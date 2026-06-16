BlackLine erhält Branchenauszeichnungen für KI-Innovation und Kundenvertrauen

LOS ANGELES, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), die Agentic Financial Operations Platform™ für den Finanzbereich, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen sowohl bei den FinTech Tech Ascension Awards 2026TrustRadius

Die Agentic Financial Operations (AFO) Platform von BlackLine, die auf Studio360™ und Verity™ AI basiert, wurde bei den FinTech Tech Ascension Awards 2026 in der Kategorie Beste KI-/ML-gestützte Lösung ausgezeichnet. Mit diesem Preis werden Unternehmen und Technologien gewürdigt, die weltweit Innovation und Exzellenz im Bereich Finanztechnologie vorantreiben.

Darüber hinaus erhielt BlackLine vier TrustRadius Top Rated Awards 2026, die ausschließlich auf verifizierten Kundenbewertungen und Kundenzufriedenheitswerten basieren. Als Beleg für kontinuierliche Exzellenz über den gesamten Finanzlebenszyklus hinweg erhielt BlackLine Spitzenplatzierungen in den folgenden Kategorien:

Finanzabschluss

Finanzrisikomanagement

Debitorenbuchhaltung

Quote-to-Cash





Zusammen unterstreichen diese Auszeichnungen die einzigartige Fähigkeit von BlackLine, branchenführende Innovationen mit nachweisbaren Kundenerfolgen im gesamten Finanzbereich zu verbinden.

„Diese Auszeichnungen spiegeln die zwei Formen der Bestätigung wider, die am meisten zählen: die Anerkennung durch Branchenexperten und das Vertrauen der Kunden, die sich jeden Tag auf unsere Plattform verlassen“, sagt Owen Ryan, Chief Executive Officer von BlackLine. „Je stärker Unternehmen KI über einzelne Anwendungsfälle hinaus skalieren, desto wichtiger werden Lösungen, die intelligente Automatisierung mit umfassender Governance, Transparenz und Kontrolle verbinden. Agentic Financial Operations schafft hierfür die Voraussetzungen. Die Plattform versetzt Finanz- und Rechnungswesensteams in die Lage, mit größerer Sicherheit zu arbeiten und gleichzeitig das transformative Potenzial von KI voll auszuschöpfen.“

BlackLine hat Agentic Financial Operations Anfang dieses Jahres vorgestellt, um eine wachsende Herausforderung für Unternehmen zu adressieren: den verantwortungsvollen Einsatz und die Skalierung von KI in Finanzprozessen sicherzustellen und dabei Governance, Nachvollziehbarkeit sowie Vertrauen zu gewährleisten. Mithilfe intelligenter Agenten, leistungsfähiger Koordinationsfunktionen und einer verlässlichen Finanzdatenbasis unterstützt BlackLine Finanz- und Rechnungswesensteams dabei, komplexe Prozesse zu automatisieren, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und die operative Effizienz zu steigern.

Die Auszeichnung mit dem FinTech Tech Ascension Award unterstreicht insbesondere die führende Rolle von BlackLine beim Einsatz künstlicher Intelligenz zur Lösung konkreter geschäftlicher Herausforderungen für den Finanzbereich. Die Anerkennung durch TrustRadius wiederum spiegelt die Erfahrungen von Kunden wider, die auf BlackLine setzen, um ihre Finanzprozesse zu modernisieren, die Genauigkeit zu verbessern, die Governance zu stärken und operative Exzellenz voranzutreiben.

„Während diese Auszeichnungen unsere aktuelle Marktführerschaft bestätigen, leisten wir bereits Pionierarbeit für das, was als Nächstes kommt“, fügt Ryan hinzu. „Die Zukunft des Finanzwesens geht weit über die grundlegende Automatisierung hinaus – es geht darum, eine digitale Belegschaft auf einer einzigen, kontrollierten Plattform zu koordinieren. Über die BlackLine Agentic Financial Operations Platform vereinen wir menschliches Urteilsvermögen mit KI-gestützter Ausführung. So geben wir Finanzverantwortlichen die vertrauenswürdigen, intelligenten Partner an die Hand, die sie benötigen, um den Wandel von transaktionsorientierter Steuerung hin zu strategischer, wertschöpfender Führung erfolgreich zu gestalten.“

Über BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL) stellt die vertrauenswürdige Infrastruktur bereit, mit der das Finanzwesen das agentische Zeitalter intelligent, integer und vertrauenswürdig gestaltet. Die BlackLine Agentic Financial Operations Platform™, die auf Studio360™ und Verity™ AI basiert, ermöglicht es dem Finanzbereich, KI einzusetzen, sie bei jedem Schritt zu steuern und ihre Integrität in allen Bereichen der Finanzarbeit zu gewährleisten.

Durch die Vereinheitlichung von Daten und die Einbettung von KI-Agenten, die von den Finanzteams gesteuert werden, hebt BlackLine das Finanz- und Rechnungswesen über die bloße Berichterstattung hinaus und ermöglicht die Koordination des Geschäftsbetriebs in Echtzeit.

Mehr als 4.300 Kunden aus verschiedenen Branchen setzen auf BlackLine, um ihre Unternehmen in die Zukunft zu führen. Weitere Informationen finden Sie unter blackline.com.

Medienkontakt

Samantha Darilek

VP, Communications

Samantha.darilek@blackline.com