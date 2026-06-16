Ressources Cartier Inc. annonce les résultats d’élection de l’Assemblée Générale Annuelle

VAL-D’OR, Québec, 16 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) (« Cartier » ou la « société ») annonce qu’à l’occasion de son assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 16 juin 2026, les personnes suivantes ont été élues à titre d’administrateurs de Cartier :

Nom Votes pour % Pour Myrzah Tavares Bello 173 020 416 95.69 Philippe Cloutier 180 772 990 99.98 Glenn Mullan 173 264 914 95.82 Mario Jacob 180 494 992 99.82 Alain Laplante 180 493 516 99.82 Daniel Massé 180 494 992 99.82 Manuel Peiffer 180 493 516 99.82

Le régime d’options d’achat d’actions de la société (le « régime ») tel que décrit à la circulaire de sollicitation de procurations en date du 4 mai 2026 (la « circulaire ») a été approuvée par les actionnaires à l’assemblée. Le nombre maximal d'actions qui peuvent être émises en vertu du régime est de 10 % du nombre d'actions émises et en circulation de temps à autre (sur une base non diluée). Pour plus d’information, la circulaire est disponible pour consultation sur SEDAR+.

La proposition de nomination de KPMG. s.r.l., S.E.N.C.R.L. à titre d’auditeur indépendant de la société, telle que décrite à la circulaire, a été approuvée par les actionnaires à l’assemblée.

Suite à l’assemblée annuelle, le conseil d’administration a nommé les personnes suivantes à titre de dirigeants de la société :

Philippe Cloutier, P.Geo., président et chef de la direction;

Ronan Deroff, P.Geo., vice-président exploration;

Nancy Lacoursière, BAA, chef des finances;

Daniel Massé, B.SC., ADM.A. PL.FIN., président du conseil

Alain Laplante, FCPA, IAS.A, secrétaire corporatif.



Le conseil d’administration de la société a également autorisé, le 16 juin 2026, l’octroi d’un total de 4 000 000 options d’achat d’actions aux administrateurs, dirigeants et un consultant de la société. En conformité avec le régime d’options d’achat d’actions, chacune des options octroyées permettra au détenteur de souscrire à une action ordinaire de la société au prix de 0,25 $ l’action au plus tard le 15 juin 2031.

Contact :

Philippe Cloutier, Président et chef de la direction

Ressources Cartier Inc.

Téléphone : (819) 874-1331, Sans Frais : 877 874-1331, Télécopieur : (819) 874-3113

La Bourse de croissance TSX n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué.