2642 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 11/06/2026 FR0000125338 37 023 94,7939 CEUX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 11/06/2026 FR0000125338 7 765 94,4447 AQEU CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 11/06/2026 FR0000125338 4 843 94,4455 TQEX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 12/06/2026 FR0000125338 49 376 96,0114 XPAR

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