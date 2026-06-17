IBA renforce son Conseil d’administration avec deux nominations de premier plan et annonce la date du paiement de son dividende

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 17 juin 2026 - Lors de son Conseil d’administration tenu hier à Louvain-la-Neuve, IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT) a approuvé la nomination de nouveaux membres de son Conseil d’administration, pris acte du départ d’administrateurs sortants et annonce le paiement d’un dividende d’€0,25 par action le 1er juillet.

De nouveaux administrateurs dotés d’une expérience scientifique et business internationale

Le Conseil d’administration remercie les deux remarquables administratrices en partance et accueille deux nouveaux membres dont l’expertise scientifique et business internationale contribuera à élargir la gouvernance et la vision stratégique d’IBA.

Sybille van den Hove, qui a joué un rôle majeur dans l’élaboration du parcours Sustainability d’IBA et qui a été la présidente du Conseil Sustainability depuis sa création, et Muriel de Lathouwer quittent le Conseil d’administration d’IBA. Le Conseil leur exprime sa plus profonde gratitude pour leurs précieuses contributions, leur engagement envers la mission d’IBA et les orientations qu’elles ont apportées au long de leurs mandats. Le Conseil leur souhaite plein succès dans leurs projets futurs.

IBA est heureuse d’accueillir deux nouveaux administrateurs, qui apportent une expérience internationale exceptionnelle de leadership dans les secteurs du médical, du réglementaire et des sciences de la vie : Joyce Hansen et Stephen Hahn.

Joyce Hansen possède plus de quatre décennies d’expertise en microbiologie industrielle, en applications de stérilisation et en assurance qualité de la stérilité au niveau mondial. Elle a pris sa retraite en janvier 2023 après une carrière remarquable chez Johnson & Johnson, où elle a occupé le poste de Vice-Présidente, Microbiological Quality & Sterility Assurance, supervisant la stérilisation et la qualité microbiologique à l’échelle de l’entreprise entière. Reconnue comme une autorité dans son domaine, Joyce a largement contribué aux normes internationales ISO et AAMI et a reçu plusieurs distinctions de l’industrie pour ses contributions à la science de la stérilisation.

Le Dr Stephen Hahn est un médecin-chercheur et dirigeant exécutif, fort de plus de vingt années d’expérience dans les domaines de l’oncologie, de la réglementation fédérale et de la biotechnologie. Il a précédemment exercé la fonction de 24ème Commissaire de la Food and Drugs Administration américaine (FDA), supervisant les activités réglementaires relatives aux thérapies, vaccins, dispositifs médicaux et diagnostics. Il a ensuite dirigé Harbinger Health, une société spécialisée dans la détection précoce du cancer. Radio-oncologue de formation, le Dr Hahn a occupé des fonctions dirigeantes au MD Anderson Cancer Center et à l’Université de Pennsylvanie, et est l’auteur de plus de 220 publications revues par des pairs. Il est actuellement CEO et Président du Conseil d’administration de Nucleus RadioPharma.

« Nous sommes reconnaissants envers Sybille van den Hove et Muriel de Lathouwer pour leurs contributions remarquables ; leur vision et leur engagement ont constitué un véritable atout pour IBA », déclare Pierre Mottet, Président du Conseil d’administration. « Nous sommes particulièrement reconnaissants envers Sybille pour sa contribution au parcours Sustainability d’IBA ainsi qu’aux réalisations en matière de certification B Corp. Nous sommes par ailleurs ravis d’accueillir Joyce Hansen et Steve Hahn au sein de notre Conseil. Leurs expertises complémentaires en science de la stérilisation, en oncologie et en affaires réglementaires constitueront un apport précieux alors qu’IBA poursuit sa mission d’améliorer les résultats pour les patients dans le monde entier. »

Distribution d’un dividende

Le conseil d’administration a approuvé le paiement d’un dividende brut de 0,25 € par action au titre de l’exercice 2025, le 1er juillet.

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À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications SA) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant une des formes de radiothérapie la plus avancée à ce jour, ainsi qu’en stérilisation industrielle, en radiopharmacie et en dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2.300 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

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