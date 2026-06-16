Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 juin au 12 juin 2026

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 16 juin 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 juin au 12 juin 2026
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Nom de l'émetteur
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Code Identifiant de l'émetteur
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Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des
actions
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Marché
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|08/06/2026
|FR0000125338
|42 000
|101,8833
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|08/06/2026
|FR0000125338
|1 121
|102,0925
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|09/06/2026
|FR0000125338
|62 000
|101,9181
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|10/06/2026
|FR0000125338
|55 000
|99,2139
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|11/06/2026
|FR0000125338
|95 369
|95,2642
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|11/06/2026
|FR0000125338
|37 023
|94,7939
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|11/06/2026
|FR0000125338
|7 765
|94,4447
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|11/06/2026
|FR0000125338
|4 843
|94,4455
|TQEX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|12/06/2026
|FR0000125338
|49 376
|96,0114
|XPAR
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