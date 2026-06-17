Information réglementée, information privilégiée, Leuven, 17 juin 2026 (08:15 CEST)

Frederik Vandepitte démissionne de ses fonctions de CEO du groupe Cera

Louvain, 17 juin 2026 (08:15 CEST) – Les Conseils d'Administration de Cera Société de Gestion, administrateur statutaire de Cera, et d'Almancora Société de Gestion, administrateur statutaire de KBC Ancora, ainsi que M. Frederik Vandepitte, CEO de Cera et de KBC Ancora, annoncent qu'ils ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Frederik Vandepitte était administrateur délégué du groupe Cera depuis le 1er février 2024.

À l'issue de discussions approfondies, les deux parties sont parvenues à la conclusion que le moment était venu pour chacune d'elles de franchir une nouvelle étape. Les Conseils d'Administration de Cera Société de Gestion et d'Almancora Société de Gestion remercient Frederik Vandepitte pour sa collaboration et pour sa contribution au groupe Cera et KBC Ancora.

La continuité de la gestion journalière est assurée. Marc De Ceuster et Franky Depickere, tous deux membres depuis longtemps du Comité de Gestion Journalière de Cera et de KBC Ancora, reprendront avec effet immédiat les responsabilités de Frederik Vandepitte. Marc De Ceuster a été nommé représentant permanent ad interim des administrateurs statutaires au sein de Cera et de KBC Ancora respectivement.

Cera et KBC Ancora peuvent ainsi s'appuyer sur leur expérience de longue date et leur connaissance approfondie du groupe Cera, du groupe KBC Ancora et du groupe KBC. Le processus de désignation d'un successeur est d'ores et déjà engagé.

Marc De Ceuster est actif au sein du groupe Cera depuis 2019 et est membre du Comité de Gestion Journalière de Cera et de KBC Ancora depuis le 18 mai 2023, ainsi qu'administrateur délégué de Cera Société de Gestion et d'Almancora Société de Gestion.

Franky Depickere est membre du Comité de Gestion Journalière de Cera et administrateur délégué de Cera Société de Gestion et d'Almancora Société de Gestion depuis le 15 septembre 2006. Il a dirigé avec succès le groupe Cera jusqu'à ce que Frederik Vandepitte lui succède en 2024.

Mathilde Remy et Paul Demyttenaere, présidents respectifs de Cera Société de Gestion et d'Almancora Société de Gestion : « Nous remercions Frederik Vandepitte pour son engagement et sa contribution au développement de Cera et de KBC Ancora. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans la suite de sa carrière professionnelle. »

Frederik Vandepitte: « Ce fut un honneur de diriger ces organisations uniques. Je suis reconnaissant que nous ayons pu, ensemble, franchir des étapes importantes vers une organisation tournée vers l'avenir. La force de la collaboration, l'ancrage de KBC et la confiance en l’humain et dans les communautés restent pour moi d'une valeur inestimable. Je souhaite aux organisations, à leurs collaborateurs, à leurs coopérateurs et à l'ensemble des parties prenantes tout le succès possible pour la suite de leur développement. »

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Ce communiqué de presse est disponible en français, en anglais et en néerlandais sur le site Internet www.cera.coop et www.kbcancora.be.

Cera SC et KBC Ancora SA: Hilde Talloen

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e-mail: hilde.talloen@cera.coop

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