Derya Arms renforce sa présence européenne lors de l'IWA OutdoorClassics 2026

NUREMBERG, Allemagne, 17 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Derya Arms a consolidé sa position stratégique sur le marché européen suite à sa participation à l'IWA OutdoorClassics 2026, qui s'est tenu à Nuremberg, en Allemagne. Tout au long du salon, l'entreprise a échangé avec des distributeurs, des détaillants spécialisés et des partenaires à travers l'Europe, faisant progresser ses objectifs à long terme en matière de distribution, d'approvisionnement et de service après-vente.



Se déroulant du 26 février au 1er mars 2026, l'IWA OutdoorClassics demeure l'un des plus grands salons mondiaux de l'industrie de la chasse et des sports de tir, ainsi qu'un lieu de rencontre incontournable pour les professionnels du secteur.



Situé Hall 3, Stand 3-525, Derya Arms a présenté des modèles de son portefeuille de produits de nouvelle génération et a mené des rencontres d'affaires alignées sur sa stratégie de croissance européenne.

Nouveautés présentées à l'IWA OutdoorClassics 2026

Lors du salon, Derya Arms a dévoilé ses dernières innovations, dont les modèles Derya MAX et DY9Z.

Le DY9Z est un pistolet micro-compact 9x19 mm à percussion, doté d'une glissière et d'un canon revêtus de Black Melonite (QPQ), d'une glissière prête pour optiques à montage direct RMSc et de dos de crosse interchangeables. Associées aux différentes options de couleurs de châssis, ces caractéristiques positionnent le DY9Z comme un concurrent de premier plan dans un segment compétitif.

Le Derya MAX représente une plateforme de fusil de chasse de nouvelle génération développée avec des tireurs de compétition et des ingénieurs expérimentés. Conçu avec un accent particulier sur la gestion du recul, un système à gaz optimisé et une architecture modulaire, le MAX est disponible en plusieurs variantes et cinq configurations de couleurs. Il se trouve au cœur de la stratégie produit tournée vers l'avenir de Derya Arms.

L'Europe, priorité stratégique de croissance

Derya Arms est un partenaire fondateur de Konya Savunma Sanayi A.Ş. et actionnaire d'ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. Forte de plus de 28 ans d'expertise en fabrication en Türkiye, l'entreprise continue de renforcer son empreinte mondiale.

Sa présence croissante en Europe permet un accès efficace au marché tout en soutenant la croissance de son réseau de distribution international. Une étape clé est la création de Derya Arms GmbH en Autriche, qui servira de hub pour l'approvisionnement de produits à travers l’Europe.

Commentant la performance et les perspectives de l'entreprise, le coordinateur général de Derya Arms, Hüsamettin Kayhan, a déclaré :

« L'Europe demeure une région critique au sein de notre feuille de route de croissance à long terme. Nous continuerons à privilégier le développement des distributeurs, à renforcer les partenariats commerciaux et à transformer la dynamique du salon en croissance durable.



L'augmentation récente des commandes reflète la hausse de la demande et le renforcement de la position mondiale de notre marque. Tout en nous concentrant sur les commandes existantes, nous visons à élargir notre réseau de distributeurs et à approfondir notre présence à travers l'Europe. »

Contact :

İsmail İnce

ismail.ince@deryaarms.com

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