Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (8 au 12 juin 2026)

Le 16 juin 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 08 au 12 juin 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l’émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|8-Jun-26
|FR0000073298
|10 161
|38,8980
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|8-Jun-26
|FR0000073298
|2 700
|38,8786
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|9-Jun-26
|FR0000073298
|7 534
|39,1657
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|9-Jun-26
|FR0000073298
|5 250
|39,0752
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|10-Jun-26
|FR0000073298
|7 320
|38,7311
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|10-Jun-26
|FR0000073298
|5 600
|38,6952
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|11-Jun-26
|FR0000073298
|8 100
|38,5473
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|11-Jun-26
|FR0000073298
|4 900
|38,5155
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|12-Jun-26
|FR0000073298
|6 438
|38,7621
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|12-Jun-26
|FR0000073298
|6 486
|38,6280
|DXE
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe