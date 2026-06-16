Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mardi 16 juin 2026 – 17h45

ARGAN livre à DANONE un entrepôt Aut0nom® réfrigéré à proximité de Tours

ARGAN et DANONE annoncent aujourd’hui la livraison du nouvel entrepôt AutOnom® de Sorigny (37), marquant l’aboutissement d’un projet structurant au service de la performance logistique et environnementale du Groupe DANONE dans le Grand Ouest.

Un projet stratégique désormais opérationnel

Après la signature du bail en état futur d’achèvement puis la pose de la première pierre en 2025, le site de Sorigny est désormais pleinement opérationnel. Développé par ARGAN, cet entrepôt de dernière génération de 8 200 m², dont 6 400 m² en froid positif (2/6°C), intègre les dernières innovations du label Aut0nom®, permettant la production d’une énergie verte dédiée à l’autoconsommation.

Une centrale photovoltaïque de près de 3 000 m² a été installée en toiture, développant une puissance de 580 kWc. Elle est complétée par des batteries de stockage de l’énergie d’une capacité de 230 kWh. Cette installation permettra de réduire de 35% les émissions CO 2 du site.

Conçu pour répondre aux plus hauts standards environnementaux, ce site illustre l’engagement commun d’ARGAN et de DANONE en faveur d’une logistique plus responsable, conciliant performance opérationnelle et réduction de l’empreinte carbone.

ARGAN et DANONE sont mutuellement engagés dans le cadre d’un bail long terme de neuf années fermes confirmant la pérennité de cette nouvelle implantation située à seulement quelques kilomètres de l’ancien site exploité par DANONE à Chambray-les-Tours.

Une logistique performante et durable au cœur des territoires

Développé au sein de l’Isoparc de Sorigny, le site bénéficie d’un emplacement stratégique directement connecté à l’autoroute A10, à proximité immédiate de l’A85 et à une quinzaine de kilomètres seulement au sud de Tours. Il s’inscrit dans une dynamique territoriale forte, avec déjà plus de 100 000 m² de surfaces logistiques développées, 1 400 salariés et une trentaine d’entreprises implantées.

Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN. « Nous sommes très fiers d’accompagner DANONE dans ce projet structurant et de compter une nouvelle signature de premier plan parmi nos clients. Cette réalisation illustre pleinement le positionnement premium d’ARGAN. Je tiens également à remercier la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ainsi que le maire de Sorigny, Alain Esnault, pour leur soutien constant tout au long du développement de ce projet ».

Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2026

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2026 23 juillet : Résultats semestriels 2026

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026





Calendrier financier 2027 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2026

trimestre 2026 21 janvier : Résultats annuels 2026

25 mars : Assemblée Générale 2027





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés AutOnom® (qui produisent leur propre énergie pour leur autoconsommation), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative. Au 31 décembre 2025, ARGAN représente un patrimoine de 3,8 millions de m², avec plus de cent entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 4,1 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de plus de 214 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 31/12/2025).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que le GRESB (83/100), Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15 % des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr







Francis Albertinelli – Directeur Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

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Tél : 06 59 42 29 35

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