FPI Canadien Net annonce l’acquisition d’une propriété à Rivière-du-Loup, QC

MONTRÉAL, 16 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fonds de Placement Immobilier Canadien Net (« Canadien Net » ou le « Fonds ») (TSX - V : NET.UN) est heureux d'annoncer l'acquisition d'une propriété commerciale à locataire unique louée à Bureau en Gros (Staples), située au 250, boulevard de l'Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup, Québec. La contrepartie s'élevait à 4 430 000 $ (excluant les frais de transaction), versée en espèces.

« Nous sommes heureux d'ajouter cette propriété Bureau en Gros à notre portefeuille en croissance », a déclaré Kevin Henley, président et chef de la direction. « Située à l'un des emplacements les plus prisés du nœud commercial de Rivière-du-Loup, cette acquisition est un exemple parfait de ce que nous recherchons : une propriété à bail triple net louée à un locataire national dans un excellent marché secondaire. La transaction est immédiatement profitable aux FPE par part1 et renforce davantage notre portefeuille. »

À la suite de cette acquisition, le Fonds détient désormais 98 propriétés.

À propos de Canadien Net – Le Fonds de placement immobilier Canadien Net est une fiducie à capital variable qui acquiert et possède des immeubles commerciaux de grande qualité assortis de baux triple net et dont la gestion est entièrement assumée par le locataire.

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Pour plus d’information, veuillez contacter Kevin Henley au (450) 536-5328.