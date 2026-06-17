WENDEL : Cyril Marie nommé membre du Directoire de Wendel

COMMUNIQUÉ — 17.06.2026

Cyril Marie nommé membre du Directoire de Wendel

Wendel annonce la nomination de Cyril Marie en qualité de membre du Directoire, Directeur général adjoint en charge de l’Asset Management. Il rejoint ainsi au sein du Directoire de Wendel Laurent Mignon, son Président, et David Darmon, Directeur général.

Cette décision prendra effet au 1er juillet 2026.

Cette nomination, décidée lors du Conseil de surveillance, réuni le 16 juin 2026, illustre le poids de la plateforme de gestion pour compte de tiers au sein de Wendel. Après trois années de développement, sous l’impulsion de la stratégie initiée par le Président du Directoire Laurent Mignon, Wendel Investment Managers (WIM), la plateforme de gestion d’actifs privés pour compte de tiers dispose ainsi de 50 Md€ d’actifs sous gestion au 31 mars 2026.

Depuis son arrivée chez Wendel en juillet 2023, Cyril Marie a joué un rôle déterminant dans le développement de la plateforme WIM du groupe Wendel qui réunit aujourd’hui IK Partners, Monroe Capital et Committed Advisors. En rejoignant le Directoire de Wendel, Cyril Marie va poursuivre le développement de la stratégie, en ligne avec l’ambition affichée.

Cyril Marie, 52 ans, bénéficie de plus de 25 ans d’expérience dans les domaines de la gestion d’actifs, acquise notamment au sein de Natixis Investment Managers dont il a été, de 2009 à 2017, Directeur de la stratégie et du développement corporate. Entre 2018 et 2023, il y occupait les fonctions de Directeur financier et de Responsable de la stratégie et du développement corporate, en qualité de membre du Comité de direction. À ce titre, il supervisait l’ensemble des fonctions financières et de développement, et siégeait aux conseils d’administration de plusieurs entités. Il a conduit de nombreuses opérations structurantes et plusieurs acquisitions d’envergure.

Diplômé de l’Université Paris-Dauphine, il a débuté sa carrière comme analyste financier avant de rejoindre le groupe BPCE (ex CNCE).

Laurent Mignon, Président du Directoire, a déclaré :

« Je tiens à féliciter Cyril Marie qui apporte à Wendel une expertise complète et reconnue dans le domaine de la gestion d’actifs, avec la constitution et la poursuite du développement de Wendel Investment Managers. Sa présence au Directoire montre que ce métier est maintenant un moteur de croissance et de création de valeur pour Wendel aux cotés de l’investissement pour compte propre ».

Agenda

Jeudi 30 juillet 2026

Résultats semestriels 2026 – Communication financière au 30 juin 2026 et comptes semestriels consolidés (avant bourse)

Jeudi 22 octobre 2026

Activité du 3e trimestre 2026 – Communication financière au 30 septembre 2026 (avant bourse)

Mercredi 2 décembre 2026

Investor Day 2026

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

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