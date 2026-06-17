Die Summer ’26 Edition von Payhawk bietet Finanzteams Kontrolle auf Enterprise-Niveau – ohne Komplexität

Native Integration in SAP S/4HANA®, rollenbasierte Sichtbarkeit von Feldern und Werten, erweiterte globale Zahlungsabwicklung, neue Währungen, Beschaffungs-Workflows, mehr Flexibilität bei Geschäftsreisen sowie über 30 weitere Verbesserungen, die Finanzteams dabei unterstützen, ihre Abläufe zu skalieren, ohne den Verwaltungsaufwand zu erhöhen.

LONDON, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk, die KI-native Plattform für Ausgabenmanagement, hat heute die „Summer ’26 Edition“ veröffentlicht – ein umfassendes Plattform-Update, das speziell für Finanzteams mit hochkomplexen Betriebsabläufen entwickelt wurde. Kontrolle auf Unternehmensebene hatte bisher oft einen Engpass: die Komplexität großer Organisationen. Eine neue Studie von Payhawk unter 1.520 Führungskräften aus den Bereichen Finanzen und Wirtschaft zeigt, dass nur 14 % der Unternehmen Ausgabenkontrolle, Konsolidierung und Automatisierung erfolgreich miteinander verknüpft haben; dieser Anteil steigt kaum, wenn Unternehmen wachsen und komplexer werden. Payhawk setzt deshalb auf einen anderen Ansatz: umfassende Enterprise-Funktionalität – von ERP-Anbindung über Zahlungsverkehr und Kreditorenbuchhaltung bis hin zum Reisemanagement – ​​gepaart mit einer Software, die Anwender tatsächlich gerne nutzen.

„Finanzteams in Großunternehmen sollten nicht zwischen Benutzerfreundlichkeit und operativer Tiefe wählen müssen“, sagt Hristo Borisov, CEO und Mitgründer von Payhawk. „Mit der Summer ’26 Edition unterstützen wir Unternehmen dabei, auch in hochkomplexen Finanzumgebungen effizient zu arbeiten, während die Arbeitsabläufe für die täglichen Nutzer intuitiv, vernetzt und schnell bleiben.“

Umfassende Enterprise-Funktionalität ohne bürokratische Hürden

Die native Integration in die SAP S/4HANA Public Cloud synchronisiert Ausgaben, Zahlungen und Stammdaten direkt zwischen Payhawk und der SAP®-Software. Dies reduziert den Abstimmungsaufwand erheblich und stellt sicher, dass das Ausgabenmanagement stets mit dem ERP-System im Einklang steht. Dank rollenbasierter Sichtbarkeit von Feldern und Werten können Finanzteams genau festlegen, welche Informationen einzelne Mitarbeiter sehen und bearbeiten dürfen. Dies ermöglicht eine striktere Funktionstrennung und eine präzisere operative Kontrolle.

Kreditorenbuchhaltung, die jede Rechnung verarbeitet

Die zentrale Rechnungserfassung führt alle Rechnungen in Payhawk zusammen, ganz gleich, auf welchem ​​Weg sie eingehen: rechtskonforme E-Rechnungen werden automatisch verarbeitet, per E-Mail gesendete PDFs über ein intelligentes Postfach erfasst und Rechnungen aus Lieferantenportalen mittels „AI Fetch“ abgerufen. Anschließend erfolgt die automatische Zuordnung zur jeweils richtigen Unternehmenseinheit. Die neue E-Rechnungsfunktion ist EU-weit verfügbar und unterstützt Unternehmen dabei, sich auf die europaweite Einführung der E-Rechnungspflicht vorzubereiten.

Weltweiter Zahlungsverkehr ohne lokale Bankverbindungen

Erweiterte Funktionen für den globalen Zahlungsverkehr ermöglichen es Teams, lokale Konten zu eröffnen, Gelder zu empfangen, Karten auszugeben und Lieferanten zu bezahlen – und das alles in der jeweiligen Landeswährung, ohne in jedem Markt eine eigene Bankverbindung einrichten zu müssen. Das Portfolio der durchgängig unterstützten Währungen wurde um Schweizer Franken (CHF), Dänische Kronen (DKK) und Polnische Złoty (PLN) erweitert und ergänzt damit die bereits bestehende Möglichkeit, Zahlungen in über 115 Währungen und mehr als 150 Länder abzuwickeln.

Weniger isolierte Systeme

Die automatisierte Synchronisierung von ERP-Stammdaten sowie der erweiterte Export von Spesenabrechnungen für NetSuite und Microsoft Dynamics sorgen für konsistente Daten über verschiedene Systeme hinweg – bei gleichzeitig geringerem manuellen Pflegeaufwand. Dank flexiblerer Reiseoptionen können Reisende ihre Buchungen selbst anpassen, Buchungen für Kollegen vornehmen, richtlinienbasierte Pauschalen anwenden und ausgehandelte Hotelraten nutzen. Zudem bringen KI-native Workflows – wie etwa die Funktionen des „Financial Controller Agent“ in Microsoft Teams – Genehmigungsprozesse und Benachrichtigungen direkt dorthin, wo Teams bereits arbeiten.

Dieses Release unterstreicht Payhawks Vision eines Finanzbetriebssystems der Zukunft, das KI-native Workflows, integrierte Zahlungsfunktionen und unternehmensweite Kontrollmechanismen vereint, damit Finanzteams schneller und mit weniger administrativem Aufwand agieren können.

Melden Sie sich für das Webinar zur „Summer '26 Edition“ an und erfahren Sie, welche Vorteile sich daraus für komplexe Finanzstrukturen ergeben: https://payhawk.com/de/editionen/summer-2026.

Über Payhawk

Payhawk ist eine KI-gestützte Ausgabenmanagement-Plattform, die globale Zahlungsflüsse für Rechnungen, Karten, Spesen, Reisen und Beschaffung koordiniert und so maximale Kontrolle, Automatisierung und Kosteneinsparungen ermöglicht. Sie bietet ein globales Finanzkonto, das in Ihr ERP-System integriert ist, und automatisierte Systeme, die Regeln, Richtlinien und Budgets bei jeder Zahlung durchsetzen. Gleichzeitig profitieren Mitarbeiter von einem reibungslosen Ausgabenmanagement.

Payhawk hat seinen Hauptsitz in London und Niederlassungen in ganz Europa und den USA und betreut mittelständische und große Unternehmen in über 32 Ländern. Zum vielfältigen Kundenstamm von Payhawk gehören große Namen wie Discordia, Luxair, Billa, Vinted und Wagestream. Erfahren Sie mehr unter https://payhawk.com/de



