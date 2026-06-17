China Porcelain • Global Journey: Internationale Wanderausstellung zeitgenössischer chinesischer Keramikkunst feierlich eröffnet

JINGDEZHEN, China, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 12. Juni bis zum 30. August 2026 wird die internationale Wanderausstellung „China Porcelain • Global Journey: Chinese Contemporary Ceramic Art International Touring Exhibition“ (nachfolgend „Wanderausstellung“) nacheinander im Türkan Saylan Kulturzentrum in Istanbul (Türkei), im Chinesischen Kulturzentrum Luxemburg sowie in der Galerie Orientalin Paris präsentiert. Anschließend wird die Ausstellung auch in Peking und Shenzhen zu sehen sein – ein grandioses kulturelles Fest der Keramik, das eine Brücke zwischen China und der Welt schlägt.

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Die Ausstellung wird gemeinsam von Institutionen wie der Jingdezhen Ceramic University und der China Arts and Entertainment Group (CAEG) organisiert. Hierfür wurden die reichen Schätze der sieben bedeutendsten Keramikregionen Chinas zusammengetragen: Jingdezhen, Yixing, Luoyang, Longquan, Yaozhou, Liling und Dehua. Präsentiert werden 92 außergewöhnliche Stücke zeitgenössischer chinesischer Keramik, die das kreative Ökosystem der modernen chinesischen Keramikkunst systematisch abbilden. Begleitend zur Ausstellungstour finden in Ländern wie der Türkei und Frankreich Begleitveranstaltungen wie Roundtable-Foren statt. Darüber hinaus initiiert das „Tang Ying Ceramic Workshop Overseas Ceramic Culture Center“ der Jingdezhen Ceramic University in der Türkei, Luxemburg und Frankreich ein vielfältiges Programm aus kulturellem Austausch, Kunstausstellungen und internationalen Studienreisen.

Die Exponate umfassen verschiedene keramische Ausdrucksformen: von klassischem Blau-Weiß- und Famille-Rose-Porzellan über Seladon und Zisha-Keramik (violetter Ton) bis hin zu Weißporzellan. Gemeinsam veranschaulichen sie eindrucksvoll das reiche kulturelle Erbe und den hohen künstlerischen Wert der chinesischen Keramikkunst. Die Werke verkörpern die östliche Philosophie der „Harmonie zwischen Mensch und Natur“ und spiegeln zugleich den universellen Wunsch der Menschen nach einem besseren Leben wider. Aus der Erde entstanden und im Feuer des Brennofens vollendet, überwinden sie Epochen und Ländergrenzen, um als Kulturschätze die ganze Welt zu bereichern.

Mit Porzellan als Medium und Kunst als völkerverbindender Brücke eröffnet diese Initiative neue Wege für den internationalen Kulturaustausch. Sie trägt dazu bei, der Welt die faszinierende Porzellankultur Chinas näherzubringen. So können Kulturen im Dialog erstrahlen und durch gegenseitiges Lernen gemeinsam wachsen.

Quelle: Jingdezhen Ceramic University