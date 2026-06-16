LACROIX : La digitalisation des réseaux d’eau : un relais de croissance structurel pour LACROIX accentué par une dynamique conjoncturelle.

16/06/2026

La digitalisation des réseaux d’eau :

un relais de croissance structurel pour LACROIX

accentué par une dynamique conjoncturelle

Digitaliser les réseaux d'eau pour les rendre plus sobres, plus résilients et plus intelligents : telle est la réponse concrète apportée par LACROIX à un contexte inédit de stress hydrique.

La première conséquence visible du dérèglement climatique, telle qu’identifiée par le GIEC, est la perturbation du cycle de l'eau, soumis à un régime d'extrêmes où sécheresses prolongées et crues soudaines se succèdent avec une intensité croissante. Depuis l'an 2000, la fréquence et la durée des épisodes de sécheresse ont bondi de 29 % à l'échelle mondiale (ONU, 2023).

Ces facteurs environnementaux se conjuguent à une problématique de vétusté des réseaux entraînant un gaspillage massif. La France abrite ainsi un réseau tentaculaire - près d'un million de kilomètres de canalisations d'eau potable, 425 000 km de réseaux d'assainissement, 30 000 à 40 000 forages et stations de pompage – où environ 20 % de l'eau potable distribuée se perd dans les fuites avant même d'arriver au robinet. À l'échelle mondiale, ces pertes dépassent 30 %.

Dans ce contexte de raréfaction, où gaspiller un litre d'eau sur trois n'est plus tenable, la digitalisation du cycle de l’eau a bénéficié de plans d’investissements nationaux importants en Europe. L'Italie a mobilisé 194 milliards d'euros via le programme PNRR pour rénover ses réseaux, dont le taux de fuite moyen avoisine 42 %. L'Espagne, exposée à un stress hydrique structurel aggravé par la sécheresse méditerranéenne, a investi plus de 3 milliards d'euros dans la digitalisation de son cycle de l'eau.

Porté par ce contexte favorable au plan des financements publics, le segment Réseaux d’Eau de LACROIX bénéficie également de l’accélération conjoncturelle du cycle de renouvellement des équipements en lien avec la fin des réseaux 2G/3G, affichant ainsi une croissance particulièrement soutenue depuis 2024.

Ainsi, son chiffre d’affaires ressort en croissance annuelle de plus de 13% depuis 2021, avec une accélération forte au cours des deux dernières années, passant de 47 M€ en 2023 à 67 M€ en 2025.

Une chaîne de valeur couvrant l’intégralité du cycle de la donnée

LACROIX apporte à ses clients une capacité à mesurer, en continu et en temps réel, ce qui se passe sur des milliers de points d'un réseau, et à agir en conséquence.

LACROIX déploie des solutions allant des capteurs installés dans les canalisations jusqu'aux plateformes logicielles de supervision en temps réel. Une approche end-to-end qui couvre l'intégralité du cycle de la donnée à travers :

Les capteurs connectés assurant une surveillance continue (détection de fuites, prévention des pollutions) ; 12 500 capteurs déployés en 2025 (+44 % en un an) ;

assurant une surveillance continue (détection de fuites, prévention des pollutions) ; 12 500 capteurs déployés en 2025 (+44 % en un an) ; Les data loggers et RTU (Remote Terminal Units), véritables « cerveaux » des réseaux d’eau intelligents, qui collectent, traitent et transmettent les données en temps réel depuis les sites isolés ; 18 500 unités de RTU SOFREL S4W vendus en 2025 (+24 % sur un an) ;

(Remote Terminal Units), véritables « cerveaux » des réseaux d’eau intelligents, qui collectent, traitent et transmettent les données en temps réel depuis les sites isolés ; 18 500 unités de RTU SOFREL S4W vendus en 2025 (+24 % sur un an) ; La plateforme IoT centralisée (LX CONNECT) permettant aux exploitants de gérer à distance l'ensemble de leur parc d'équipements (mises à jour, cybersécurité de bout en bout) ; déjà déployée auprès de 115 exploitants en France et à l'international ;

centralisée (LX CONNECT) permettant aux exploitants de gérer à distance l'ensemble de leur parc d'équipements (mises à jour, cybersécurité de bout en bout) ; déjà déployée auprès de 115 exploitants en France et à l'international ; La supervision en temps réel (LX SCADA) offrant une interface de pilotage opérationnel de l'ensemble des ouvrages hydrauliques.

L’exemple de la SPL Eau du Bassin Rennais : 43% de gains constatés sur trois indicateurs

À titre d'illustration, la digitalisation du réseau d'eau potable du bassin rennais (450 000 habitants) constitue un cas de référence. Suite au déploiement des solutions LACROIX de télégestion centralisée - capteurs terrain, pilotage à distance, supervision unifiée —, les gains constatés atteignent 43 % sur trois indicateurs clés : pertes en eau, consommation d'énergie et émissions de CO₂. L’économie annuelle ainsi générée totalise 270 K€ par rapport à un réseau non télégéré.

LACROIX acteur de référence sur la digitalisation des réseaux d’eau

Dans le domaine de la cybersécurité des infrastructures critiques, la directive européenne NIS2 et le Cyber Resilience Act (CRA) imposent désormais des exigences renforcées de sécurité pour les opérateurs d'infrastructures critiques, dont les réseaux d'eau font partie. LACROIX a intégré la cybersécurité comme composante native de ses solutions - certificats automatisés, gestion centralisée des accès, protection point à point, afin de répondre à ces exigences sans mobilisation de compétences cybersécurité au sein des collectivités.

Le segment Réseaux d’eau est le principal contributeur de l’activité Environment de LACROIX, présente dans 7 pays et distribuée dans plus de 45 pays via un réseau de partenaires, avec un positionnement d’acteur de référence d'une ingénierie européenne intégrée, capable de déployer rapidement des solutions adaptées à chaque marché, tout en respectant un cadre réglementaire de plus en plus exigeant.

"Notre connaissance fine du marché de l'eau, des enjeux d'exploitation jusqu'aux contraintes de terrain, est une force majeure. Acteurs depuis 50 ans sur ce marché, nous accompagnons nos clients au quotidien et anticipons les besoins de demain. La qualité de service, la durabilité de nos solutions et une protection cyber de plus en plus automatisée font de l'activité Environment de LACROIX un partenaire de confiance pour des infrastructures critiques", déclare Vincent Bedouin, CEO de LACROIX.

Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026 : 23 juillet 2026 après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://www.lacroix-group.com/fr/investisseurs/

À propos de LACROIX

LACROIX est une ETI technologique et industrielle française à l’empreinte internationale, spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements électroniques, et la fourniture de solutions IoT industrielles fiables et sécurisés.

Entreprise familiale cotée en Bourse, LACROIX a réalisé 445 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Le Groupe s’appuie sur une expertise reconnue et structure son développement autour de deux activités : Electronics et Environment.

À travers son activité Electronics, LACROIX accompagne ses clients de la conception à la fabrication de l’électronique embarquée dans leurs solutions. S’appuyant sur un réseau d’usines compétitives et complémentaires géographiquement, le Groupe dispose d’une couverture multisectorielle adressant les marchés de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés (HBAS), de l’aéronautique et de la défense, ainsi que de la santé.

Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics figure parmi le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

À travers son activité Environment, LACROIX accompagne les acteurs publics et privés dans l’optimisation et la sécurisation de la gestion des réseaux d’infrastructures critiques, en proposant des solutions et services connectés et sécurisés dédiés aux réseaux d’eau, aux installations de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), aux réseaux d’énergie (Smart Grids) et à l’éclairage public.

LACROIX déploie une stratégie de croissance durable et long terme. Le Groupe oriente ses activités vers le développement de technologies utiles et écoconçues, destinées à répondre aux grands défis sociétaux, dans une démarche de résilience et d’impact positif.

Contacts







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