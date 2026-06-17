Bull et Foxconn renforcent l’infrastructure européenne d’IA en fabriquant en Europe la plateforme NVIDIA Vera Rubin NVL72

Paris, France – 17 juin 2026 – Dans le cadre de leur collaboration, Bull, leader du calcul avancé et de l’intelligence artificielle, et Hon Hai Technology Group (Foxconn), leader mondial de la fabrication d’électronique et fournisseur de solutions technologiques de premier plan, annoncent aujourd’hui une première étape stratégique avec la production en Europe de composants clés de la plateforme NVIDIA Vera Rubin NVL72, qui sera commercialisée sous la marque Bull.

Cette annonce s’inscrit dans la continuité du partenariat dévoilé le 1er juin 2026, qui associe l’expertise de Bull en conception et déploiement de systèmes d’IA à la puissance industrielle et aux capacités de chaîne d’approvisionnement de Foxconn, afin de fabriquer depuis l’Europe des infrastructures d’IA destinées aux AI Factories et aux fournisseurs de cloud IA.

En intégrant la plateforme NVIDIA Vera Rubin NVL72, le partenariat entre désormais dans une phase d’exécution, concrétisant son ambition industrielle grâce à la production de systèmes d’IA avancés depuis l’Europe, et ouvrant la voie à la prise en charge progressive d’un ensemble plus large d’architectures technologiques.

Les systèmes seront fabriqués et testés dans un premier temps dans les installations de Foxconn en République tchèque, puis assemblés, intégrés et pleinement validés dans l’usine Bull d’Angers, en France. Conçus pour les charges de travail d’IA les plus exigeantes à l’ère de l’IA agentique, ces serveurs et data centers d’IA répondront aux besoins des neo-cloud providers, des fournisseurs de services cloud et de la nouvelle génération d’AI factories en Europe et ailleurs.

Au-delà de l’aspect matériel, l’enjeu devient également la capacité à gérer et exploiter de bout en bout les infrastructures d’IA. Pour y répondre, Bull fournit la couche logicielle d’IA, enrichie de cas d’usage intégrés et de l’expertise en data science, permettant aux clients de mieux contrôler le déploiement, la sécurisation et l’optimisation des systèmes — permettant une approche « made in Europe » depuis la fabrication jusqu’à l’exploitation.

Ensemble, ces avancées renforcent l’ambition du partenariat Bull–Foxconn : ancrer en Europe une chaîne d’approvisionnement en IA plus résiliente et plus efficace, avec un time-to-market compétitif, tout en favorisant l’émergence d’infrastructures évolutives et à haute performance pour les charges de travail d’IA les plus exigeantes.

Emmanuel Le Roux, Directeur général de Bull : « Le partenariat entre Bull et Foxconn marque un tournant pour renforcer les capacités de production d’infrastructures d’IA en Europe, en réunissant conception des systèmes, industrialisation et exécution de la chaîne d’approvisionnement entre la France et la République tchèque. Conçue en Europe pour servir les ambitions mondiales de Bull en matière d’IA, cette initiative franchit aujourd’hui une nouvelle étape avec l’introduction de la plateforme NVIDIA Vera Rubin NVL72, traduisant cette vision en solutions concrètes pour la prochaine génération de déploiements d’IA. »

James Wu, Vice-Président de Foxconn : « Foxconn est fier de s’associer à Bull et NVIDIA pour contribuer à construire les fondations des AI factories, de l’IA souveraine et des infrastructures de centres de données de nouvelle génération en Europe. En combinant le leadership de Bull dans le supercalcul européen, la plateforme de calcul accéléré de NVIDIA et les capacités mondiales de fabrication et de déploiement de Foxconn, nous créons un écosystème capable d’accélérer les ambitions européennes en matière d’IA et de renforcer sa compétitivité technologique à long terme. »

Serge Palaric, Vice-Président Alliances, Global CSP & ISV EMEA, NVIDIA : « La collaboration entre Bull et Foxconn, fondée sur la plateforme NVIDIA Vera Rubin NVL72, illustre parfaitement le type d’engagement industriel qui soutiendra le prochain chapitre de l’IA en Europe. En ancrant la production d’IA haute performance en France et en République tchèque, ce partenariat donne aux entreprises européennes, aux AI factories et aux fournisseurs de cloud un accès aux capacités de calcul les plus avancées au monde — selon leurs propres conditions, à grande échelle et depuis l’Europe. NVIDIA est fier de soutenir cette ambition. »

Arnaud Bertrand, CTO d’Outscale : « Il s’agit d’une avancée décisive pour la souveraineté numérique et industrielle de l’Europe. Avec Bull et Foxconn donnant vie à NVIDIA Vera Rubin NVL72 en Europe, et cela avec des capacités clés ancrées en France, cette annonce établit un nouveau standard pour une chaîne d’approvisionnement européenne de l’IA résiliente et de bout en bout, prête à soutenir la prochaine génération de services cloud et d’IA. »

Damien Lucas, Directeur général de Scaleway : « Chez Scaleway, nous avons deux obsessions : garantir une immunité vis-à-vis des législations extraterritoriales non européennes et limiter les dépendances technologiques. Grâce à ce partenariat, Bull apporte au marché une alternative plus européenne pour les serveurs d’IA de dernière génération. »

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À propos Bull

Avec près d’un siècle d’innovations, Bull est un leader mondial du calcul haute performance, de l’intelligence artificielle et de l’informatique quantique, avec un revenu d’environ 720 millions d’euros et 3 000 experts opérant dans 32 pays. S’appuyant sur une architecture ouverte, de confiance et intégrée de bout en bout, Bull conçoit, déploie et opère des solutions matérielles et logicielles ainsi que des services stratégiques, pour accélérer la recherche scientifique, créer de la valeur pour les entreprises de manière durable et contribuer au progrès de la société. Porté par une R&D d’excellence, forte de 1 600 brevets, avec des capacités industrielles éprouvées et une expertise avancée en science des données, Bull permet aux États et aux industries de conserver la maîtrise totale de leurs données et de leur intelligence artificielle, au service du progrès pour la planète.

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