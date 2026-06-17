Communiqué de presse

Atos rejoint le projet QuiltWorks de CrowdStrike pour favoriser l’adoption d’une IA souveraine et renforcer la sécurité des prochaines générations d’IA

Le leadership d'Atos à l'intersection de la cybersécurité, de l'IA et de la souveraineté numérique renforce l'écosystème QuiltWorks

Paris, France – 17 juin 2026 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui rejoindre le projet QuiltWorks de CrowdStrike. Alimenté par la plateforme Falcon® et les modèles d’IA de pointe d’OpenAI et d’Anthropic, le projet QuiltWorks associe les capacités de CrowdStrike en matière de détection des vulnérabilités grâce à l’IA et de priorisation des tactiques adverses, aux services de remédiation des plus grands intégrateurs systèmes et fournisseurs de services managés au monde, ainsi qu’à la protection financière offerte par des leaders du secteur de la cyber assurance.

En rejoignant QuiltWorks, Atos étend son portefeuille de services de cybersécurité, son expertise en services de sécurité managés et en gouvernance de la cybersécurité dans le cadre d’environnements numériques souverains.

Atos apporte une proposition de valeur distinctive centrée sur la souveraineté numérique, afin d’aider ses clients à adopter l’IA et à se prémunir contre les risques liés aux nouvelles générations d’IA, tout en renforçant le contrôle sur leurs données, leurs infrastructures, leur gouvernance et leurs exigences de conformité. Adaptés à l’ère de l’IA de nouvelle génération, les services d’Atos contribueront à la coalition en associant des opérations SOC capables de répondre à des menaces amplifiées par l’IA et une offre de cybersécurité agentique, enrichie par l’intelligence artificielle.

Dans le cadre de ce partenariat, Atos intégrera les capacités de QuiltWorks afin de renforcer la capacité des organisations à se préparer, à répondre et à s’adapter en continu aux risques générés par l’IA. Cette intégration leur offrira une meilleure visibilité sur les expositions liées à l’IA, une priorisation plus intelligente, une remédiation plus rapide et une protection continue face à l’évolution des menaces. Elle se concrétise par des cadres de remédiation directement activables et une visibilité accrue de la situation par les instances dirigeantes.

Atos associera ces capacités à ses infrastructures numériques souveraines afin de permettre des déploiements d’IA hautement sécurisés et souverains dans des environnements réglementés, en conformité avec les exigences européennes en matière de réglementation et de souveraineté. Cette approche aidera les organisations à gérer les risques de manière proactive et à réagir efficacement, même sous pression.

L’approche d’Atos met l’accent sur la gouvernance, la propriété et le contrôle des données, des modèles d’IA et des infrastructures, afin que la gestion des vulnérabilités liées à l’IA soit prise en compte dès la phase de conception et s’adapte en continu selon l’évolution des menaces, des réglementations et des besoins métiers.

Günter Koinegg, directeur des services de cybersécurité au niveau mondial, Atos, a déclaré : « Rejoindre la coalition QuiltWorks de CrowdStrike marque une étape importante dans notre stratégie visant à combiner l’intelligence artificielle et la cybersécurité à grande échelle. En réunissant des capacités avancées de gestion des risques liés à l’IA avec notre expertise des environnements numériques souverains, nous permettons à nos clients d'adopter l'IA de manière sécurisée, avec un contrôle total sur leurs données, dans le respect des cadres réglementaires. »

Daniel Bernard, chief business officer, CrowdStrike, a déclaré : « Nous sommes heureux d’accueillir Atos au sein de QuiltWorks, la seule coalition qui sécurise chacun des risques générés par les nouvelles IA. Son expérience avec CrowdStrike, reconnue sur le marché, et sa solide expertise dans les services de cybersécurité et les environnements souverains permettront d’étendre la portée de la coalition sur le marché européen, alors que QuiltWorks poursuit son développement dans tous les secteurs et auprès des organisations du monde entier. »

La coalition QuiltWorks marque une nouvelle étape du partenariat initié il y a huit ans entre Atos et CrowdStrike et qui a permis le déploiement de solutions avancées en cybersécurité. QuiltWorks renforce leur ambition commune de relever les défis posés à la cybersécurité par l'intelligence artificielle.

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La cybersécurité au sein d’Atos Group

En tant que l’un des leaders mondiaux de la cybersécurité avec plus de 6500 experts et 205 brevets en cybersécurité, Atos Group s’engage à fournir à ses clients, qui font face à des menaces en constante évolution, des solutions de sécurité intégrées et alimentées par l’IA leur permettant de poursuivre leur objectif de souveraineté et de confiance numérique.

Les services de cybersécurité, commercialisés sous la marque Atos, constituent une offre intégrée qui allie conseil stratégique, intégration de solutions et services de sécurité managés en continu, sur l’ensemble du cycle de vie de la sécurité. Fort d’un réseau mondial de 17 centres d’opérations de sécurité (SOC) traitant plus de 31 milliards d’événements de sécurité par jour pour plus de 2000 clients, Atos propose une approche proactive de la sécurité qui s’appuie sur une compréhension des menaces à l’échelle mondiale. Ses équipes interviennent dans tous les secteurs d’activité avec une maîtrise approfondie des enjeux métiers, pour une sécurité renforcée des données et une garantie de conformité et de continuité opérationnelle à travers le monde.

Les produits de cybersécurité sous la branche Eviden, regroupent un portefeuille de solutions souveraines s’appuyant sur trois expertises complémentaires : le chiffrement des données, la gestion des identités et des accès, et l’identité numérique. Développés et fabriqués en Europe, les produits de cybersécurité d’Eviden sont certifiés par les plus hauts standards européens et protègent les données sensibles, sécurisent les accès numériques et garantissent l’intégrité des identités des utilisateurs, des systèmes et des appareils connectés.

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A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (au nouveau périmètre). Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est coté sur Euronext Paris.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atosgroup.com | +33 (0) 6 64 56 74 88

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