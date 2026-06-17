Digitalist Group Oyj Sisäpiiritieto 17.6.2026 klo 14:35
Digitalist Group Oyj alentaa aiempaa ohjeistustaan liikevaihdon kehityksestä
Digitalist Group Oyj alentaa aiempaa ohjeistustaan liikevaihdon kehityksestä. Uusi ohjeistus on: Vuonna 2026 liikevaihdon odotetaan pienenevän verrattuna vuoteen 2025. Käyttökatteen (EBITDA) odotetaan parantuvan edellisvuoteen verrattuna, mutta säilyvän negatiivisena.
Yhtiön aiempi ohjeistus oli:
Vuonna 2026 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan paranevan verrattuna vuoteen 2025.
Liikevaihdon kehitys alkuvuonna on ollut odotettua heikompaa ja kesä on tyypillisesti haastava ajanjakso. Näemme liikevaihdon kehityksessä loppuvuoden osalta haasteita, minkä vuoksi uskomme liikevaihdon jäävän edellisvuoden tasosta. Käyttökatteen (EBITDA) uskomme edelleen parantuvan edellisvuoteen verrattuna, mutta säilyvän negatiivisena.
DIGITALIST GROUP OYJ Hallitus
Lisätietoja:
Digitalist Group Oyj
Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg, puh +46 76 315 8422, magnus.leijonborg@digitalistgroup.com
Hallituksen puheenjohtaja Esa Matikainen, puh. +358 40 506 0080, esa.matikainen@digitalistgroup.com
Jakelu:
NASDAQ Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet
https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor