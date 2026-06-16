AMD und Rackspace Technology unterzeichnen endgültige Vereinbarung über die schrittweise Bereitstellung von 30 MW AMD-KI-Rechenleistung

SANTA CLARA, Kalifornien, und SAN ANTONIO, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AMD (NASDAQ: AMD) und Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein globaler Anbieter von KI-Infrastruktur und -Lösungen für Unternehmen, haben heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung über die schrittweise Bereitstellung einer anfänglichen Rechenleistung von 30 MW bekannt gegeben, die für AMD-basierte Rechenanwendungen in den globalen Rechenzentren von Rackspace ab Ende 2026 bis 2028 genutzt werden soll. Die Vereinbarung konkretisiert die am 7. Mai 2026 angekündigte Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) und etabliert AMD als strategischen Technologiepartner auf der Chip-Ebene des von Rackspace kontrollierten KI-Stacks.

Nach vollständiger Bereitstellung stellen 30 MW dedizierter AMD-Rechenleistung in den Rechenzentren von Rackspace eine bedeutende Kapazität für regulierte Workloads von Unternehmen dar, darunter Gesundheitsdienstleister, die schon früh Interesse an beschleunigter Rechenleistung für klinische KI und Inferenz in großem Maßstab bekundet haben. Diese Zusammenarbeit integriert sowohl AMD Instinct™-GPUs (einschließlich MI355X, MI350P und zukünftiger Nachfolgelösungen) als auch AMD EPYC™-CPUs in eine ganzheitliche Enterprise AI Cloud-Architektur. Dies ermöglicht es Rackspace, jeden Workload an die jeweils optimale Rechenressource weiterzuleiten – bei voller Verantwortung für Leistung und Ergebnisse.

„Unternehmen in regulierten Branchen benötigen eine KI-Infrastruktur, die von Grund auf richtlinienkonform aufgebaut ist und bei der ein einziger Betreiber für die Geschäftsergebnisse verantwortlich ist – und nicht eine Vielzahl von Anbietern, von denen jeder nur einen Teilbereich abdeckt“, sagte Gajen Kandiah, CEO von Rackspace Technology. „Diese Zusammenarbeit kombiniert die passende Rechenleistung mit dem richtigen Betriebsmodell und bietet etwas, das es auf dem Markt so noch nicht gab: einen kontrollierten KI-Stack mit einem einzigen verantwortlichen Partner – vom Chip bis hin zum Endergebnis.“

„Mit der Weiterentwicklung von Enterprise-KI benötigen Kunden eine Infrastruktur, die für jeden Workload den optimalen Mix aus beschleunigter und universeller Rechenleistung bereitstellt“, so Dan McNamara, Senior Vice President und General Manager, Compute and Enterprise AI bei AMD. „Durch die Zusammenführung der führenden KI-Rechenlösungen von AMD und des kontrollierten Cloud-Betriebsmodells von Rackspace helfen wir regulierten Unternehmen dabei, eine leistungsstarke KI-Infrastruktur mit der Offenheit, Skalierbarkeit und Verantwortlichkeit bereitzustellen, die für den Einsatz von KI auf Unternehmensniveau erforderlich sind.“

Beide Unternehmen planen, Vertriebs- und Marketingressourcen bereitzustellen, um Unternehmenskunden für die AMD-Recheninfrastruktur zu identifizieren und zu gewinnen. Zudem stellen beide Seiten Personal bereit, um Geschäftsmöglichkeiten in regulierten Branchen gemeinsam zu identifizieren und zu erschließen.

Diese Vereinbarung wird die Bereitstellung der vier im Rahmen der Absichtserklärung angekündigten integrierten Funktionen beschleunigen: Enterprise AI Cloud, Enterprise Inference Engine, Inference as a Service und Bare Metal AMD Instinct. Damit steht ein vollständiger, kontrollierter Stack zur Verfügung – von der Bare-Metal-Rechenleistung bis hin zur vollständig verwalteten Inferenz. Gemeinsam wollen die Unternehmen eine neue Kategorie verwalteter Enterprise-KI-Infrastruktur etablieren, die Unternehmen eine echte Alternative zum reinen Bare-Metal-Modell bietet. Der Wandel von KI-Experimenten hin zu autonomen, agentenbasierten Workflows in den Kernsystemen von Unternehmen beschleunigt die Nachfrage nach genau der Art von kontrollierter und verantwortungsvoller Infrastruktur, für die diese Zusammenarbeit konzipiert wurde.

Eine Telefonkonferenz für Investoren ist für den 16. Juni um 8:30 Uhr ET angesetzt, bei welcher der CEO und der CFO von Rackspace Technology weitere Erläuterungen geben und Fragen beantworten werden:

Rackspace Investoren-Telefonkonferenz:

Datum: 16.06.2026,

Startzeit: 8:30 Uhr EDT

Um den Live-Webcast zu verfolgen oder die Aufzeichnung später abzurufen, besuchen Sie bitte: https://edge.media-server.com/mmc/p/jux5yi7s.

Um eine Einwahlnummer zu erhalten, registrieren Sie sich bitte vorab unter folgendem Link: https://register-conf.media-server.com/register/BI3bfaa99f000b4fefa9f6c101e4bd7fc8

Die registrierten Personen erhalten Einwahlinformationen und eine PIN, die ihnen den Zugang zur Live-Übertragung ermöglicht.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT) ist der Betreiber des gesamten KI-Stacks für Unternehmen, von der regulierten Private Cloud bis hin zu KI-Inferenz und Agenten in der Produktion. Mit einem Outcomes-as-a-Service-Modell, das auf einer sicheren Infrastruktur, soliden Datengrundlagen und vor Ort stationierten Technik basiert, liefert Rackspace Geschäftsergebnisse für regulierte und geschäftskritische Branchen, in denen Governance, Souveränität und Verfügbarkeit unverzichtbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.rackspace.com.

Über AMD

AMD (NASDAQ: AMD) treibt Innovationen im Bereich des Hochleistungs- und KI-Computings voran, um die wichtigsten Herausforderungen unserer Welt zu bewältigen. Heute ermöglicht die Technologie von AMD Milliarden von Anwendungen in den Bereichen Cloud- und KI-Infrastruktur, eingebettete Systeme, KI-PCs und Gaming. Mit einem breiten Portfolio KI-optimierter CPUs, GPUs, Netzwerktechnologien und Software liefert AMD Full-Stack-KI-Lösungen, die die Leistung und Skalierbarkeit für eine neue Ära des intelligenten Computing bereitstellen. Erfahren Sie mehr unter http://www.amd.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu Rackspace Technology und AMD, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit, die in der Vereinbarung vorgesehenen 30 MW an AMD-KI-Rechenleistung bereitzustellen, was möglicherweise nicht vollständig oder gar nicht erreicht wird oder in einem Zeitrahmen erfolgt, der erheblich von dem hier beschriebenen abweicht; die erwarteten Vorteile und die Leistung von GPU- und CPU-Rechenkapazitäten; die erwartete Bereitstellung von Enterprise AI Cloud, Enterprise Inference Engine, Inference as a Service und Bare Metal AMD Instinct-Funktionen; die erwartete Nachfrage seitens der Endkunden; die erwarteten kommerziellen und finanziellen Vorteile der Zusammenarbeit für jedes Unternehmen; sowie die jeweiligen Prognosen der Parteien zur KI-Branche. Obwohl die Parteien eine endgültige Vereinbarung zur Schaffung eines kommerziellen Rahmens für die Zusammenarbeit geschlossen haben, unterliegen einzelne Bereitstellungsberechtigungen einer separaten Ausführung. Bestimmte kommerzielle Bedingungen, einschließlich der Preisgestaltung und finanzieller Parameter, bleiben einer weiteren Vereinbarung zwischen den Parteien vorbehalten. Jegliche Drittfinanzierung, die zur Umsetzung der geplanten Bereitstellungen erforderlich ist, unterliegt der Verfügbarkeit zu Bedingungen, die für Rackspace nach eigenem Ermessen akzeptabel sind. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Bereitstellungen im erwarteten Zeitrahmen erfolgen, dass eine Finanzierung zustande kommt oder dass die erwarteten Vorteile der Zusammenarbeit realisiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel anhand von Begriffen wie „anstreben“, „voraussehen“, „glauben“, „aufbauen“, „schaffen“, „ermöglichen“, „vorstellen“, „etablieren“, „erwarten“, „untersuchen“, „könnte“, „beabsichtigen“, „planen“, „positionieren“, „prognostizieren“, „sein“, „werden“, „darauf hinarbeiten“, „würde“ und anderen Begriffen mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet und erfolgen gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten Werten abweichen. Eine Beschreibung dieser und anderer Risiken und Ungewissheiten finden Sie in den jeweiligen Unterlagen von Rackspace Technology und AMD bei der Securities and Exchange Commission, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die jüngsten Berichte auf Formular 10-K und Formular 10-Q. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Keine der beiden Firmen übernimmt eine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Medienkontakte

Rackspace Technology:

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