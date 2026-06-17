Virtuelle Jitterbit Infinite Roadshow definiert das nächste Kapitel des “Agentic Promise” und zeigt das Neueste im Bereich der intelligenten Automatisierung

Virtuelles Event nur auf Einladung liefert die Blaupause für sichere, intelligente end-to end Automatisierung mit realen Produktpräsentationen in vier globalen Regionen

ALAMEDA, Kalifornien, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit , der führende Anbieter für intelligente Automatisierung, Integration und rechenschaftsfähiger KI, hat heute seine kommende globale virtuelle Roadshow „Jitterbit Infinite 2026“ angekündigt. Die Roadshow umfasst vier regionale Live-Events und wird erkunden, was die meisten Unternehmen bei der Implementierung von KI-Projekten im Betrieb übersehen. Zudem wird aufgezeigt, wie Unternehmen mithilfe von rechenschaftsfähiger KI sicher skalieren können.

„Unternehmen brauchen keine weiteren hochtrabenden Versprechungen über KI; sie müssen funktionierende, praxistaugliche Technologien sehen, die die Datenkluft, das unkontrollierte Wachstum von Agenten (Agent Sprawl), Schatten-KI und die Kontamination von Agenten genau jetzt lösen,“ sagte Jitterbit-Präsident und CEO Bill Conner, der die Keynote auf der Veranstaltung halten wird.

Die Jitterbit Infinite Roadshow wurde entwickelt, um die Lücke zwischen dem Erstellen von Anwendungen, dem Verwalten von Agenten und der Orchestrierung von Daten zu schließen. Die Teilnehmer erfahren, wie ein einheitliches Plattformfundament kritische Sicherheitslücken schließt, und entdecken, was Unternehmen, die eine Agent-Strategie erfolgreich umsetzen, anders machen.

„Wir haben Jitterbit Infinite als ein produktfokussiertes Erlebnis konzipiert,“ so Conner. „Keine Konzeptzeichnungen oder simulierten Workflows – einfach unsere einsatzbereite Harmony-Plattform, die intelligente Automatisierung und verlässliche Kontrolle liefert, indem sie rechenschaftsfähigeKI-Agenten, Apps und Automatisierung von Ende zu Ende vereint.“

Zeitplan der virtuellen globalen Roadshow

Die virtuelle Roadshow bietet maßgeschneiderte regionale Sessions, die auf die lokale Geschäftslandschaft und die jeweiligen Zeitzonen abgestimmt sind:

EMEA-Roadshow: Dienstag, 7. Juli 2026 | 11:00 Uhr CET





Dienstag, 7. Juli 2026 | 11:00 Uhr CET LATAM-Roadshow: Donnerstag, 9. Juli 2026 | 11:00 Uhr BRT





Donnerstag, 9. Juli 2026 | 11:00 Uhr BRT Nordamerika-Roadshow: Dienstag, 14. Juli 2026 | 12:00 Uhr EDT





Dienstag, 14. Juli 2026 | 12:00 Uhr EDT APAC-Roadshow: Dienstag, 21. Juli 2026 | 10:00 Uhr AEST

Was Sie bei Jitterbit Infinite erwartet

Das Veranstaltungsprogramm bietet Einblicke von Branchenvisionären und praktische technische Demonstrationen:

Keynote-Einblicke in rechenschaftspflichtige KI: Bill Conner, Präsident und CEO von Jitterbit, wird über die kritische Notwendigkeit robuster KI-Sicherheits-, Datenschutzmaßnahmen und Governance-Frameworks sprechen, um sicherzustellen, dass KI-Agenten mit inhärentem Vertrauen und Rechenschaftspflicht agieren.





Bill Conner, Präsident und CEO von Jitterbit, wird über die kritische Notwendigkeit robuster KI-Sicherheits-, Datenschutzmaßnahmen und Governance-Frameworks sprechen, um sicherzustellen, dass KI-Agenten mit inhärentem Vertrauen und Rechenschaftspflicht agieren. Live-MCP-Architektur: Erhalten Sie einen Einblick aus erster Hand, wie Jitterbit MCP die Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von MCP-Servern ohne benutzerdefinierte Entwicklung sicher ermöglicht, und sehen Sie, wie der Datenfluss zwischen KI-Agenten und Systemen integriert wird.





Erhalten Sie einen Einblick aus erster Hand, wie Jitterbit MCP die Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von MCP-Servern ohne benutzerdefinierte Entwicklung sicher ermöglicht, und sehen Sie, wie der Datenfluss zwischen KI-Agenten und Systemen integriert wird. End-to-End Intelligente Anwendungen: Erfahren Sie, warum Jitterbit Harmony die einzige KI-gestützte Plattform ist, die intelligente Anwendungen, dialogorientierte KI (Conversational AI) und autonome KI-Agenten vereint, um die Datentransformation zu beschleunigen.





Erfahren Sie, warum Jitterbit Harmony die einzige KI-gestützte Plattform ist, die intelligente Anwendungen, dialogorientierte KI (Conversational AI) und autonome KI-Agenten vereint, um die Datentransformation zu beschleunigen. Überwindung agentischer Hindernisse: Die Roadshow wird sich eingehend mit umsetzbaren Strategien befassen, um die Komplexität von Datensilos zu beseitigen, dezentrale Workflows zu verwalten und den realen ROI aus Investitionen in agentenbasierte KI zu maximieren.

Dieses Online-Event ist kostenlos und steht allen Führungskräften, IT-Experten und Unternehmensakteuren offen, die daran interessiert sind, Komplexität zu minimieren, die betriebliche Kontrolle zu maximieren und agentenbasierte KI-Projekte sicher vom Pilotprojekt in die volle Produktion zu überführen.

Um sich Ihren Platz zu sichern und sich für das regionale Event anzumelden, das für Sie am besten passt, besuchen Sie https://www.jitterbit.com/jitterbit-infinite-2026/ .

Über Jitterbit

Jitterbit beschleunigt die Datentransformation durch die Vereinigung von rechenschaftsfähigen KI-Agenten, Apps und Automatisierung auf der branchenweit einzigen KI-basierten Plattform. Harmony wird in über 60 Ländern eingesetzt, ist die Nummer 1 beim Enterprise ROI und ermöglicht es jedem Benutzer, intelligente Automatisierungen und KI-Agenten sicher zu erstellen, bereitzustellen und zu verwalten. Wir integrieren nicht nur Systeme; wir orchestrieren die Zukunft der Arbeit mit Intelligenz, der Sie vertrauen können. Erfahren Sie mehr unter www.jitterbit.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.