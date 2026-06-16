Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (8 au 12 juin 2026)

Le 16 juin 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 08 au 12 juin 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 8-Jun-26 FR0000073298 10 161 38,8980 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 8-Jun-26 FR0000073298 2 700 38,8786 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 9-Jun-26 FR0000073298 7 534 39,1657 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 9-Jun-26 FR0000073298 5 250 39,0752 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 10-Jun-26 FR0000073298 7 320 38,7311 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 10-Jun-26 FR0000073298 5 600 38,6952 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 11-Jun-26 FR0000073298 8 100 38,5473 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 11-Jun-26 FR0000073298 4 900 38,5155 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 12-Jun-26 FR0000073298 6 438 38,7621 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 12-Jun-26 FR0000073298 6 486 38,6280 DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe