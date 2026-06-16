VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 08 juin au 12 juin 2026

Nanterre, le 15 juin 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 08 juin au 12 juin 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 08 juin au 12 juin 2026 :

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 08/06/2026 FR0000125486 14 470 123,6602 AQEU VINCI 08/06/2026 FR0000125486 60 005 123,5933 CEUX VINCI 08/06/2026 FR0000125486 10 437 123,6459 TQEX VINCI 08/06/2026 FR0000125486 196 037 123,5693 XPAR VINCI 09/06/2026 FR0000125486 135 000 124,5402 XPAR VINCI 09/06/2026 FR0000125486 50 000 124,5776 CEUX VINCI 09/06/2026 FR0000125486 5 000 124,5438 TQEX VINCI 09/06/2026 FR0000125486 10 000 124,5482 AQEU VINCI 10/06/2026 FR0000125486 135 000 123,1682 XPAR VINCI 10/06/2026 FR0000125486 50 000 123,2769 CEUX VINCI 10/06/2026 FR0000125486 5 000 123,2630 TQEX VINCI 10/06/2026 FR0000125486 10 000 123,2812 AQEU VINCI 11/06/2026 FR0000125486 41 000 123,3991 XPAR VINCI 12/06/2026 FR0000125486 33 000 126,1113 XPAR TOTAL 754 949 123,8387

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe