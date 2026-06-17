iSOFT présente son système d’exploitation de conduite intelligente en tant que base de code mondiale pour la plateforme CAPI d’AUTOSAR

SHANGHAI, 17 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors de la 17e AUTOSAR Open Conference (AOC) à Shanghai, iSOFT (iSOFT Infrastructure Software Co., Ltd.) a présenté son système d’exploitation de conduite intelligente, développé en interne en tant que base de code mondiale pour la Common Adaptive Platform Implementation (CAPI - Plateforme d’implémentation adaptative commune) d’AUTOSAR, une étape importante dans l’évolution de l’industrie mondiale des véhicules intelligents.



iSOFT à la 17e AOC

« Il s’agit d’un changement de paradigme : nous passons d’une approche axée sur les normes à une approche axée sur le code, afin de répondre aux nouvelles exigences industrielles de l’ère des véhicules connectés intelligents », a déclaré Liu Hongqian, directeur général d’iSOFT. « L’open source favorise la collaboration, mais doit répondre aux exigences de sécurité et de performance du secteur automobile. iSOFT a été la première entreprise à ouvrir EasyXMen et CAPI renforce cet engagement. Première norme de code internationale issue d’une entreprise chinoise, CAPI illustre le rayonnement mondial de la sagesse chinoise. CAPI permet aux entreprises internationales de se développer sur une base de code unique, réduisant ainsi considérablement leurs coûts d’adaptation. »

Joachim Langenwalter, porte-parole d’AUTOSAR, a souligné le leadership de la Chine : « Avec 30 millions de véhicules par an, la Chine est le premier marché automobile mondial. Les autres pays suivent de près les technologies développées en Chine. iSOFT a su tirer parti de la rapidité chinoise pour établir les fondements de CAPI, permettant ainsi aux spécifications et au code d’évoluer au même rythme grâce à des cycles de rétroaction raccourcis. AUTOSAR transcende les frontières géopolitiques ; cette base de code unifiée sera utilisée dans le monde entier. »

Patrick Will, responsable du marketing et de la gestion des produits logiciels chez Infineon, a souligné l’accélération de cette transformation : « L’adoption de l’open source s’accélère et les mentalités évoluent dans le secteur automobile. iSOFT et Infineon partagent une vision commune : rationaliser les processus de développement logiciel. Notre plateforme DRIVECORE intègre l’intergiciel d’iSOFT aux couches logicielles et matérielles d’Infineon, permettant ainsi à nos clients de démarrer rapidement leurs projets sans se heurter à des obstacles liés aux licences. L’approche « China-for-China » (la Chine pour la Chine) est de plus en plus essentielle, mais la collaboration mondiale reste primordiale ; les cloisonnements sont contre-productifs. »

Yu Peng, directeur général du centre technique XPENG Motors, a expliqué tout l’intérêt de CAPI : « Cette solution offre trois principaux avantages : une réduction des coûts redondants, une sécurité renforcée de la chaîne d’approvisionnement et une accélération de la collaboration au sein de l’écosystème. CAPI résout la tension structurelle liée à la lenteur du développement des logiciels de base, tandis que les couches supérieures s’itèrent en quelques semaines. Elle fournit une « base commune » qui permet aux fournisseurs de puces, aux éditeurs de logiciels et aux constructeurs automobiles de co-développer sur une même base de référence. Les pratiques de production de masse chinoises alimentent désormais les normes mondiales, tandis que ces dernières servent mieux les intérêts de la Chine. »

Avec plus de 25 millions d’unités déployées sur plus de 300 modèles de véhicules, le système d’exploitation d’iSOFT met à disposition une solution middleware éprouvée en production à l’échelle mondiale, grâce au cadre ouvert et collaboratif de CAPI adapté à l’ère des véhicules pilotés par logiciel.

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