Bitget lance son programme Community Product Officer offrant jusqu’à plus de 3 000 USDT de récompenses

VICTORIA, Seychelles, 17 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a lancé le programme Bitget Community Product Officer , un nouveau projet visant à faciliter le processus de développement produit pour les utilisateurs en créant un lien direct entre la communauté et les équipes produit de Bitget. Le programme conçu autour dune vision « Vos idées, nos actions » invite les utilisateurs à partager leurs commentaires, à tester des fonctionnalités et à soumettre des idées, contribuant ainsi à façonner l’avenir du développement produit au sein de l’écosystème Bitget.

La première phase du programme qui se déroulera du 15 au 26 juin, encourage les participants à proposer des suggestions de produits, à partager leurs expériences, à mettre en commun leurs stratégies et à donner leur avis sur les fonctionnalités. Les contributions seront évaluées en fonction de leur originalité, de la valeur ajoutée du produit proposé, de leur apport pratique et de leur impact potentiel sur l’expérience utilisateur.

Les participants s’affonteront pour remporter diverses récompenses, dont trois prix « Star Product Experience Officer » (Ambassadeur produit vedette) d’une valeur comprise entre 1 000 et 3 000 USDT chacun. D’autres récompenses telles que les prix « Best Product Ideas » (Meilleure idée produit) d’une valeur de 100 USDT chacun, « Best Product Experience Report » (Meilleur rapport d’expérience produit) d’une valeur de 50 USDT chacun et « Best Strategy Sharing » (Meilleure stratégie partagée) d’une valeur de 20 USDT chacun sont également mises en jeu. Tout au long du programme, les membres de la communauté pourront également bénéficier d’aidrops aléatoires, de produits dérivés et de récompenses pour leurs contributions.

« Certaines des meilleures idées produits proviennent des utilisateurs quotidiens de la plateforme, car ils sont directements confrontés aux problèmes qui peuvent survenir », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Le partage est à la base du fonctionnement des cryptoactifs, et certains des produits les plus performants de ce secteur ont été conçus grâce à un dialogue ouvert avec la communauté. Le programme Community Product Officer offre aux utilisateurs un accès direct leur permettant de partager leurs idées, de questionner les suggestions et de contribuer ensemble à l’amélioration de la plateforme ».

Au-delà des récompenses financières, cette initiative offre aux membres de la communauté un moyen de contribuer directement et sur le long terme à l’évolution des produits de Bitget. Grâce au Bitget Fan Club , l’entreprise a déjà pu constater à quel point l’engagement des utilisateurs peut contribuer à renforcer les communautés, à recueillir des commentaires pertinents et à améliorer l’expérience utilisateur. Le programme Community Product Officer s’appuie sur ce constat pour renforcer les liens entre les utilisateurs et les équipes produit, offrant ainsi aux contributeurs davantage d’opportunités de façonner les fonctionnalités et les outils qu’ils souhaitent voir exister sur la plateforme.

Ce lancement témoigne de l’engagement constant de Bitget en faveur d’une innovation portée par la communauté, alors que la plateforme étend ses activités aux cryptomonnaies, aux actifs tokenisés, aux actions, aux matières premières, aux outils de trading basés sur l’IA et aux services multi-actifs. En continuant à ouvrir le processus de développement produit aux utilisateurs, Bitget vise à renforcer le lien entre les équipes et les communautés auxquelles ces produits s’adressent.

Le programme Community Product Officer de Bitget est désormais ouvert aux participants éligibles du monde entier.

Pour devenir Community Product Officer, rendez-vous ici . Pour en savoir plus sur le programme, cliquez ici .

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à faire du trading de manière plus avisée grâce à son agent IA qui accompagne l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™ . En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’ UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la plus forte liquidité dans plus de 150 régions à travers le monde.

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