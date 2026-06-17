Grand Concours Culinaire gatesolutions et TGV Lyria: Quand la haute gastronomie s’allie à la prouesse opérationnelle à 320 km/h

Zurich / Paris, le 17 juin 2026 | gatesolutions: En collaboration avec TGV Lyria, dont la restauration est orchestrée par gatesolutions depuis six ans, nous sommes fiers d’annoncer l'aboutissement de la deuxième édition du Grand Concours Culinaire. Plus qu’une simple compétition, ce projet incarne notre vision: associer haute gastronomie et rigueur opérationnelle. En tant qu’architecte de l'expérience voyageur, gatesolutions gère l'intégralité de la chaîne de valeur, de l’offre décontractée de la voiture-bar "Le Bistrot" jusqu’à l'expérience premium "La Table". Notre modèle opérationnel est conçu pour assurer une constance optimale et une présentation soignée, transformant chaque recette en une signature visuelle adaptée aux contraintes de la grande vitesse, avec l’appui constant de nos chefs, les étoilés Michel Roth et Danny Khezzar.

C’est avec une immense fierté que nous dévoilons aujourd’hui le nom du vainqueur: Michaël Fessler. Sélectionné parmi plus de 200 candidats, le lauréat a su convaincre un jury composé des chefs Michel Roth et Danny Khezzar, ainsi que les voyageurs TGV Lyria et les abonnés lors d'un vote sur les réseaux sociaux. Accompagné d'un jeune commis du CIFA d’Auxerre, il a dompté l'un des quatre paniers mystères imposés en quatre heures, démontrant une maîtrise technique exceptionnelle. Sa création originale, alliant inventivité et faisabilité logistique, intégrera officiellement la carte "La Table" automne-hiver 2026-2027.

"Ce concours démontre que le dressage et la diversité des saveurs transcendent le milieu ferroviaire", déclare Michel Roth. Danny Khezzar ajoute: "L'audace de ce talent prouve qu'il est possible d'allier technicité et haute gastronomie, même dans un contexte de service à grande vitesse."

Valentin Thomas, Directeur Général France de gatesolutions, conclut: "Servir un menu frais et chaud dans l'espace hautement restreint d'un train reste une prouesse quotidienne. Ce concours met en lumière notre capacité à marier art culinaire et précision logistique, garantissant une qualité de service exceptionnelle pour chaque voyageur."

Pour les demandes de médias: mediacontact@gategroup.com

Pour les informations concernant le concours: info@gatesolutions.com

À propos de gatesolutions

gatesolutions est une filiale de gategroup, le leader mondial du catering aérien, dont le siège social est situé à Zurich, en Suisse. gatesolutions développe des concepts de restauration et d'hospitalité sur mesure pour la restauration ferroviaire et les salons d'aéroports (Uqonic), et produit des plats de haute qualité pour le marché du voyage à grande échelle (Evertaste). De plus, deSter, société leader mondial au sein de gatesolutions, développe, produit et distribue des concepts de service durables pour les compagnies aériennes, les entreprises ferroviaires et le marché de la restauration rapide (QSR) à emporter.