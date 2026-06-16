Les Ressources Yorbeau Inc. annonce les résultats du vote pour l’élection des administrateurs

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MONTREAL, 16 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Yorbeau inc. (TSX : YRB) (« Yorbeau » ou la « Société ») annonce que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 15 mai 2026 ont été élus administrateurs de Yorbeau. Les résultats détaillés du vote pour l’élection des administrateurs qui a eu lieu lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires, tenue le 16 juin 2026 à Montréal, sont présentés ci-dessous.

Nom du candidatVotes pour% pourAbstentions
de vote		%
d’abstentions
Georges Bodnar Jr.137 889 38499,87%185 6510,13%
John Jacobsen138 071 984100,00%3 0510,00%
Henri Gélinas137 874 43499,85%200 6010,15%
Terry Kocisko137 899 43499,87%175 6010,13%
Marcel Lecourt138 070 434100,00%4 6010,00%
Jérôme Gendron138 074 434100,00%6010,00%
Dany Laflamme138 074 434100,00%6010,00%


À propos de Les Ressources Yorbeau inc.

Les Ressources Yorbeau inc. est une société ouverte canadienne (TSX : YRB) active dans le secteur de l’exploration de l’or et des métaux de base au Québec, Canada. La Société se concentre sur la recherche d’un partenaire pour explorer et mettre davantage en valeur son gisement de zinc et cuivre à Scott Lakeprès de Chibougamau, au Québec (voir le rapport technique conforme au Règlement 43-101 de Yorbeau daté du 6 décembre 2017 intitulé « Technical Report on the Preliminary Economic Assessment for the Scott Lake Project, Northwestern Québec, Canada », disponible sous le profil de la Société sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca). Yorbeau bénéficiera également des fonds nécessaires pour explorer ses propriétés situées dans la région de Détour, Joutel et Selbaie, au nord-ouest du Québec. Ces propriétés comprennent la propriété Beschefer qui est adjacente au gisement de métaux communs B-26 actuellement exploré par Abitibi Métals Corp. et la propriété Selbaie-Ouest adjacente à Soquem (propriété Wagosic) où elles recoupent actuellement des valeurs de métaux communs le long de l’horizon de la mine Selbaie.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au http://www.yorbeauresources.com.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

G. Bodnar Jr.
Président, chef des finances
Les Ressources Yorbeau inc.
gbodnar@yorbeauresources.com
Téléphone : 514 384-2202

Sans frais en Amérique du Nord : 1 855 384-2202


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