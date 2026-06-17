Midland débute son programme d’exploration 2026 en plusieurs phases sur le projet Caniapisc Au

MONTRÉAL, 17 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer le début du programme d’exploration en plusieurs phases sur son projet Caniapisc Au, dans les régions d’Eeyou Istchee Baie-James et de Caniapiscau. Le projet Caniapisc Au est détenu à 100 % par Midland et est constitué de 315 droits exclusifs d’exploration (« DEE ») couvrant une superficie de 159 kilomètres carrés.

Faits saillants :

Le programme d’exploration de 2026 comprend davantage de prospection dans le secteur des blocs aurifères, avec une valeur maximale de 24,5 g/t Au obtenue sur un échantillon de bloc choisi (voir le communiqué de presse de Midland daté du 28 octobre 2025) ;

(voir le communiqué de presse de Midland daté du 28 octobre 2025) Prospection planifiée le long des anomalies de PP et EM près de la surface;

Un levé de sol de 560 échantillons planifiés fera un suivi sur des anomalies de sols de 2025 et couvrira également les parties inexplorées du projet;

Un levé LiDAR avec de l’imagerie de haute résolution permettra d'identifier les zones d'affleurement.

Le programme d'exploration, en plusieurs phases, de 2026 comprend de la prospection, de l'échantillonnage de sols, et un levé LiDAR et d'imagerie haute résolution. Le programme de prospection, en deux phases, ciblera le secteur des blocs minéralisés aurifères de 2025 (voir les communiqués de presse de Midland datés du 9 septembre et du 28 octobre 2025), les anomalies de sol inexpliquées, les anomalies électromagnétiques (« EM ») aéroportées, et les anomalies de polarisation provoquée (« PP ») récemment identifiées (voir le communiqué de presse de Midland daté du 28 mai 2026).

Plusieurs anomalies de chargeabilité en PP ont été localisées dans la partie sud-ouest du levé (voir le communiqué de presse de Midland daté du 28 mai 2026). Ces anomalies restent inexpliquées compte tenu de l’absence d’affleurements dans ce secteur. Toutefois, plusieurs blocs aurifères transportés par les glaciers ont été trouvés au sud et au sud-ouest de ces anomalies en 2024-2025 (voir les communiqués de presse de Midland datés du 9 septembre et du 28 octobre 2025), ce qui pourrait suggérer une origine en amont glaciaire de ces anomalies de PP. Plusieurs anomalies d’or dans les sols (horizon B) ont aussi été identifiées à proximité de ces fortes anomalies de PP. Collectivement, ces caractéristiques suggèrent des cibles d’exploration potentielles pour l’or méritant un suivi. Le levé aéroporté de 2025 a aussi révélé la présence d’anomalies électromagnétiques qui feront l’objet d’un suivi (voir le communiqué de presse de Midland daté du 28 mai 2026).

Le programme d'échantillonnage des sols prévoit le prélèvement de 560 échantillons qui permettront de faire un suivi sur les anomalies de sols ainsi que de couvrir les parties inexplorées du projet dans le but d'identifier de nouvelles cibles d'exploration. Le levé aéroporté LiDAR et l'imagerie haute résolution contribueront à repérer les affleurements rocheux.

Projet Caniapisc Au

Le projet Caniapisc Au se trouve au sud du réservoir de Caniapiscau et est géologiquement situé au sein de la Sous-province d’Ashuanipi, une partie moins connue et explorée de la Province archéenne du Supérieur. Le projet couvre plus spécifiquement des roches du Complexe de Raynouard, caractérisé par une ceinture volcanosédimentaire de 50 kilomètres de long composée de séquences volcaniques bimodales, de roches métasédimentaires et de formations de fer. Les travaux d’exploration historiques au sud du projet Caniapisc Au mettent en lumière le potentiel du Complexe de Raynouard avec la présence de minéralisations de Cu-Zn-Ag-Au volcanogène et de Cu-Au-Ag-Mo porphyrique. Le projet Caniapisc Au est stratégiquement situé au nord de ces indices, où un levé historique d’échantillonnage de tills réalisé en 2014 a identifié des anomalies d’or. Les résultats de cinq (5) échantillons de tills en 2025 ont permis de confirmer les anomalies historiques en or (voir le communiqué de presse de Midland daté du 20 mai 2025).

Les programmes d’exploration 2025 sur le projet Caniapisc Au comprenaient de la cartographie géologique, de la prospection, de l’échantillonnage de sols, ainsi qu’un levé géophysique magnétique et électromagnétique. Ces programmes ont permis d’identifier avec succès plusieurs blocs minéralisés en Au-Zn-Mn-Ag et Au-Zn-Ag-(Pb) dans un rayon de 2 kilomètres en amont glaciaire des anomalies aurifères dans les tills, où 16 échantillons choisis ont donné des valeurs supérieures à 2,0 g/t Au, incluant un échantillon qui a donné 24,5 g/t Au (voir les communiqués de presse de Midland datés du 9 septembre et du 28 octobre 2025). Bien que ce soient principalement des blocs qui ont été observés jusqu’à présent dans la zone du projet, un affleurement d’amphibolite dans la partie sud-ouest du projet a donné une valeur de 0,56 g/t Au en échantillon choisi (voir le communiqué de presse de Midland daté du 28 octobre 2025). Un levé géophysique magnétique et électromagnétique de 2 001 kilomètres linéaires couvrant le projet Caniapisc Au a été complété et les données finales sont en train d’être évaluées pour mieux comprendre le contexte géologique et structural du projet.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et les valeurs présentées ne sont pas nécessairement représentatives des zones minéralisées.

Les minéralisations rencontrées aux anciennes mines et aux gîtes mentionnés dans ce communiqué ne sont pas nécessairement représentatives des minéralisations qui pourraient se retrouver sur les projets de Midland dont il est question dans ce communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur le potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Rio Tinto Exploration Canada Inc., BHP Canada Inc., Centerra Gold Inc., Société minière Barrick, Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Fresnillo plc, Electric Elements Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et chef géologue Jean-François Larivière, géo., Ph. D., a rédigé, examiné et approuvé ce communiqué de presse et vérifié les données du projet à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.midlandexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés portant sur les attentes de la direction concernant la conclusion d’ententes additionnelles sur de nouvelles propriétés et d’autres estimations et déclarations qui décrivent les plans futurs de Midland, ses objectifs ou aspirations, incluant des mots à l’effet que Midland ou la direction prévoit qu’une condition envisagée ou des résultats se produiront. Tous les énoncés, autres que les énoncés basés sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques générales et les conditions des marchés financiers, les changements dans la demande et le prix des minéraux, l’incapacité d’obtenir les permis et approbations des gouvernements et tierces parties, les changements dans les politiques réglementaires et gouvernementales (lois et politiques) et les risques décrits dans les documents publics de Midland, incluant tous les rapports de gestion, déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.com. Bien que Midland soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Midland décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.

Des figures accompagnant ce communiqué sont disponibles à

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