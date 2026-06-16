Le projet Falco Horne 5 : Le gouvernement du Québec confirme les avancées du projet au sein de son processus d’autorisation environnementale

Faits saillants

Falco a reçu une confirmation écrite des autorités du gouvernement du Québec concernant l’avancement de l’évaluation environnementale du projet Horne 5.

Le ministère de l’Environnement indique que l’analyse d’acceptabilité environnementale progresse vers son achèvement.

Les renseignements fournis par Falco ont permis de trouver des solutions à plusieurs des principaux enjeux environnementaux.

Le ministère de l’Environnement indique que l’évaluation environnementale devrait être terminée à l’automne 2026, sous réserve de la réception de renseignements supplémentaires.

Le projet Horne 5 est reconnu par le gouvernement comme un projet important qui contribue aux objectifs du Québec en matière de minéraux critiques et stratégiques.



MONTRÉAL, 16 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX-V: FPC) (« Falco » ou la « Société ») annonce avoir reçu de la part du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (le « Ministère ») une confirmation officielle que le processus d’analyse environnementale du projet minier de Falco, Horne 5 situé à Rouyn-Noranda, au Québec (le « projet Horne 5 » ou le « projet »), progresse vers sa conclusion. Le Ministère anticipe pouvoir compléter l’analyse de l’acceptabilité environnementale au cours de l’automne 2026,

Dans le cadre de ses échanges soutenus avec le Ministère, Falco a obtenu la confirmation que l’analyse gouvernementale avance bien et que les informations transmises jusqu’à présent ont permis de dégager des solutions concrètes pour plusieurs des enjeux environnementaux identifiés. Notamment, le ministère confirme que les mesures de mitigations prévues pourraient permettre de mener des opérations minières sans compromettre les activités du Centre régional de radio-oncologie. Cette préoccupation de la Direction de la Santé publique régionale a fait l’objet d’une analyse approfondie par un comité d’experts indépendants.

De même, lors d’une rencontre, le cabinet de la première ministre se dit pleinement engagé dans le développement économique des régions et souhaite que le Québec devienne un chef de file dans la production et la transformation des minéraux critiques et stratégiques.

« La correspondance reçue du gouvernement du Québec représente une étape importante dans l’avancement du projet Horne 5. Nous sommes encouragés par l’évaluation du ministère selon laquelle l’évaluation environnementale progresse bien et par sa confiance que le processus pourra être mené à terme après la soumission des demandes de renseignements complémentaires. Horne 5 est un projet responsable et structurant pour l’Abitibi-Témiscamingue et pour le Québec. Notre équipe demeure pleinement mobilisée pour collaborer étroitement avec les organismes de réglementation et les parties prenantes afin de faire progresser le projet vers l’obtention d’un décret gouvernemental », affirme Luc Lessard, président et chef de la direction.

Falco collabore étroitement avec les équipes du Ministère à la production des informations complémentaires requises pour finaliser l’analyse environnementale. Au terme de la Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (« PÉEIE »), et après recommandation du ministre, il appartiendra au Conseil des ministres d’autoriser le projet à poursuivre son développement.

« Ce projet représente des investissements majeurs, plus de 500 emplois durables et des retombées socioéconomiques importantes pour la communauté. Nous collaborons de façon constructive avec le Ministère et demeurons confiants de pouvoir passer à la prochaine étape », résume Hélène Cartier, Vice-présidente, Environnement, développement durable et relations avec les communautés.

Le projet minier Horne 5 prévoit l’exploitation d’un gisement polymétallique de classe mondiale, de cuivre, zinc, or et argent situé à Rouyn-Noranda, dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Il s’agit de l’un des gisements les plus importants d’Amérique du Nord, avec un potentiel de production de plus de 15 ans.

À propos de Falco

Ressources Falco est l’un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Falco détient des droits sur environ 60 000 hectares de terrains dans le Camp Noranda et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l’or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé sous l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco, avec une participation d’environ 15.7 % dans la Société.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président et chef de la direction

514 261-3336

info@falcores.com

Hélène Cartier

Vice-présidente, Environnement, développement durable et relations avec les communautés

info@falcores.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives et des informations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés autres que les énoncés de faits historiques, y compris ceux relatifs à la finalisation du processus d’analyse environnementale et au délai de réception du décret ministériel concernant le projet, si un tel décret est reçu, peuvent constituer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives peuvent souvent, mais pas toujours, être identifiées par l’utilisation de termes tels que « prévoit », « s’attend à », « estime », « a l’intention de », « anticipe », « croit » ou des variantes de ces termes, ou encore à l’emploi du conditionnel (« pourrait », « devrait », « sera », « sera probablement », « se produira » ou « sera atteint »), à la forme négative de ces termes et à une terminologie similaire, même si tous les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes et expressions. Les déclarations prospectives comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, connus ou inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter : le risque que les conditions préalables à la possibilité de mener des activités d’assèchement ou d’exploitation minière en vertu de la convention de permis d’exploitation et d’indemnisation (l’ « OLIA ») conclue entre Falco et Glencore Canada Corporation (« Glencore ») ne soient pas satisfaites; le risque que Falco n’obtienne pas les garanties financières requises à fournir à Glencore, ni le financement nécessaire au développement ou à l’exploitation du projet; le risque que les permis et autorisations requis des autorités gouvernementales pour le développement et l’exploitation du projet Horne 5 ne soient pas obtenus dans les délais attendus et aux conditions prévues, voire pas du tout; le risque que l’OLIA soit résiliée conformément à ses modalités en cas de défaut ou de survenance de certains autres événements déclencheurs liés à des retards dans le démarrage des activités d’assèchement ou d’exploitation minière. le risque que certaines opérations du projet Horne 5, une fois commencées, doivent être suspendues, modifiées ou altérées conformément aux conditions de l’OLIA; le risque que Glencore exige des modifications des opérations de Falco au projet en vertu de l’OLIA, modifications qui rendraient les opérations moins rentables ou non rentables (comparativement aux prévisions de l’étude de faisabilité de 2021 et de toute version mise à jour de celle-ci pour le projet); le risque que Falco subisse des pertes importantes et d’autres obligations en vertu des indemnités qu’elle a versées à Glencore en vertu de l’OLIA; et les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel et/ou trimestriel de Falco et dans d’autres documents d’information publique déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, ainsi que toutes les hypothèses relatives à ce qui précède. Bien que Falco estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour établir les déclarations prospectives soient raisonnables, il convient de ne pas s'y fier indûment. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse, et aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces événements dans les délais indiqués, ni même quant à leur réalisation. Sauf si la loi applicable l'exige, Falco décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.