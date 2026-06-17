iSOFT stellt sein Betriebssystem für intelligentes Fahren als globale Code-Basis für AUTOSAR CAPI zur Verfügung

SHANGHAI, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der 17. AUTOSAR Open Conference (AOC) in Shanghai stellte iSOFT (iSOFT Infrastructure Software Co., Ltd.) sein selbst entwickeltes Betriebssystem für intelligentes Fahren als globale Code-Basis für die Common Adaptive Platform Implementation (CAPI) von AUTOSAR vor – ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung der globalen Smart-Vehicle-Branche.



iSOFT bei der 17. AOC

„Dies ist ein Paradigmenwechsel von ‚Standard-First‘ zu ‚Code-First‘, der den neuen Anforderungen der Industrie im Zeitalter der intelligenten Vernetzung gerecht wird“, sagte Liu Hongqian, General Manager von iSOFT. „Open Source ermöglicht Zusammenarbeit, muss jedoch die Sicherheits- und Leistungsanforderungen der Automobilindustrie erfüllen. iSOFT hat EasyXMen als erstes Unternehmen als Open-Source-Software veröffentlicht, und CAPI unterstreicht unser Engagement. Als erste internationale Code-Standard-Basis, die von einem chinesischen Unternehmen stammt, ist dies ein Beispiel dafür, wie chinesische Weisheit weltweit Fuß fasst. Mit CAPI können globale Unternehmen auf einer einzigen Codebasis entwickeln, wodurch die Anpassungskosten erheblich gesenkt werden.“

Joachim Langenwalter, Sprecher von AUTOSAR, hob Chinas Führungsrolle hervor: „Mit 30 Millionen Fahrzeugen pro Jahr ist China der weltweit größte Automobilmarkt. Andere Länder beobachten die in China entwickelte Technologie sehr genau. iSOFT nutzte die „China-Geschwindigkeit“, um die Grundlagen für CAPI zu schaffen, wodurch sich Spezifikationen und Code dank verkürzter Feedback-Zyklen im gleichen Tempo weiterentwickeln konnten. AUTOSAR überwindet geopolitische Grenzen; diese einheitliche Codebasis wird weltweit zum Einsatz kommen.“

Patrick Will, Head of SW Product Marketing & Management bei Infineon, stellte fest, dass sich der Wandel beschleunigt: „Der Trend zu Open Source nimmt Fahrt auf, und die Denkweise in der Automobilbranche verändert sich. iSOFT und Infineon verfolgen ein gemeinsames Ziel: die Optimierung von Softwareentwicklungsprozessen. Unsere DRIVECORE-Plattform integriert die iSOFT-Middleware mit den Software- und Hardware-Schichten von Infineon, sodass Kunden ihre Projekte zügig starten können, ohne auf Lizenzhindernisse zu stoßen. Eine Entwicklung nach dem Motto ‚China für China‘ wird immer wichtiger, doch die weltweite Zusammenarbeit ist entscheidend – Mauern machen keinen Sinn.“

Yu Peng, XPENG Motors Technical Center GM, erläuterte den Nutzen von CAPI: „Es bietet Automobilherstellern drei wesentliche Vorteile: geringere redundante Kosten, verbesserte Sicherheit in der Lieferkette und eine beschleunigte Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems. CAPI löst das strukturelle Spannungsfeld, das entsteht, wenn die Basissoftware zu langsam vorankommt, während die oberen Schichten innerhalb weniger Wochen weiterentwickelt werden. Es bietet eine „gemeinsame Grundlage“, damit Chip-Anbieter, Softwarehersteller und Automobilhersteller auf derselben Basis gemeinsam entwickeln können. Chinas Massenproduktionspraktiken fließen nun in globale Standards ein, während globale Standards China besser dienen.“

Mit über 25 Millionen installierten Einheiten in mehr als 300 Fahrzeugmodellen bringt das Betriebssystem von iSOFT serienerprobte Middleware auf die globale Bühne – dank des offenen, kollaborativen Frameworks von CAPI für das Zeitalter des softwaredefinierten Fahrzeugs.

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