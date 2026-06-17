Mise à jour majeure sur sa plateforme, Payhawk permet aux équipes Finance de réduire la complexité opérationnelle et de reprendre le contrôle sur leurs opérations

La nouvelle Edition Summer ’26 de Payhawk comprend :

une série de plus de 30 améliorations visant à aider les équipes Finance à optimiser leurs opérations

une intégration native avec SAP S/4HANA®

une saisie unifiée des factures pour faciliter le passage à la facturation électronique un élargissement des capacités de paiement à l’international

ainsi qu’une plus grande flexibilité en matière de déplacements professionnels.

PARIS, 17 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk, la plateforme de gestion des dépenses AI-native, annonce le lancement de son Édition Summer’26. Il s’agit d’une mise à jour majeure de sa plateforme conçue pour accompagner les équipes Finance chargées de gérer des opérations hautement complexes.

Au sein des entreprises, la « maîtrise des opérations » est souvent synonyme de « complexité ». Selon une étude menée par Payhawk auprès de 1 520 responsables financiers et dirigeants d’entreprise, seuls 14 % d’entre eux ont réussi à associer maîtrise des dépenses, consolidation et automatisation, un pourcentage qui peine à augmenter à mesure que les entreprises se développent et gagnent en complexité.

À l’inverse Payhawk a choisi d’opter pour une approche plus complète, qui englobe l'ERP, les paiements, la gestion des fournisseurs et les déplacements professionnels, assortie de logiciels véritablement pertinents pour les utilisateurs.

« Les équipes Finance ne devraient pas avoir à sacrifier la facilité d’utilisation au profit d’une plus grande efficacité opérationnelle », commente Hristo Borisov, PDG et cofondateur de Payhawk. « La nouvelle Edition Summer’26 a pour objectif d’aider les entreprises à évoluer dans des environnements financiers extrêmement complexes, tout en veillant à ce que les workflows restent intuitifs, interconnectés et rapides pour les utilisateurs quotidiens ».

Bénéficier d’un environnement d’entreprise complexe sans les contraintes associées

L’intégration native avec le cloud public SAP S/4HANA permet de synchroniser les notes de frais, les paiements et les données de référence directement entre la plateforme Payhawk et le logiciel SAP®, simplifiant considérablement le processus de rapprochement et assurant la cohérence de la gestion des dépenses avec le système ERP. En outre, la visibilité des champs et des valeurs basée sur les rôles permet aux équipes Finance de déterminer avec précision ce que chaque salarié peut consulter et modifier, ce qui garantit une meilleure répartition des tâches et un plus grand contrôle opérationnel.



Des comptes fournisseurs capables de traiter n’importe quelle facture, quelle que soit sa provenance

La saisie unifiée des factures permet d’intégrer toutes les factures au sein de la plateforme Payhawk, quelle que soit leur provenance. Les factures électroniques conformes sont traitées automatiquement, les formats PDF envoyés par e-mail sont gérés via une boîte de réception intelligente, et les factures provenant du portail fournisseurs sont traitées via AI Fetch, avant d’être automatiquement classées dans le dossier de l’entité concernée.

Cette nouvelle fonctionnalité de facturation électronique est disponible dans tous les pays de l’Union européenne et a pour objectif d’aider les entreprises à se préparer au prochain passage à la facturation électronique obligatoire à l’échelle européenne.

Effectuer des paiements à l’international sans passer par les banques locales

Grâce à l’élargissement des capacités de paiement à l’international, les équipes peuvent désormais ouvrir un compte bancaire local, recevoir des fonds, émettre des cartes et payer les fournisseurs, le tout en monnaie locale, sans avoir à ouvrir un compte bancaire distinct sur chaque marché concerné.

Le franc suisse (CHF), la couronne danoise (DKK) et le zloty polonais (PLN) viennent s’ajouter à la longue liste des devises prises en charge par Payhawk de bout en bout, qui compte actuellement plus de 115 devises dans plus de 150 pays.

Moins de systèmes déconnectés

Enfin, la synchronisation automatisée des données de référence ERP et l’exportation étendue des rapports de notes de frais pour NetSuite et Microsoft Dynamics garantissent la cohérence des données entre les systèmes tout en réduisant les tâches manuelles. Une plus grande flexibilité en matière de déplacements professionnels permet aux employés concernés de modifier eux-mêmes leurs réservations, d’effectuer des réservations pour le compte de leurs collègues, de bénéficier des allocations prévues par la politique d’entreprise en vigueur et de profiter de tarifs d’hôtels négociés. En outre, les workflows AI-native, tels que la fonctionnalité Financial Controller Agent de Microsoft Teams, intègrent les processus de validation et les alertes directement dans l’environnement de travail habituel des équipes.

Cette nouvelle version de la plateforme s’inscrit dans la continuité de la vision de Payhawk sur le système d’exploitation financier de demain, qui associe des workflows AI-native, des paiements intégrés et des contrôles d’entreprise afin d’aider les équipes Finance à gagner en rapidité et en productivité, tout en réduisant leurs frais généraux.

Cliquez ici pour vous inscrire au webinaire dédié à l’Édition Summer ’26 et découvrez comment ces nouvelles fonctionnalités transforment les structures financières les plus complexes.

À propos de Payhawk :

Payhawk est une plateforme offrant une solution de gestion des dépenses à destination des moyennes et grandes entreprises implantées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Elle les accompagne dans la gestion et l’automatisation de leurs processus financiers tout en leur permettant de garder une visibilité et un contrôle sur leurs dépenses professionnelles.

En regroupant les cartes d’entreprise, les notes de frais, les factures fournisseurs, et en proposant des intégrations ERP, comptables et de ressources humaines (RH), Payhawk accompagne ses clients dans plus de 32 pays et les aide à gagner en efficacité, à contrôler leurs dépenses à grande échelle et à toujours faire preuve d’agilité. Payhawk dispose de bureaux basés à New-York, Londres, Paris, Berlin, Barcelone, Amsterdam, Vilnius et Sofia, et compte parmi ses clients des entreprises renommées telles que Loft Orbital, Ohm Énergie, Zenchef, Ninkasi, Flowdesk, ou encore Innovafeed.