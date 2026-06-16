Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (8 au 12 juin 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 16 juin 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 08 au 12 juin 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W878-Jun-26FR000007329810 16138,8980XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W878-Jun-26FR00000732982 70038,8786DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W879-Jun-26FR00000732987 53439,1657XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W879-Jun-26FR00000732985 25039,0752DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8710-Jun-26FR00000732987 32038,7311XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8710-Jun-26FR00000732985 60038,6952DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8711-Jun-26FR00000732988 10038,5473XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8711-Jun-26FR00000732984 90038,5155DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8712-Jun-26FR00000732986 43838,7621XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8712-Jun-26FR00000732986 48638,6280DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 06 16_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
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