EssilorLuxottica et Applied Materials s’unissent pour faire progresser

les dispositifs optiques de réalité augmentée

destinés aux nouvelles générations de lunettes intelligentes

L'accord de développement conjoint vise à accélérer la commercialisation des futures générations de systèmes optiques intelligents pour les lunettes connectées et les modules optiques pour la réalité augmentée.

Ce partenariat combine des expertises de classe mondiale en science des matériaux, en verres et en lunettes intelligentes pour développer des systèmes optiques légers et performants, en vue de proposer, à grande échelle, des expériences de réalité augmentée.

Paris, France et Santa Clara, Etats-Unis, 16 juin 2026 – EssilorLuxottica et Applied Materials, Inc. ont annoncé aujourd'hui un accord de développement conjoint à long terme visant à accélérer la commercialisation des futures générations de systèmes optiques intelligents pour la réalité augmentée et les lunettes intelligentes avec IA intégrée.

Cette collaboration associe le leadership mondial d'EssilorLuxottica dans les verres, les montures et les lunettes intelligentes avec l'expertise d'Applied Materials en ingénierie des matériaux et technologies de guides d'ondes dans le but de développer des plateformes optiques permettant de proposer des expériences visuelles basées sur des solutions légères et performantes pour la prochaine ère des wearables.

Les deux entreprises collaboreront sur la recherche et le développement de technologies optiques avancées, notamment des guides d'ondes, des systèmes de modulateurs optiques actifs et des innovations en matériaux, qui seront utilisés pour les verres intelligents et les expériences de réalité augmentée de demain. Les guides d'ondes sont fondamentaux pour les dispositifs de réalité augmentée, fournissant le système optique qui injecte les images projetées pour être couplées, guidées et émises par une optique transparente tout en maintenant la visibilité du monde réel. Les verres électro-actifs s’adaptent à l’environnement lumineux en ajustant la teinte des verres pour offrir un confort de vision et un bien-être dans toutes les conditions lumineuses, tandis que les technologies avancées d'encapsulation des verres contribuent à préserver les performances optiques des systèmes d'affichage de réalité augmentée.

Grâce à la complémentarité de leur expertise et de leur propriété intellectuelle, les deux entreprises visent à accélérer le passage de l'innovation de rupture à des solutions optiques industrialisables à grande échelle via des programmes de recherche conjoints menés dans un laboratoire collaboratif dédié, sur le campus d'Applied Materials dans la Silicon Valley.

« Nous sommes convaincus que la convergence de l'optique avancée, de l'IA et des technologies wearables ouvrira aux consommateurs une nouvelle génération d'expériences », a déclaré Francesco Milleri, Président-Directeur Général d'EssilorLuxottica. « Depuis des décennies, EssilorLuxottica incarne l’excellence dans le développement de verres et de solutions qui redéfinissent l’expérience de vision et contribuent à transformer la manière dont chacun est relié au monde qui l’entoure. Avec Applied Materials, nous allons explorer les technologies optiques intelligentes qui dessineront le futur des lunettes connectées et l’expérience visuelle digitale de demain, donnant ainsi une nouvelle impulsion à l’évolution de la catégorie des wearables dotés d’écrans. »

« Concevoir, industrialiser et déployer à grande échelle les lunettes intelligentes de nouvelle génération nécessite une collaboration approfondie entre l’ensemble des acteurs de l'écosystème technologique », a déclaré Gary Dickerson, Président-Directeur Général d'Applied Materials. « En unissant le leadership d'Applied Materials en photonique et ingénierie des matériaux avec l'expertise d'EssilorLuxottica en verres et lunettes intelligentes, nous accélérons le développement et la commercialisation de lunettes intelligentes dotées de technologies avancées d‘affichage qui offriront des expériences utilisateurs entièrement nouvelles. »

Applied Materials et EssilorLuxottica prévoient également d'explorer conjointement d'autres opportunités stratégiques pour développer et commercialiser les technologies issues de cette collaboration.

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