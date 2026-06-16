BlackLine est récompensée par l’industrie pour son innovation en matière d’IA et la confiance accordée par ses clients

LOS ANGELES, 16 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc. (Nasdaq : BL), éditeur de la solution Agentic Financial Operations Platform™ destinée aux directions financières, a annoncé aujourd’hui avoir été récompensée par les FinTech Tech Ascension Awards 2026TrustRadius

Optimisée par Studio360™ et Verity™ AI, la plateforme Agentic Financial Operations (AFO) de BlackLine a remporté le prix de la Meilleure solution basée sur l’IA/ML lors des FinTech Tech Ascension Awards 2026, qui récompensent les organisations et les technologies qui stimulent l’innovation et l’excellence dans le secteur des technologies financières à l’échelle mondiale.

De plus, BlackLine a reçu quatre prix Top Rated Awards 2026 de TrustRadius, lesquels sont exclusivement attribués sur la base d’avis clients vérifiés et de leurs taux de satisfaction. Reconnue pour son excellence sur l’ensemble du cycle financier, BlackLine a reçu les plus hautes distinctions dans les catégories suivantes :

Clôture financière

Gestion des risques financiers

Comptes clients

De la demande de devis à l’encaissement





Ensemble, ces distinctions soulignent la capacité unique de BlackLine à combiner une innovation de pointe avec des résultats clients éprouvés au sein de la fonction finance.

« Ces récompenses témoignent des deux formes de validation les plus importantes : la reconnaissance des experts du secteur et la confiance des clients qui utilisent notre plateforme au quotidien », a déclaré Owen Ryan, PDG de BlackLine. « À mesure que les entreprises passent de l’expérimentation de l’IA à son adoption à l’échelle de l’entreprise, elles ont besoin de solutions qui allient intelligence, gouvernance rigoureuse, transparence et contrôle. La solution Agentic Financial Operations répond précisément à ces besoins en permettant aux équipes financières et comptables d’opérer avec une plus grande sérénité tout en exploitant le potentiel transformateur de l’IA. »

BlackLine a lancé Agentic Financial Operations en début d’année afin de répondre à un défi croissant auquel sont confrontées les entreprises : comment déployer et faire évoluer l’IA de manière responsable dans l’ensemble des opérations financières tout en préservant la gouvernance, l’auditabilité et la confiance. En combinant des agents intelligents, des capacités d’orchestration et une base de données financières fiable, BlackLine permet aux équipes financières et comptables d’automatiser les processus complexes, d’accélérer la prise de décision et d’améliorer leurs performances opérationnelles.

Le prix FinTech Tech Ascension Award souligne tout particulièrement le leadership de BlackLine dans l’application de l’intelligence artificielle à la résolution des problématiques concrètes rencontrées par les directions financières. Par ailleurs, la distinction attribuée par TrustRadius témoigne de la satisfaction des clients qui font confiance à BlackLine pour moderniser leurs opérations financières, améliorer leur précision, renforcer leur gouvernance et optimiser leur performance opérationnelle.

« Si ces prix confirment en effet notre position actuelle de leader, nous préparons déjà l’avenir », a ajouté M. Ryan. « L’avenir de la finance va bien au-delà de la simple automatisation : il s’agit désormais de coordonner un écosystème de collaborateurs numériques à partir d’une plateforme unique et dotée d’un cadre de gouvernance robuste. Grâce à la solution Agentic Financial Operations Platform de BlackLine, nous associons le jugement humain à l’exécution pilotée par l’IA. Cette combinaison offre aux dirigeants financiers les partenaires de confiance et intelligents dont ils ont besoin pour passer d’une gestion purement transactionnelle à un leadership stratégique et créateur de valeur. »

À propos de BlackLine

BlackLine (Nasdaq : BL) fournit l’infrastructure de confiance qui permet aux directions financières d’entrer dans l’ère agentique en s’appuyant sur l’intelligence, l’intégrité et la confiance. Optimisée par Studio360™ et Verity™ AI, la solution Agentic Financial Operations Platform™ de BlackLine constitue l’environnement dans lequel les directions financières mettent l’IA en œuvre, en assurent la gouvernance à chaque étape et en garantissent l’intégrité dans l’ensemble des opérations financières.

En unifiant les données et en intégrant des agents d’IA pilotés par les équipes financières, BlackLine fait évoluer la finance et la comptabilité en les faisant passer d’une simple fonction de reporting de l’activité à son orchestration en temps réel.

Plus de 4 300 clients de divers secteurs font confiance à BlackLine pour accompagner leurs organisations vers l’avenir. Pour en savoir plus, consultez le site blackline.com.

Contact presse

Samantha Darilek

Vice-présidente, Communications

Samantha.darilek@blackline.com