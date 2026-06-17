Des preuves inédites montrent comment un modèle fondé sur l’entrepreneuriat peut réduire l’extrême pauvreté parmi les réfugiés

De nouvelles études montrent que le programme DREAMS augmente les revenus, l’épargne et la résilience des communautés de réfugiés en Afrique de l’Est

La Fondation IKEA a engagé 7,4 millions de dollars pour financer la prochaine phase de DREAMS en Éthiopie, tandis que la Fondation Conrad N. Hilton a accordé 3,5 millions de dollars pour soutenir la prochaine phase de DREAMS en Ouganda

NAIROBI, Kenya, 17 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nouvelles données publiées aujourd’hui montrent qu’une approche combinant soutien à l’entrepreneuriat et accès aux marchés peut réduire significativement l’extrême pauvreté parmi les réfugiés et les communautés d’accueil en Afrique de l’Est.

Deux essais contrôlés randomisés (ECR) du programme DREAMS (Delivering Resilient Enterprises and Market Systems), mis en œuvre par Village Enterprise et Mercy Corps, ont révélé que les ménages participants ont enregistré des gains économiques significatifs en l’espace d’un an, y compris dans certains des environnements d’accueil de réfugiés les plus difficiles au monde.

Les études, menées par l’organisme indépendant d’évaluation IDinsight, ont montré que, par rapport à un groupe témoin, les participants à DREAMS ont enregistré :

Une augmentation de la consommation mensuelle des ménages de 17 % en Ouganda et de 9 % en Éthiopie ;

et de ; Une hausse de l’épargne de plus de 90 % dans les deux pays, renforçant leur sécurité financière et leur résilience face aux chocs économiques et climatiques ;

renforçant leur sécurité financière et leur résilience face aux chocs économiques et climatiques ; Une augmentation des actifs des ménages de 20 à 24 %, grâce à l’acquisition de bétail, à la construction de logements et à l’investissement dans des équipements.





Le programme a bénéficié à plus de 22 000 ménages dans certains des plus grands camps de réfugiés au monde : Rhino Camp et Bidi Bidi dans la région du Nil occidental en Ouganda, ainsi que trois sites d’accueil de réfugiés à Dollo Ado, en Éthiopie.

DREAMS associe le programme d’accompagnement à la sortie de l’extrême pauvreté sur 12 mois de Village Enterprise — qui fournit aux ménages vivant dans l’extrême pauvreté les compétences, le capital financier et l’accompagnement nécessaires pour créer une entreprise — à une approche de développement des systèmes de marché (Market Systems Development – MSD) mise en œuvre par Mercy Corps, organisation mondiale d’aide humanitaire et de développement. Le MSD favorise les liens avec les acteurs du secteur privé local dans des filières stratégiques afin de renforcer les marchés locaux.

À une époque marquée par des réductions sans précédent de l’aide humanitaire, ces résultats mettent en évidence un modèle particulièrement rentable et reproductible à grande échelle permettant aux réfugiés et aux communautés d’accueil de sortir de la dépendance à l’aide, de créer des moyens de subsistance durables et de subvenir aux besoins de leurs familles et de leurs enfants.

Jjumba Martin pour Village Enterprise

Les participants au programme DREAMS ont signalé des changements concrets dans leur vie, notamment la possibilité d’acheter davantage d’aliments nutritifs tels que le bœuf, le poisson et le lait, ainsi que de financer la scolarité de leurs enfants, y compris les frais d’inscription, les manuels et le transport. Viola est arrivée dans le camp de réfugiés de Bidi Bidi en provenance du Soudan du Sud et possède aujourd’hui un salon de coiffure. « J’ai dû porter ma fille d’un an, et la faim ainsi que la fatigue ont rendu le voyage encore plus difficile. Nous sommes arrivés en Ouganda sans rien », a-t-elle déclaré. « Je ne savais pas que je pouvais changer à ce point. Quand je repense au jour où j’ai fui mon foyer et au chemin parcouru depuis, j’en suis émerveillée. »

Nurina, réfugiée somalienne vivant aujourd’hui en Éthiopie, a expliqué : « À cause de mon handicap, je préférais rester au même endroit. Je me sentais isolée. Mes voisins me sous-estimaient et ne me considéraient pas comme quelqu’un d’important. Mais aujourd’hui, ils voient que je peux gagner ma vie, épargner et subvenir aux besoins de mes enfants. Ils viennent me demander conseil. Ils me demandent de partager ce que j’ai appris grâce à Village Enterprise. Ce programme a été un tournant pour toute ma famille. »

L’augmentation des actifs des ménages — supérieure de 20 % à celle des groupes témoins en Ouganda et de 24 % en Éthiopie — comprenait du bétail, des outils agricoles, des investissements dans le logement et des panneaux solaires, ainsi que du mobilier comme des matelas, des lits et des tables.

Un modèle pour le développement

Les ECR ont mesuré l’impact du programme en Ouganda et en Éthiopie, mais démontrent également le potentiel de cette approche pour les 8,7 millions de personnes vivant aujourd’hui dans des camps de réfugiés à travers le monde.

Compte tenu du succès de DREAMS, le programme continuera à bénéficier de soutiens financiers :

En Éthiopie – grâce à la Fondation IKEA, qui a engagé 7,4 millions de dollars pour financer la prochaine phase de DREAMS et intégrer davantage le programme dans les systèmes gouvernementaux locaux. Une priorité du financement sera d’évaluer les raisons de l’efficacité du programme dans différents contextes et d’optimiser l’approche afin de pouvoir la déployer à grande échelle dans ces environnements complexes.

En Ouganda – grâce à l’engagement de 3,5 millions de dollars de la Fondation Conrad N. Hilton pour financer la prochaine phase de DREAMS jusqu’en mars 2029, ainsi qu’une évaluation de l’intégration du programme dans les initiatives existantes de développement de la petite enfance en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie et au Mozambique.

Alors que le changement climatique et les conflits provoquent une augmentation des déplacements forcés à grande échelle, DREAMS illustre comment les pays d’accueil peuvent aider les réfugiés à générer des revenus, à développer des moyens de subsistance durables et à contribuer aux économies locales. En Éthiopie comme en Ouganda, les ECR ont montré que DREAMS devrait générer une valeur équivalente à deux fois son coût grâce à l’augmentation de la consommation des ménages et à l’accumulation d’actifs, à condition que les effets observés se maintiennent pendant cinq ans.

Sazini Mojapelo, directrice générale de Village Enterprise, a souligné : « À l’heure où les budgets humanitaires diminuent, nous avons besoin de solutions capables de produire des résultats concrets et durables pour les millions de réfugiés à travers le monde. Le programme DREAMS démontre qu’avec un soutien adapté, les réfugiés et les communautés d’accueil vivant dans l’extrême pauvreté peuvent créer des entreprises, augmenter leurs revenus et subvenir aux besoins de leurs familles, ce qui, à terme, réduit leur dépendance à l’aide humanitaire. Nous remercions la Fondation IKEA et la Fondation Hilton pour leur soutien continu à ce travail et pour leur contribution à l’extension de DREAMS à davantage de communautés et de réfugiés en Éthiopie et en Ouganda. »

Tjada McKenna, directrice générale de Mercy Corps, a ajouté : « Un changement durable ne vient pas uniquement de l’aide ; il naît aussi de l’accès aux opportunités. Ces résultats montrent que lorsque les réfugiés sont connectés à des marchés fonctionnels, à des chaînes d’approvisionnement et à des clients, ils créent de la valeur, génèrent des revenus et participent pleinement à la vie économique. Si nous voulons un avenir où chacun peut prospérer, nous devons investir dans les systèmes qui rendent cela possible. »

Alison Connor, directrice de l’impact chez IDinsight, a déclaré : « Les données rigoureuses sur ce qui fonctionne pour les réfugiés restent rares, et cette évaluation contribue de manière significative à combler cette lacune. Nous avons étudié les effets de la combinaison d’un programme de sortie de la pauvreté et d’une approche de développement des systèmes de marché dans des zones accueillant des populations réfugiées. En Ouganda comme en Éthiopie, les ménages participants ont enregistré des gains significatifs en matière de consommation, de revenus, d’épargne et d’actifs quelques mois seulement après la fin du programme, avec des résultats particulièrement compétitifs au regard d’autres programmes de moyens de subsistance dans la région. Alors que le secteur humanitaire est confronté à des décisions budgétaires difficiles, ce type de résultats peut contribuer à orienter les ressources vers des approches fondées sur des preuves crédibles. »

Rediet Abiy Kassaye, responsable de programme à la Fondation IKEA, a commenté : « Ces résultats montrent ce qui est possible lorsque les réfugiés et les communautés d’accueil ont l’opportunité de reconstruire leur vie avec dignité, stabilité et espoir. Nous sommes fiers de soutenir la prochaine phase de DREAMS en Éthiopie et de poursuivre notre collaboration avec Village Enterprise et Mercy Corps afin d’aider les familles à surmonter les conséquences du déplacement forcé et à créer de nouvelles opportunités pour elles-mêmes et leurs communautés. Ensemble, nous voyons le potentiel des petites entreprises et des marchés locaux dynamiques pour créer des opportunités durables pour les familles et les communautés pendant des générations. »

Barri Shorey, responsable principale de programme – Réfugiés, Catastrophes et Aviation à la Fondation Conrad N. Hilton, a affirmé : « DREAMS démontre la puissance des investissements dans des solutions économiques de long terme pour les réfugiés et les communautés d’accueil. Nous sommes fiers de soutenir la prochaine phase de ce travail en Ouganda, car ce modèle aide les familles à bâtir des moyens de subsistance durables, à renforcer la stabilité des ménages et à offrir un avenir plus sain à leurs enfants : une véritable approche intergénérationnelle ! L’intégration de DREAMS aux initiatives de développement de la petite enfance en Afrique de l’Est crée une opportunité d’accompagner simultanément les aidants et les jeunes enfants, aidant ainsi les familles à construire un avenir plus sûr et plus productif. »

Notes à l’attention des rédacteurs

À propos du programme DREAMS Dans le cadre du modèle de sortie de la pauvreté de Village Enterprise, les ménages participants ont été organisés en groupes d’épargne entrepreneuriale composés de 30 ménages, conçus pour encourager la mise en commun de l’épargne, l’entraide et l’octroi de petits prêts. Mercy Corps a mis les entreprises en relation avec des acteurs du secteur privé dans des filières clés, notamment l’aviculture, le tournesol, le soja, le sésame ainsi que l’engraissement des moutons et des chèvres. Les ménages étaient encouragés à créer plusieurs activités dans différentes filières stratégiques afin de renforcer leur résilience face aux risques courants tels que les mauvaises récoltes, les phénomènes météorologiques extrêmes, la mortalité aviaire liée aux maladies et les vols. Bien que les groupes témoins en Ouganda et en Éthiopie n’aient reçu aucun financement et soient restés dépendants de leurs sources de revenus antérieures, certains ont bénéficié indirectement du programme. Certains ménages témoins ont eu accès de manière informelle à des financements en empruntant de l’argent ou en obtenant des biens à crédit auprès d’amis ou de voisins participant au programme.

À propos de l’ECR en Ouganda Village Enterprise a fourni à 12 000 ménages une formation entrepreneuriale, un capital d’amorçage de 204 dollars (versé en deux fois) et un accompagnement continu pour créer et pérenniser leurs activités. Le capital d’amorçage était partagé entre des groupes entrepreneuriaux de trois ménages, eux-mêmes intégrés aux groupes d’épargne entrepreneuriale. 6 560 ménages ont participé à l’ECR, mené entre 2022 et 2025, tandis que le programme DREAMS de 12 mois a été déployé progressivement auprès de différentes cohortes. Afin de garantir que le programme ne contribue pas à l’inflation locale, les cohortes ont été lancées à quatre mois d’intervalle. Vous pouvez consulter l’intégralité des résultats de l’ECR ici. Ces résultats reposent sur les conclusions de la première enquête finale, réalisée entre avril et juillet 2025, qui mesure les effets à court et moyen terme observés environ six à dix-huit mois après la fin du programme. Une deuxième enquête est prévue un an plus tard, en 2026, afin de mesurer les impacts à plus long terme du programme.

À propos de l’ECR en Éthiopie Village Enterprise a fourni à 10 800 participants à Dollo Ado une formation entrepreneuriale, un capital d’amorçage de 500 dollars et un accompagnement pour créer et pérenniser leurs activités. Le capital d’amorçage était partagé entre des groupes entrepreneuriaux de trois ménages, eux-mêmes intégrés à des groupes d’épargne entrepreneuriale. L’ECR en Éthiopie a été mené par IDinsight entre 2023 et 2026. Il a évalué l’impact du modèle de sortie de la pauvreté dans des communautés où Mercy Corps renforçait les systèmes de marché, ainsi que l’impact du programme DREAMS dans son ensemble sur la productivité économique et le bien-être des ménages, le bien-être perçu et l’autonomisation des femmes parmi les ménages réfugiés et les communautés d’accueil. 6 151 ménages ont participé à l’ECR, dont 2 050 ont bénéficié du programme DREAMS complet. Ces résultats reposent sur la première enquête finale, dont les données ont été collectées entre octobre et décembre 2025, mesurant les résultats observés environ six à dix-huit mois après la mise en œuvre. Vous pouvez consulter l’intégralité des résultats de l’ECR ici.







À propos de Village Enterprise

La mission de Village Enterprise est d’éradiquer l’extrême pauvreté dans les zones rurales africaines grâce à l’entrepreneuriat, l’innovation et l’action collective. L’organisation travaille avec des femmes vulnérables, des réfugiés et des jeunes particulièrement touchés par le changement climatique, les conflits et les déplacements forcés, en leur fournissant les compétences et les ressources nécessaires pour lancer des entreprises adaptées au climat, constituer une épargne et engager durablement leur famille sur la voie de la sortie de l’extrême pauvreté. Village Enterprise a contribué à la création de plus de 119 000 entreprises et a amélioré la vie de plus de 2,3 millions de personnes en Éthiopie, au Kenya, au Rwanda, en Ouganda, au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo, à Madagascar, au Mozambique, au Nigeria et en Tanzanie.

À propos de Mercy Corps

Mercy Corps est une équipe mondiale de près de 4 300 professionnels de l’action humanitaire œuvrant à construire un monde où chacun peut prospérer. 95 % de ses collaborateurs sont originaires des pays dans lesquels ils travaillent. Présente dans 46 pays touchés par les conflits, les catastrophes, la pauvreté et le changement climatique, l’organisation travaille aux côtés des communautés, des gouvernements locaux, d’entreprises innovantes et d’entrepreneurs sociaux afin de répondre aux besoins urgents tout en développant des solutions de long terme permettant un changement durable. En 2025, Mercy Corps a accompagné plus de 36,5 millions de personnes. Pour en savoir plus, consultez le site www.mercycorps.org.

À propos d’IDinsight

IDinsight est une organisation internationale à but non lucratif qui fournit aux décideurs les données, les preuves et les technologies nécessaires pour améliorer durablement les conditions de vie à grande échelle. L’organisation collabore avec des gouvernements, des ONG et des bailleurs de fonds afin d’éclairer les décisions à chaque étape du parcours d’impact, depuis les projets pilotes innovants jusqu’aux déploiements nationaux. Ses équipes mettent à disposition des preuves rigoureuses, des méthodes de pointe et des enseignements opérationnels afin d’aider les dirigeants à concevoir et mettre en œuvre des programmes qui changent réellement des vies.

Contact presse :

villageenterprise@wearesevenhills.com

+44 7388 003595

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6044f789-0bf6-4524-9715-9f9f68a92f53