VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 08 juin au 12 juin 2026

 | Source: VINCI VINCI

  

Nanterre, le 15 juin 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 08 juin au 12 juin 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 08 juin au 12 juin 2026 :

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI08/06/2026FR000012548614 470123,6602AQEU
VINCI08/06/2026FR000012548660 005123,5933CEUX
VINCI08/06/2026FR000012548610 437123,6459TQEX
VINCI08/06/2026FR0000125486196 037123,5693XPAR
VINCI09/06/2026FR0000125486135 000124,5402XPAR
VINCI09/06/2026FR000012548650 000124,5776CEUX
VINCI09/06/2026FR00001254865 000124,5438TQEX
VINCI09/06/2026FR000012548610 000124,5482AQEU
VINCI10/06/2026FR0000125486135 000123,1682XPAR
VINCI10/06/2026FR000012548650 000123,2769CEUX
VINCI10/06/2026FR00001254865 000123,2630TQEX
VINCI10/06/2026FR000012548610 000123,2812AQEU
VINCI11/06/2026FR000012548641 000123,3991XPAR
VINCI12/06/2026FR000012548633 000126,1113XPAR
      
      
      
  TOTAL754 949123,8387 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

declaration hebdo- rachat d'actions du 08-06-26 au 12-06-26
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