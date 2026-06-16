Les Ressources Yorbeau Inc. annonce les résultats du vote pour l’élection des administrateurs

MONTREAL, 16 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Yorbeau inc. (TSX : YRB) (« Yorbeau » ou la « Société ») annonce que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 15 mai 2026 ont été élus administrateurs de Yorbeau. Les résultats détaillés du vote pour l’élection des administrateurs qui a eu lieu lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires, tenue le 16 juin 2026 à Montréal, sont présentés ci-dessous.

Nom du candidat Votes pour % pour Abstentions

de vote %

d’abstentions Georges Bodnar Jr. 137 889 384 99,87% 185 651 0,13% John Jacobsen 138 071 984 100,00% 3 051 0,00% Henri Gélinas 137 874 434 99,85% 200 601 0,15% Terry Kocisko 137 899 434 99,87% 175 601 0,13% Marcel Lecourt 138 070 434 100,00% 4 601 0,00% Jérôme Gendron 138 074 434 100,00% 601 0,00% Dany Laflamme 138 074 434 100,00% 601 0,00%



À propos de Les Ressources Yorbeau inc.

Les Ressources Yorbeau inc. est une société ouverte canadienne (TSX : YRB) active dans le secteur de l’exploration de l’or et des métaux de base au Québec, Canada. La Société se concentre sur la recherche d’un partenaire pour explorer et mettre davantage en valeur son gisement de zinc et cuivre à Scott Lakeprès de Chibougamau, au Québec (voir le rapport technique conforme au Règlement 43-101 de Yorbeau daté du 6 décembre 2017 intitulé « Technical Report on the Preliminary Economic Assessment for the Scott Lake Project, Northwestern Québec, Canada », disponible sous le profil de la Société sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca). Yorbeau bénéficiera également des fonds nécessaires pour explorer ses propriétés situées dans la région de Détour, Joutel et Selbaie, au nord-ouest du Québec. Ces propriétés comprennent la propriété Beschefer qui est adjacente au gisement de métaux communs B-26 actuellement exploré par Abitibi Métals Corp. et la propriété Selbaie-Ouest adjacente à Soquem (propriété Wagosic) où elles recoupent actuellement des valeurs de métaux communs le long de l’horizon de la mine Selbaie.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au http://www.yorbeauresources.com.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

G. Bodnar Jr.

Président, chef des finances

Les Ressources Yorbeau inc.

gbodnar@yorbeauresources.com

Téléphone : 514 384-2202

Sans frais en Amérique du Nord : 1 855 384-2202