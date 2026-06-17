Une étude estime qu’un renforcement durable de la prévention pourrait éviter au minimum 340 000 cas de maladies chroniques d’ici 2035 au Québec

MONTRÉAL, 17 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que l'Assemblée nationale a tenu récemment sa dernière séance avant la prochaine élection provinciale, un nouveau rapport réalisé par la firme d’économistes, Aviseo Conseil, pour le compte de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), de Cœur + AVC et de la Fondation québécoise du cancer (FQC), lance un avertissement aux partis politiques : sans soutien plus ambitieux de la prévention, la viabilité de notre système de santé québécois sera mise à mal.

L’analyse d’Aviseo Conseil montre qu’une croissance annuelle des investissements en prévention pourrait éviter au minimum 340 000 cas de maladies chroniques d’ici 2035 au Québec. Dans le scénario central, ce sont près de 950 000 cas qui pourraient être évités sur cette période. Au-delà des impacts humains, ces projections rappellent qu’investir en prévention, c’est également agir sur la pression financière qui menace la soutenabilité du système de santé québécois et de l’ensemble du portefeuille public.

« Avec les coûts actuels de notre réseau de soins et les impacts directs et indirects des maladies sur le monde du travail et des affaires, le secteur de l’économie ne peut faire autrement que de s’intéresser davantage à la santé de la population », souligne Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ.

Les maladies chroniques exercent une pression croissante sur le réseau de la santé et nos finances publiques. Les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète et les maladies respiratoires, représentent à eux seuls plus de 60 % des décès au Québec. « C’est d’autant plus inquiétant que les solutions sont connues. En agissant directement sur des facteurs de risques modifiables, on peut réduire une grande majorité de ces maladies, des souffrances associées, des décès prématurés et des coûts engendrés », ajoute M. Bastien.

L’étude rappelle que les dépenses totales de santé au Québec sont passées de 21,7 milliards de dollars en 2000 à plus de 84 milliards de dollars en 2025, avec une croissance annuelle moyenne de 5,6 %. Pendant ce temps, malgré son efficacité démontrée, la prévention représente toujours moins de 3 % des dépenses de santé et ne suit pas le rythme d’expansion du système. « C’est une goutte d’eau dans un océan de dépenses que la prévention pourrait diminuer sans couper dans la qualité des soins ou les services », ajoute M. Bastien.

Les actions, ou inactions, du prochain gouvernement seront déterminantes

Les projections présentées dans l’étude soulignent que les choix faits aujourd’hui auront des conséquences majeures sur la capacité du Québec à répondre aux besoins futurs. « Des cas de cancers ou d’autres maladies graves ou chroniques évités par la prévention, c’est de la capacité qui se libère dans notre réseau pour dépister adéquatement, mieux soigner et répondre aux besoins des personnes malades et de leurs proches aidants. Le Québec gagnerait à soutenir entre autres davantage la vaccination contre les VPH, la promotion des saines habitudes de vie et des environnements sains », souligne Marco Décelles, directeur général de la FQC.

« Nous interpellons les différents partis politiques à s'engager clairement à renforcer les investissements et les mesures en prévention dans leurs plateformes électorales afin d’assurer la soutenabilité du système de santé québécois à long terme. D’ailleurs, jusqu’à 80 % des maladies du cœur et des AVC précoces peuvent être évités grâce à des comportements sains, ce qu’un investissement en prévention pourrait favoriser », ajoute Marc-André Parenteau, directeur, Politiques et systèmes de santé, Québec, à Cœur + AVC.

« Ne pas agir, c’est aussi un choix politique dont les impacts humains et financiers continueront de se faire sentir, même sous un nouveau gouvernement. La mobilisation en prévention est bien réelle au Québec, et la Coalition québécoise pour la réduction de la maladie suivra de près les engagements qui seront posés par les candidats des différents partis politiques au cours des prochains mois », conclut M. Bastien.

Les organisations rappellent que ces orientations sont en cohérence totale avec la Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035 et son plan d’action, dévoilé le 11 mai dernier.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C’est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l’AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons favoriser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. En collaboration avec nos généreux donateurs et donatrices, partenaires et bénévoles, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. coeuretavc.ca

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis 1979, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. La Fondation offre ainsi des thérapies complémentaires -- bien-être physique et soutien psychologique -- à travers ses Centres régionaux de Gatineau, Lévis, Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et Rouyn-Noranda, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. De plus, elle offre des programmes d'aide financière et juridique aux personnes atteintes en situation de précarité. Elle propose aussi son Programme de soutien en entreprise lorsque le cancer frappe au travail et de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par un cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec. Pour plus d'informations, visitez: cancerquebec.ca

Contact

Véra Ferret, Directrice des communications et responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org