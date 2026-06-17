Les Métaux NioBay annonce l’élection des administrateurs

MONTRÉAL, 17 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) a le plaisir d’annoncer les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires (« AGA ») tenue le 16 juin 2026.

Les actionnaires détenant un total de 64 776 173 actions ordinaires de la Société ont participé à l’AGA en personne ou étaient représentés par une procuration, représentant plus de 34,6 % de 187 313 490 actions ordinaires émises et en circulation.

Jean-Sébastien David, Josianne Beaudry, Laurence Farmer, Raymond Legault, Bruno Di Battista et Serge Savard ont été élus au conseil d’administration. Les actionnaires ont également renommé PricewaterhouseCoopers, s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d’auditeur pour la prochaine année financière et ont approuvé de nouveau le régime d’options d’achat d’actions à nombre variable de la Société.

La Société a également approuvé l’attribution d’un total de 1 415 000 options d’achat d’actions incitatives aux administrateurs, dirigeants, employés et consultants de la Société. Un tiers des options d’achat d’actions accordées seront acquises immédiatement et les autres options d’achat d’actions attribuées sont assujetties à une période d’acquisition de deux ans. Toutes les options ont une durée de sept ans à un prix d’exercice de 0,095 $. Les options d’achat d’actions ont été attribuées en vertu du régime d’options d’achat d’actions de la Société et sont assujetties aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux politiques de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file dans le développement de mines à faible consommation de carbone et de pratiques responsables de gestion de l’eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l’environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l’inclusion de toutes les parties prenantes. La priorité absolue, qui est essentielle à cette réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires ou les terres ancestrales desquelles la Société opère. La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’« information prospective » en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces déclarations et cette information sont fondées sur des faits actuellement disponibles pour la Société et il n’existe aucune assurance que les résultats réels répondront aux attentes de la direction. Les déclarations et l’information prospectives peuvent être repérées par l’emploi de termes tels que « anticipe », « croit », « vise », « estime », « planifie », « s’attend », « budget », « prévu », « prévisions », « a l’intention », « pourrait », « pourra », « pourrait », « devrait » ou par leur forme négative. Cette information prospective concerne notamment, l’élection des administrateurs ainsi que les plans futures de la Société. Ces déclarations reposent nécessairement sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle elles sont formulées, y compris, notamment que la Société sera en mesure de mettre en œuvre ses objectifs et ses plans futurs; et sont assujetties à de nombreux risques et incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent de façon importante de ceux anticipés ou projetés, notamment le risque que la Société ne soit pas en mesure de mettre en œuvre ses objectifs et ses plans futurs, les risques liés aux conditions du marché et au prix des métaux; les retards dans l’obtention ou l’impossibilité d’obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour le projet; les incertitudes relatives à la disponibilité et au coût du financement qui pourrait être requis à l’avenir; les variations des marchés boursiers; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; ainsi que les risques décrits dans le dossier d’information continue public de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d’émetteur de la Société. Les lecteurs sont avisés que se fier à une telle information peut ne pas convenir à d’autres fins. Bien que les hypothèses retenues par la Société aux fins de la communication d’information prospective soient jugées raisonnables par la direction au moment où elles sont formulées, il ne peut y avoir aucune assurance que ces hypothèses s’avéreront exactes, et les résultats réels ainsi que les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux envisagés dans cette information. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Les Métaux Niobay inc.

Jean-Sébastien David

Président et chef de la direction

Tel.: 514 866-6500

jsdavid@niobaymetals.com

www.niobaymetals.com Kimberly Darlington

Relations avec les investisseurs

kimberly@refinedsubstance.com

Tel : 514-771-3398







