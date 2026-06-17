Porcelaine de Chine • Voyage mondial : lancement officiel de la tournée internationale de l’art céramique contemporain chinois

JINGDEZHEN, Chine, 17 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 12 juin au 30 août 2026, l’exposition itinérante internationale « China Porcelain • Global Journey: Chinese Contemporary Ceramic Art International Touring Exhibition » (Porcelaine de Chine • Voyage mondial : exposition internationale de l’art céramique contemporain chinois) (ci-après dénommée « l’Exposition itinérante ») sera présentée successivement au Türkan Saylan Cultural Center à Istanbul (Turquie), au China Cultural Center au Luxembourg ainsi qu’à la Galerie Oriental,à Paris. Elle poursuivra ensuite son parcours à Pékin et Shenzhen, en Chine, offrant une grande célébration de la culture céramique qui rapproche la Chine du reste du monde.

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Organisée conjointement par plusieurs institutions, dont la Jingdezhen Ceramic University et le China Arts and Entertainment Group (CAEG), l’exposition s’appuie sur les riches ressources des sept principales régions chinoises de production céramique : Jingdezhen, Yixing, Luoyang, Longquan, Yaozhou, Liling et Dehua. Elle réunit une sélection de 92 œuvres (ou ensembles d’œuvres) exceptionnelles de céramique contemporaine chinoise, offrant une présentation structurée de l’écosystème créatif de l’art céramique chinois moderne. Tout au long de la tournée, des événements parallèles, notamment des tables rondes et des forums, seront organisés dans des pays tels que la Turquie et la France. Par ailleurs, le Tang Ying Ceramic Workshop Overseas Ceramic Culture Center, rattaché à la Jingdezhen Ceramic University, se rendra en Turquie, au Luxembourg et en France afin de mener des échanges culturels, des expositions d’art céramique ainsi que des programmes d’études et de découverte à dimension internationale.

Les œuvres exposées couvrent un large éventail de catégories, notamment la porcelaine bleu et blanc, la porcelaine « famille rose », le céladon, les céramiques en argile violette (zisha) et la porcelaine blanche. L’ensemble met en lumière l’ampleur du patrimoine culturel et la valeur artistique de la céramique chinoise. Ces créations incarnent la philosophie orientale de « l’harmonie entre l’être humain et la nature », tout en reflétant les aspirations universelles de l’humanité à une vie meilleure. Nées de la terre et façonnées par le feu des fours, elles transcendent finalement les frontières géographiques et les époques pour devenir un patrimoine culturel appartenant au monde entier.

En faisant de la porcelaine un vecteur d’expression et de l’art un pont entre les peuples, cette initiative favorise les échanges culturels internationaux. Elle contribue à une meilleure compréhension de la culture porcelainière chinoise à travers le monde et permet aux civilisations de rayonner davantage grâce au dialogue, tout en progressant par l’apprentissage mutuel.

Source : Jingdezhen Ceramic University