Bull und Foxconn treiben europäische KI-Infrastruktur mit der in Europa gefertigten NVIDIA-Vera-Rubin-NVL72-Plattform voran

Paris, Frankreich – 17 Juni 2026 - Im Rahmen ihrer kürzlich vorgestellten Zusammenarbeit geben Bull, ein führender Anbieter für High-Performance-Computing und Künstliche Intelligenz, sowie die Hon Hai Technology Group (Foxconn), der weltweit größte Elektronikhersteller und führende Anbieter von Technologielösungen, heute einen ersten strategischen Meilenstein mit der Produktion zentraler Komponenten in Europa für die NVIDIA Vera Rubin NVL72-Plattform bekannt, die unter der Marke Bull vermarktet werden.

Die Ankündigung baut direkt auf der am 1. Juni 2026 vorgestellten Partnerschaft auf. Diese verbindet Bulls Expertise in der Entwicklung und Implementierung von KI-Systemen mit Foxconns industrieller Fertigungskompetenz und globalen Lieferkettenkapazitäten, um KI-Infrastrukturen für KI-Fabriken und KI-Cloud-Anbieter in Europa zu produzieren.

Mit der NVIDIA-Vera-Rubin-NVL72-Plattform tritt die Partnerschaft nun in die konkrete Umsetzungsphase ein. Die industrielle Vision wird durch die Fertigung hochentwickelter KI-Systeme in Europa Realität und schafft zugleich die Grundlage für die Unterstützung weiterer Technologiearchitekturen in der Zukunft.

Die Systeme werden zunächst in den Produktionsstätten von Foxconn in der Tschechischen Republik gefertigt und getestet. Anschließend erfolgen Montage, Integration und vollständige Validierung im Bull-Werk im französischen Angers. Die KI-Server und Rechenzentrumslösungen sind für besonders anspruchsvolle KI-Workloads im Zeitalter agentischer KI ausgelegt. Sie adressieren den Bedarf von Neo-Cloud-Anbietern, Cloud-Service-Providern und der neuen Generation von KI-Fabriken – in Europa und anderen Märkten.

Die Fähigkeit, KI-Infrastrukturen ganzheitlich zu verwalten und zu betreiben, gewinnt neben der Hardware zunehmend an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund stellt Bull die KI-Softwareebene bereit und integriert KI-Anwendungsfälle sowie Data-Science-Kompetenzen. Dadurch erhalten Kunden mehr Kontrolle darüber, wie Systeme implementiert, abgesichert und optimiert werden. Das „Made in Europe“-Modell wird somit von der Fertigung auf den operativen Betrieb ausgeweitet.

Diese Entwicklungen unterstreichen gemeinsam die Ambition der Partnerschaft zwischen Bull und Foxconn: den Aufbau einer widerstandsfähigeren und effizienteren KI-Lieferkette in Europa mit wettbewerbsfähigen Markteinführungszeiten sowie die Schaffung skalierbarer Hochleistungsinfrastrukturen für die anspruchsvollsten KI-Workloads der Region.

Emmanuel Le Roux, CEO von Bull: „Die Partnerschaft zwischen Bull und Foxconn markierte einen Wendepunkt beim Aufbau europäischer Fertigungskapazitäten für KI-Infrastrukturen. Sie vereint Systemdesign, Industrialisierung und Lieferkettenkompetenz über Frankreich und die Tschechische Republik hinweg. Diese Initiative, die in Europa entwickelt und gefertigt wird, um Bulls globale KI-Ambitionen zu unterstützen, macht nun mit der Einführung von NVIDIA Vera Rubin NVL72 einen weiteren entscheidenden Schritt nach vorn. Unsere Vision wird damit in konkrete Lösungen für die nächste Generation von KI-Anwendungen umgesetzt.“

James Wu, Vice President von Foxconn: „Foxconn ist stolz darauf, gemeinsam mit Bull und NVIDIA die Grundlage für KI-Fabriken, souveräne KI und Rechenzentrumsinfrastrukturen der nächsten Generation in Europa zu schaffen. Durch die Kombination von Bulls Führungsrolle im europäischen Supercomputing, NVIDIAs Hochleistungs-Computing-Plattform und Foxconns globalen Fertigungs- und Implementierungskapazitäten schaffen wir ein Ökosystem, das Europas KI-Ambitionen beschleunigen und seine langfristige technologische Wettbewerbsfähigkeit stärken kann.“

Serge Palaric, Vice President Alliances, Global CSP & ISV EMEA, NVIDIA: „Die Zusammenarbeit zwischen Bull und Foxconn auf Basis von NVIDIA Vera Rubin NVL72 ist genau die Art von tiefgreifendem industriellen Engagement, die das nächste Kapitel der KI in Europa prägen wird. Durch die Verankerung der Hochleistungsfertigung für KI-Systeme in Frankreich und der Tschechischen Republik erhalten europäische Unternehmen, KI-Fabriken und Cloud-Anbieter Zugang zur weltweit modernsten Rechenleistung – zu ihren Bedingungen, in großem Maßstab und aus Europa heraus. NVIDIA ist stolz darauf, diese Ambition zu unterstützen.“

Arnaud Bertrand, CTO von Outscale: „Dies ist ein entscheidender Schritt nach vorn für Europas digitale und industrielle Souveränität. Gemeinsam bringen Bull und Foxconn NVIDIA Vera Rubin NVL72 in Europa zum Einsatz – wobei zentrale Fähigkeiten in Frankreich verankert sind – und setzen damit einen neuen Maßstab für eine resiliente, durchgängige europäische KI-Wertschöpfungskette, die bereit ist, die nächste Generation von Cloud- und KI-Services zu unterstützen.“

Damien Lucas, CEO von Scaleway: „Bei Scaleway haben wir zwei zentrale Ziele: die Immunität gegenüber nicht-europäischen extraterritorialen Gesetzen sicherzustellen und technologische Abhängigkeiten zu reduzieren. Dank dieser Partnerschaft bringt Bull eine stärker europäisch geprägte Alternative für KI-Server der neuesten Generation auf den Markt.“

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Über Bull

Unter Nutzung von nahezu einem Jahrhundert an Innovationskraft ist Bull ein weltweit führender Anbieter für High Performance Computing, Künstliche Intelligenz und Quantentechnologien mit einem Umsatz von rund 720 Mio. € sowie 3.000 Mitarbeitenden in 32 Ländern. Mit einem offenen, durchgängigen und vertrauenswürdigen Ansatz entwickelt, implementiert und betreibt Bull Hardware, Software und strategische Services, die Unternehmenswerte erschließen, wissenschaftliche Forschung beschleunigen und gesellschaftlichen Fortschritt ermöglichen. Getrieben von erstklassiger F&E, gestützt durch 1.600 Patente, exzellente Fertigung und Data-Science-Expertise, befähigt Bull Staaten und Industrien, ihre KI- und Datenressourcen souverän zu kontrollieren und Fortschritt zum Wohle des Planeten zu gestalten.

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Über Foxconn

Die Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE:2317) ist der weltweit größte Elektronikhersteller und ein führender Anbieter von Technologielösungen. Das Unternehmen belegt Platz 28 der Fortune Global 500. Im Jahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von 8,1 Billionen TWD (ca. 260 Milliarden USD). Der Marktanteil der Gruppe im Bereich Electronics Manufacturing Services (EMS) liegt bei über 40 % und umfasst vier zentrale Produktbereiche: intelligente Unterhaltungselektronik, Cloud- und Netzwerklösungen, Computing sowie Komponenten und weitere Produkte. Mit mehr als 240 Standorten in 24 Ländern zählt Foxconn zu den weltweit größten Arbeitgebern, mit rund 900.000 Mitarbeitenden in Spitzenzeiten der Produktion. Das Unternehmen verpflichtet sich zu nachhaltigen Fertigungsprozessen und versteht sich als Best-Practice-Modell für globale Industrieunternehmen. Die strategische Ausrichtung des Konzerns folgt der sogenannten 3+3+3-Strategie: Investitionen erfolgen in die Industrien Elektromobilität, digitale Gesundheit und Robotik; in Technologien wie Künstliche Intelligenz, Halbleiter und Kommunikation der nächsten Generation; sowie in intelligente Plattformen für Smart Manufacturing, Smart EV und Smart City. Foxconn hat sich zum Ziel gesetzt, sich zu einem umfassenden, weltweit führenden Unternehmen zu entwickeln, wobei Künstliche Intelligenz die zentrale treibende Kraft bildet. Mehr Informationen unter: www.foxconn.com/en-us

Pressekontakt

Bull – Constance Arnoux – constance.arnoux@bull.com

Foxconn – Jimmy Huang – media@foxconn.com

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