IBA déploie son équipe de direction pour accompagner son développement

Olivier Legrain, CEO d'IBA, est nommé Vice-Président du Conseil d'administration d'IBA et Henri de Romrée, Deputy CEO, prend la responsabilité stratégique et opérationnelle de l'ensemble des activités du Groupe. Catherine Vandenborre est nommée Chief Ventures & Corporate Officer.

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 17 juin – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules, annonce une nouvelle étape dans le déploiement de son équipe de direction afin de préparer le futur.

Henri de Romrée, Deputy CEO, assume désormais la responsabilité stratégique et opérationnelle de l'ensemble des activités d'IBA, y compris les activités cliniques (Proton Therapy et Dosimetry). Catherine Vandenborre, nommée Chief Ventures & Corporate Officer, prend en charge le développement des partenariats stratégiques, l'innovation ainsi que les fonctions transversales du Groupe, dont la finance comme CFO.

Olivier Legrain, CEO depuis 2012, accompagne cette transition en étant le garant de la vision stratégique du groupe. Il est également nommé Vice-Président du Conseil d'administration d'IBA.

« Cette décision est le fruit d'une réflexion mûrie et d'une préparation soigneuse », déclare Pierre Mottet, Président du Conseil d'administration. « Olivier a bâti l'IBA d'aujourd'hui avec passion et détermination. En redéployant les rôles exécutifs, il fait preuve de la même vision à long terme qui a toujours guidé ses décisions. Je me réjouis d’'avoir Olivier à mes côtés, comme vice-Président du Conseil d’administration d'IBA. »

« Ces dernières années, IBA a connu une croissance remarquable, portée par une culture d'innovation et d'excellence qui fait notre force depuis plus de 40 ans, souligne Olivier Legrain, CEO d’IBA. C'est cette culture unique qui a attiré des talents de premier plan comme Henri de Romrée et Catherine Vandenborre, venus nous rejoindre pour renforcer notre dynamique et construire l'avenir du Groupe. »

Une gouvernance au service de la continuité et de l'ambition

Cette évolution s'inscrit dans une démarche de transmission ordonnée, au moment où IBA entre dans une phase d'accélération stratégique. La nouvelle répartition des responsabilités est claire et complémentaire :

Olivier Legrain , CEO, pilote la transition et reste garant de la vision stratégique du Groupe. Il met à profit son expérience exceptionnelle et sa connaissance inégalée du marché et des clients pour accompagner la montée en puissance de la nouvelle direction. En étant nommé Vice-Président du Conseil d'administration, il renforce également le lien entre les représentants des actionnaires et l'équipe de direction.

, CEO, pilote la transition et reste garant de la vision stratégique du Groupe. Il met à profit son expérience exceptionnelle et sa connaissance inégalée du marché et des clients pour accompagner la montée en puissance de la nouvelle direction. En étant nommé Vice-Président du Conseil d'administration, il renforce également le lien entre les représentants des actionnaires et l'équipe de direction. Henri de Romrée , Deputy CEO, prend en main l'ensemble des activités stratégiques et opérationnelles du Groupe et assure la mise en œuvre de la croissance au quotidien.

, Deputy CEO, prend en main l'ensemble des activités stratégiques et opérationnelles du Groupe et assure la mise en œuvre de la croissance au quotidien. Catherine Vandenborre, Chief Ventures & Corporate Officer, dirige le développement des partenariats stratégiques qui accompagnent la croissance d'IBA et l'innovation tout en pilotant les fonctions transversales du Groupe, dont la finance.

Les priorités stratégiques d'IBA restent inchangées : renforcer le leadership mondial en protonthérapie, conforter la position de Dosimétrie dans ses marchés, développer les activités en médecine nucléaire et en solutions industrielles, et explorer de nouvelles frontières technologiques au service de la santé.

Une transition progressive et soigneusement préparée

Cette nomination est la suite logique d'une transition amorcée dès l'arrivée d'Henri de Romrée chez IBA en novembre 2023 en tant que Chief Strategy Officer, puis en tant que Deputy CEO à partir de mars 2024. Au cours de ces trois années, il a pris une responsabilité croissante sur les activités du Groupe, a piloté la transformation de l'entreprise et accéléré le développement du pôle « Technologies », qui comprend la médecine nucléaire et les applications industrielles.

Catherine Vandenborre a rejoint IBA en juillet 2025 en tant que CFO et responsable d’IBA Corporate, qui regroupe les services transversaux. Dans son rôle de Chief Ventures & Corporate Officer, elle prend également en main les partenariats stratégiques et l’innovation, deux moteurs essentiels de la prochaine phase de croissance d’IBA.

Olivier Legrain a rejoint IBA en 1996 et assure la direction générale du Groupe depuis 2012. Sous sa direction, l'entreprise a connu une croissance exceptionnelle, passant de 225 à plus de 620 millions d'euros de chiffre d'affaires, tout en préservant ses valeurs fondatrices et sa culture d'entreprise unique.

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À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications SA) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant une des formes de radiothérapie la plus avancée à ce jour, ainsi qu’en stérilisation industrielle, en radiopharmacie et en dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2.300 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

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