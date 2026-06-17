Abcourt recoupe 170,9 g/t Au sur 0,8 m à Géant Dormant

ROUYN-NORANDA, Québec, 17 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (TSX-V: ABI) (OTCQB : ABMBF) poursuit ses travaux vers sa production commerciale. La campagne de forage de 40 632 mètres contribue à renforcer ses actifs et à confirmer le potentiel de la mine Géant Dormant, son projet principal.

Points saillants pour les investisseurs :

Intensification de la cadence de forage : 40 632 m complétés dans 370 trous depuis décembre 2023, incluant 15 371 m réalisés en 2026.





40 632 m complétés dans 370 trous depuis décembre 2023, incluant 15 371 m réalisés en 2026. Accélération opérationnelle : Déploiement de 3 foreuses en continu pour atteindre une cadence de 4 500 m par mois .





Déploiement de 3 foreuses en continu pour atteindre une cadence de . Résultats à haute teneur : Intersections notables comprenant 170,9 g/t Au sur 0,8 m et 107,7 g/t Au sur 0,5 m.





Intersections notables comprenant sur 0,8 m et sur 0,5 m. Avancements futurs : Les travaux de définition renforcent le plan minier et optimisent les opérations de 2027





Stratégie de forage : Convertir pour produire

Abcourt va au-delà du forage en préparant sa future exploitation. La répartition des 40 000 m illustre une gestion rigoureuse axée sur la création de valeur :

Type de forage Métrage Objectif Stratégique Mise en valeur 27 418 m Convertir les ressources présumées en ressources indiquées. Définition 9 368 m Optimiser le design des chantiers pour une extraction efficace. Exploration 3 846 m Tester le potentiel en profondeur et les extensions latérales.



Des résultats qui confirment le potentiel minier

Les forages récents ont révélé des zones minéralisées hors cible de haute teneur :

Intersections marquantes (non publiées précédemment) :

Zone 3A3B : 170,9 g/t Au sur 0,8M (Trou 23-561)

sur 0,8M (Trou 23-561) Zone A(HW) : 138,5 g/t Au sur 0,5M (Trou 14-127)

sur 0,5M (Trou 14-127) Zone 15 : 107,7 g/t Au sur 0,5M (Trou 29-310)

sur 0,5M (Trou 29-310) Zone 20 : 73,3 g/t Au Sur 0,5M (Trou 23-583)



Prochaines étapes : Vers une mise à jour des ressources

L'augmentation de la cadence de forage (objectif 4 500 m/mois) jumelée aux récents levés LIDAR et géophysiques permettront à Abcourt de :

Raffiner le plan minier pour une flexibilité opérationnelle accrue. Lancer une nouvelle phase d'exploration profonde. Publier une mise à jour globale des ressources minérales intégrant ces résultats probants.





Déclarations de la direction

Pascal Hamelin, ing., Président et Chef de la direction de Mines Abcourt, déclare :

« Le succès de cette campagne de forage change la donne à tous les niveaux. Sur le plan de la production, la découverte de ces zones à très haute teneur sécurise et enrichit considérablement le profil de notre minerai, ce qui optimisera directement nos marges de profitabilité. De plus, un projet en pleine expansion et des résultats aussi spectaculaires agissent comme un puissant aimant pour le recrutement. Dans le contexte actuel, offrir aux mineurs et aux professionnels de l'industrie un environnement stimulant, avec une visibilité à long terme et des défis techniques de cette envergure, nous donne un avantage concurrentiel majeur pour attirer et retenir la meilleure main-d'œuvre. »

Mohamed Haithem Bennia, Surintendant Géologie, géo. ajoute : « Dans une mine filonienne, l’augmentation de la densité et de la cadence de forage améliore la précision des ressources, facilite le suivi du développement et optimise la planification minière. Ces résultats renforcent la flexibilité opérationnelle et soutiennent une production stable et durable. Nous sommes très encouragés par les résultats de cette campagne, qui renforcent notre confiance envers le fort potentiel et l’avenir prometteur de la mine. »

Figure 1 : Évolution de la cadence de forage et du nombre de depuis le début de la campagne





Figure 2 : Principaux résultats de forage non publiés ainsi que les zones et chantiers forées

Zone Chantier Trou De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Au_Final

(g/t) Veine DAC 5















29-DAC5















23-532 20,0 23,0 3,0 4,6 Cible DAC5-V1



Incluant 22,0 23,0 1,0 8,0 et 28,5 29,0 0,5 58,1 Cible DAC5-V8 23-540 22,0 25,1 3,1 22,0 Cible DAC5-V1



Incluant 24,6 25,1 0,5 58,5 15



41-15-N397



41-436 72,5 73,0 0,5 36,9 Autre veine 41-442 100,7 101,2 0,5 45,9 Autre veine 15











29-15-N400











29-310 5,0 5,5 0,5 107,7 Autre veine 29-320 et 63,0 64,0 1,0 10,9 Cible veine 15 70,2 72,0 1,8 24,3 Autre veine



Incluant 70,9 72,0 1,1 35,9 15











41-15-N419











41-422 112,0 113,6 1,6 34,1 Autre veine



Incluant 112,5 113,0 0,5 69,8 41-435 29,2 30,5 1,3 28,3 Autre veine



Incluant 29,8 30,5 0,7 47,6 20















LT-23-20-N420















23-583 48,6 49,1 0,5 73,3 Autre veine 23-586 59,0 60,1 1,1 29,1 Cible veine 20



Incluant 59,6 60,1 0,5 61,6 23-593 24,0 24,5 0,5 43,3 Autre veine et 63,0 63,5 0,5 8,9 Cible veine 20 3A3B







CP-29-3A3B







23-561 21,5 22,3 0,8 170,9 Autre veine et 25,0 26,2 1,2 50,8 Cible veine 3A3B



Incluant 25,5 26,2 0,7 85,6 4 _ 5











23-4_5-E327_E328

19-4_5-E325











23-505 48,7 51,7 3,0 14,7 Cible veine 4_5



Incluant 50,9 51,7 0,8 46,6 23-520 6,0 6,5 0,5 66,8 Autre veine et 82,0 83,0 1,0 3,5 Cible veine 4_5 A(HW)







14-A(HW)-N369







14-127 48,9 49,4 0,5 138,5 Autre veine et 59,9 60,4 0,5 17,5 Veine cible A(HW) 14-129 60,4 60,9 0,5 26,0 Veine cible A(HW)



Comme le montre le tableau, plusieurs chantiers ont été forés à des fins de mise en valeur et de définition. Ces forages recoupent toutefois souvent des intersections minéralisées hors cible, qui ne sont pas toujours intégrées aux ressources. Dans certains cas, ces nouvelles cibles peuvent s’avérer plus prometteuses que les cibles principales.

Leur modélisation progressive, à mesure que les résultats sont reçus, contribue à accroître les ressources, même lorsque les forages visaient d’abord la définition ou la mise en valeur.

Figure 3 : Longitudinale des chantiers de production





La longitudinale présente les chantiers prévus pour 2027, déjà convertis en ressources indiquées et, pour la plupart, suffisamment définis grâce à une maille de forage assurant un bon niveau de confiance. Elle montre aussi les chantiers déjà forés ou qui le seront dans les prochains mois. Un même chantier peut être foré en plusieurs étapes — d’abord pour la conversion, puis pour la définition — jusqu’à atteindre le niveau de confiance requis pour son intégration au plan de minage. Les autres chantiers issus de l’étude économique préliminaire feront l’objet de forages additionnels afin d’atteindre le niveau de confiance nécessaire à leur intégration au plan de minage jusqu’en 2034.

Figure 4 : Photos des carottes issues des meilleures intersections de forage





Les photos des carottes mettent en évidence la forte présence de sulfures dans les veines minéralisées ainsi que leur géométrie caractéristique. Elles illustrent également leur largeur, généralement comprise entre 20 et 50 cm, ce qui correspond au style filonien observé à Géant Dormant.

Mesures de Contrôle de la Qualité (QA/QC)

Supervision technique Les travaux de forage et de description des carottes ont été réalisés sous la supervision de Mohamed Haithem Bennia, géo., surintendant de la géologie et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.

Protocoles d'échantillonnage

Conformément au programme d'assurance et de contrôle de la qualité analytique (QA/QC), des échantillons blancs, des doublons (duplicatas) et des matériaux de référence certifiés ont été insérés parmi les échantillons de carottes avant leur expédition.

La préparation des demi-carottes a été effectuée au laboratoire interne de la mine Géant Dormant, en stricte conformité avec les normes de l'industrie.



Processus d'analyse et optimisation des délais Afin d'accélérer la réception des résultats nécessaires à ce communiqué, les échantillons ont été répartis ainsi :

Laboratoire interne (Mine Géant Dormant) : Les analyses ont été effectuées par pyroanalyse avec finition par absorption atomique (AA). Les échantillons présentant une teneur supérieure à 10 g/t Au ont systématiquement fait l'objet d'une réanalyse par finition gravimétrique.

Les analyses ont été effectuées par pyroanalyse avec finition par absorption atomique (AA). Les échantillons présentant une teneur supérieure à ont systématiquement fait l'objet d'une réanalyse par finition gravimétrique. Laboratoire externe (MSALABS, Val-d'Or, Québec) : Une partie des échantillons y a été envoyée sous forme de pulpes pour être analysée selon la méthode Photon Assay™. MSALABS est un réseau mondial accrédité ISO-17025, notamment pour cette méthode d'analyse photonique.



Validation et rigueur scientifique Pour valider l'exactitude des résultats du laboratoire interne, des contre-analyses de contrôle ont été réalisées par Techni-Lab S.G.B. Abitibi inc. (une division d'ActLabs) à Sainte-Germaine-Boulé, au Québec. Ce laboratoire externe indépendant est enregistré ISO 9001 et certifié ISO/IEC 17025 par le CCN (lab707) et le MELCC (lab375).

Résultat des vérifications : Les analyses de contrôle externes démontrent un degré élevé de corrélation avec les données du laboratoire interne, confirmant la fiabilité et la précision des résultats publiés.

Personnes qualifiées

Mohamed Haithem Bennia, géo, surintendant géologie à la mine Géant Dormant a rédigé, collecté, vérifié et approuvé les informations techniques figurant dans ce communiqué de presse.

Pascal Hamelin, ing, président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

M. Hamelin et M. Bennia sont des personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin où elle concentre ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca .

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert Président et chef de la direction VP Communication et Développement Corporatif T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : phamelin@abcourt.com Courriel : ir@abcourt.com



DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

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