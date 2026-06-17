TGV Lyria Kochwettbewerb: gatesolutions verbindet kulinarische Spitzenklasse mit logistischer Meisterleistung bei 320 km/h

Zürich / Paris, 17. Juni 2026 | gatesolutions: In Zusammenarbeit mit TGV Lyria, deren Bordgastronomie seit sechs Jahren unter der Leitung von gatesolutions steht, geben wir heute den Abschluss der zweiten Ausgabe des Grand Concours Culinaire bekannt. Dieser Wettbewerb ist mehr als nur ein Wettstreit; er verkörpert unsere Vision: kulinarische Kunstfertigkeit und operationelle Strenge zu vereinen. Als Architekt des Reiseerlebnisses steuert gatesolutions die gesamte Wertschöpfungskette, vom flexiblen Angebot im "Le Bistrot"-Barwagen bis hin zum exklusiven "La Table"-Gourmet-Erlebnis. Unser operationelles Modell ist darauf ausgelegt, eine optimale Beständigkeit und eine ansprechende Präsentation zu gewährleisten. So verwandeln wir jedes Rezept in eine visuelle Signatur, die den Anforderungen des Hochgeschwindigkeitsverkehrs gerecht wird – unterstützt durch unsere Signature Chefs, die Sterneköche Michel Roth und Danny Khezzar.

Wir freuen uns ausserordentlich, den Sieger bekannt zu geben: Michaël Fessler. Aus über 200 Bewerbenden ausgewählt, überzeugte der Gewinner eine Fachjury bestehend aus Michel Roth und Danny Khezzar sowie die TGV Lyria-Fahrgäste und Follower durch ein Online-Voting. Unterstützt von einem Nachwuchs-Commis des CIFA d’Auxerre, meisterte er in vier Stunden eine "Mystery Basket"-Challenge und bewies dabei herausragendes technisches Können. Seine originelle Kreation, die Erfindungsreichtum und logistische Umsetzbarkeit vereint, wird nun offiziell in das "La Table"-Menü für Herbst-Winter 2026-2027 aufgenommen.

"Bei diesem Wettbewerb ging es darum, die Feinheit und Vielfalt der Aromen auf die Schiene zu bringen", erklärt Michel Roth. Danny Khezzar ergänzt: "Die Kreativität dieses jungen Talents beweist, dass es möglich ist, technisches Know-how mit Haute Cuisine zu verbinden, selbst unter den Bedingungen eines Hochgeschwindigkeitszuges."

Valentin Thomas, Directeur Général France von gatesolutions, schliesst ab: "Ein frisches, warmes Gourmet-Menü auf engstem Raum bei 320 km/h zu servieren, ist eine tägliche Höchstleistung. Dieser Wettbewerb unterstreicht unsere Fähigkeit, kulinarische Kunst und logistische Präzision zu vereinen, um jedem Reisenden eine aussergewöhnliche Servicequalität zu garantieren."

Für Medienanfragen: mediacontact@gategroup.com

Für Informationen zum Wettbewerb: info@gatesolutions.com

Über gatesolutions

gatesolutions ist eine Tochtergesellschaft von gategroup, dem weltweit führenden Anbieter von Airline-Catering mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz. gatesolutions entwickelt massgeschneiderte Verpflegung- und Bewirtungskonzepte für das Bahn-Catering sowie Airline Lounges (Uqonic) und produziert hochstehende Gerichte für den Reisemarkt im grossen Massstab (Evertaste). Zudem entwickelt, produziert und verteilt das weltweit führende gatesolutions Unternehmen deSter, nachhaltige Service-Konzepte für Airlines, Bahnunternehmen und den Foodservice/QSR on-the-go Markt.